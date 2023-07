Nový VW Passat Variant odkrývá karty. Dost naroste. Poctivé motory zůstanou

Volkswagen začal odhalovat devátou generaci populárního modelu Passat Variant, tedy karosářského provedení kombi, jejíž premiéra je naplánována na konec srpna. Hned v úvodu se přitom pochlubila důrazem na vyšší komfort, praktičnost i luxusnější dojem z kabiny, která nabídne bohatou technologickou výbavu.

Základem nové generace Passatu Variant se stane platforma MQB evo, na které se v blízké době představí hned několik dalších novinek z dílny koncernu VW. Nový model povyroste. Oproti stávající generaci by měl být o 14 centimetrů delší, přičemž rozvor naroste o 50 mm. Do šířky by měl narůst o 20 mm a na výšku o 7 mm, jak uvádějí kolegové z Motor1.

Video se připravuje ...

Bavíme se tak o celkové délce 4917 mm, šířce 1852 mm a výšce 1482 mm, zatímco rozvor by měl mít hodnotu 2841 mm. Díky zvětšení karoserie by se měl prostor pro nohy zadních cestujících zvětšit o 50 mm, zatímco objem zavazadlového prostoru by měl narůst o 40 litrů, respektive o 140 litrů po sklopení zadních opěradel. Bavíme se tak o objemu 690 až 1920 litrů.

Kabina by měla nabídnout digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10,25 palce a obrazovku infotainmentu se standardní úhlopříčkou 12,9 palce, volitelně však bude dostupná i 15“ dotyková obrazovka. V nabídce příplatkové výbavy by pak ani tentokrát neměl chybět head-up display, promítající informace přímo na sklo.

Automobilka navíc zareagovala na kritiku a nová generace VW Passat se dočká jak osvětlených dotykových posuvníků pod obrazovkou infotainmentu, kterými se nastavuje teplota v kabině i hlasitost multimedií, tak volantu s klasickými tlačítky, jež nahrazují kritizované dotykové plošky. Zákazníci se navíc mají těšit na kvalitní materiály, důkladnou zvukovou izolaci nebo volitelná sedadla ergoActive s nastavením ve 14 směrech, odvětráváním nebo masážní funkcí.

Díky platformě MQB evo bude nový Passat Variant podporovat celou řadu pohonných jednotek, tedy včetně naftových motorů (TDI), benzinových motorů (TSI), mild-hybridních benzinových motorů (eTSI) a chybět nebude ani plug-in hybrid (eHybrid). Plug-in hybrid přitom nabídne dojezd až 100 kilometrů, rychlejší nabíjení střídavým proudem, podporu rychlonabíjení stejnosměrným proudem a podle kolegů z Motor1 by měl mít výkon až 200 kW.

Důležité inovace se měly odehrát také na podvozku se čtyřprvkovou zadní nápravou, novým elektromechanickým řízením nebo upravenými stabilizátory a tlumiči. Novinkou pak bude volitelný systém DCC Pro s tlumiči osazenými dvojicí ventilů, díky čemuž by měl vůz nabídnout ještě lepší jízdní charakteristiku i vyšší komfort.

Ostatně řídicí systém by měl během zlomku sekundy vypočítávat optimální nastavení pro každý jeden tlumič, přičemž řidič má možnost si prostřednictvím systému Vehicle Dynamics Manager vybrat, zda má být podvozek spíše komfortní, nebo naopak sportovní. Systém pak kromě nastavení tlumičů upravuje i zásahy elektronické uzávěrky diferenciálu XDS.

V neposlední řadě se automobilka pochlubila novým volitelným systémem LED Matrix světlometů, které zvládnou nasvítit prostor před vozem do vzdálenosti až 500 metrů. Přední i zadní světla pak zřejmě propojí osvětlená linka, jak je dnes moderní.

Připomeňme, že nový Volkswagen Passat Variant bude technicky spřízněn s novou generací Škody Superb, přičemž jejich výroba bude společně probíhat v Bratislavě. Superb by se měl i nadále vyrábět ve dvou karosářských variantách (liftback/kombi), zatímco nový Passat je zatím prezentován pouze jako kombík.