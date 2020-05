Nula prodaných aut: Koronavir zcela ochromil jeden z důležitých trhů

Indický trh by měl podle očekávání řady světových automobilek hrát v blízké budoucnosti významnou roli, což už nejednoho výrobce motivovalo k vývoji speciálních modelů. V současnosti se ale automobilky působící na indickém trhu potýkají se zřejmě nejtvrdšími dopady koronaviru.

Jak totiž informoval web Business Today, během dubna se na indickém trhu neprodalo jediné nové osobní silniční auto. Bavíme se přitom o zemi, která má 1.35 miliardy obyvatel. Důvodem jsou přitom přísná bezpečnostní opatření, kvůli kterým musela být uzavřena všechna automobilová dealerství.

Jediná silniční vozidla, která byla indickými automobilkami prodána, zamířila na export. A ani tak se nejednalo o příliš vysoká čísla. Například Maruti Suzuki exportovalo během dubna 632 vozidel, zatímco Mahindra & Mahindra si připsala 733 exportovaných vozů.

Přesto se automobilový průmysl zcela nezastavil. V prodeji totiž zůstaly užitkové stroje, jako například traktory, které jsou nezbytné pro fungování zemědělského průmyslu, který má v Indii stále silné postavení. Například Mahindra tak v dubnu prodala okolo 4,716 traktorů.

Celý automobilový trh ovšem v současnosti především vyhlíží zmírnění bezpečnostních opatření, které by ovšem ani tak nemuselo přinést rychlý návrat do normálu. Jak dodává Business Today, některá centra automobilové výroby budou mít problémy s dostatkem komponent potřebných k výrobě, což by mohlo způsobit další zpoždění a ztráty.

Nikdo tedy nemá jistotu, kdy se situace vrátí do normálu. Některé značky již údajně měly začít s přípravami, jiné už se prý pustily do opětovného spouštění výroby. Například společnost MG Motor měla spustit výrobu již v posledním týdnu minulého měsíce, aby co nejrychleji dohnala manko 15.000 vozů, které má doručit zákazníkům.