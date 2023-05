Nový VW Touareg může čistírny připravit o práci. Tuto funkci občas ocení snad každý

Reklamy na automobily dříve sršely humorem, v poslední době už ale moc zajímavé nejsou. Nikdo nejspíš nechce riskovat, že by je po krátké době zakázaly s odkazem na naprostou banalitu, která nemusí být na první pohled vůbec patrná. Přesto i dnes občas najde spor, který je nápaditý a umí pobavit.

S jedním takovým teď přišla i automobilka Volkswagen, která se rozhodla upozornit na technologickou výbavu modernizovaného SUV Touareg. Reklama přitom pracuje s jednoduchým faktem, že moderní automobily jsou neustále větší, zatímco parkovací místa zůstávají stejná.

Video se připravuje ...

Dostat se do automobilu natěsno zaparkovaného kolmo mezi ostatními vozy tak často znamená, že riskujeme zamazané oblečení. Ovšem co je pro řidiče starost, to je pro provozovatele čistíren radost. Tedy alespoň podle tohoto klipu.

Automobilka Volkswagen ovšem nabízí řešení v podobě volitelného asistenčního systému Park Assist Pro, který umožňuje vůz dálkově ovládat a z parkovacího místa částečně vyjet. Řidič tak může za volant usednout pohodlně a bez obav, že by se zamazal. Na mysl se tak dere parafráze známé hlášky z filmu Pelíšky, tedy že lidé z čistíren nebudou mít co žrát.

Video se připravuje ...

Sluší se přitom dodat, že Volkswagen rozhodně není první automobilkou, která podobnou funkci nabízí. Prémiové automobilky ji nabízejí již delší dobu, z běžných značek pak tuto funkci dlouhodobě nabízí například i vybrané modely Hyundai a Kia.

Volkswagen ovšem na funkci upozornil stylovým a úsměvným způsobem, který ukazuje, že tento systém má v současné době stále větší smysl. Na druhou stranu je však pravdou, že velká SUV problému s nedostatkem místa na parkovištích zrovna nepomáhají.