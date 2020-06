Objednali jste si elektromobil VW? Při výrobě můžete přiložit ruku k dílu

Volkswagen před časem připravil pro své zákazníky program, v rámci kterého mohou při návštěvě Volkswagen Transparent Factory v Drážďanech vypomoci s výrobou svého elektromobilu. Projekt se jmenuje Mach-Mit a ruku k dílu můžete přiložit na několika předpřipravených stanovištích.

V továrně je takových míst pět a daný úkon se vždy dělá pod vedením školených a zkušených zaměstnanců VW. Během návštěvy výroby můžete například přilepit logo e-Golf , pomoci při spojení pohonného ústrojí s karoserií, instalovat koncová světla či namontovat masku s logem automobilky.

Doposud se tento program nabízel pouze pro VW e-Golf, až se ale v roce 2021 začne v Drážďanech vyrábět nový ID.3 (aktuální produkci obstarává německý Cvikov), bude možné stát se součástí výrobního procesu i pro tento elektrovůz.

„Návštěvníkům poskytujeme možnost seznámit se s elektromobilitou zblízka a osobně. A rovnou se mohou sami dát do práce. Tato zkušenost je v celém automobilovém světě něčím velmi zvláštním,“ svěřuje se vedoucí výroby Jens Schlender.

Program Mach-Mit není dostupný jen pro zákazníky značky, ale i lidi, kteří by se do takových prostor rádi podívali. Návštěvníci mohou “pracovat” každý všední den od 9:00 do 11:30 a od 16:00 do 18:30. Každá štace trvá 2,5 hodiny a počet lidí ve skupině je omezen na čtyři. Cena za jednoho je 215 euro (5700 Kč) a kromě výše zmíněného a obsáhlé prohlídky výroby a výstavní plochy zahrnuje i welcome drink a slevu do nedalekého obchodu.