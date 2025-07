Oblíbená MPV se můžou vrátit, zní z Renaultu. Takový důvod jsme nečekali

Víceúčelová vozidla (Multi-Purpose Vehicles, zkratkou MPV) a minivany byla kdysi velmi oblíbenou kategorií aut. Začaly s ní v 80. letech minulého století v podstatě zároveň Renault s modelem Espace a Plymouth s modelem Voyager.

Dnešní evropský zájemce o MPV si však musí buď nechat dovézt Chrysler Pacifica, který je potomkem toho voyageru, sáhnout po postarším, avšak stále nově prodávaném Volkswagenu Touran, dát obrovské peníze za multivan či ID. Buzz, anebo vzít zavděk osobní dodávkou typu Peugeotu Rifter či fordů Tourneo.

MPV vytlačily z evropského automobilového trhu crossovery a SUV, které jsou stylovější a zákaznicky vděčnější. Začalo to už v polovině nultých let, kdy se začaly objevovat první crossovery moderního střihu, tedy v podstatě zvýšené hatchbacky s oplastováním.

Praktičností se skutečným MPV samozřejmě rovnat nemůžou. Podle Gillese Vidala, šéfdesignéra Renaultu, však je důvodem dominance crossoverů něco jiného: „SUV vyhrála boj s MPV, protože MPV je auto, které potřebujete, ale netoužíte po něm. Najednou tu jsou SUV, která mají stejné motory, stejnou hmotnost, stejné všechno, ale mají tvary, po kterých toužíte.“

Jenže v posledních letech proti crossoverům a SUV sílí odpor. Aktivisté hlasitě tvrdí, že jsou nebezpečná, zabírají moc místa a spotřebovávají moc paliva. Takový odpor proti MPV je velmi nepravděpodobný, myslí si Vidal, protože „jsou respektuhodnými rodinnými auty,“ přitom „znečišťují stejně, jsou stejně těžká“.

Obecný koncept SUV je podle něj „stále atraktivní pro většinu lidí a stále funkčním autem v ohledech velikosti, rozměrů a praktičnosti“, ale jak se auta stávají více aerodynamickými v honu za efektivitou, a tedy nízkou spotřebou, mohli bychom vidět návrat k siluetám podobným MPV. To by mohlo znamenat – zejména u elektromobilů – nižší přídě a menší rozdíl ve sklonu mezi kapotou a čelním sklem.

Některé elektrické vozy ostatně už jdou tímto směrem, např. Tesla Model Y či některé mercedesy. „Co by mohlo zabít SUV? To je zajímavá otázka. Možná by se MPV mohla vrátit v přitažlivějších tvarech či formě,“ zamyslel se Vidal. „Nebudou lehčí a nebudou mít menší spotřebu, možná budou jen o trochu aerodynamičtější,“ doplnil.

Jak se to propíše do nabídky Renaultu, je však zatím otázkou. Dřívější zprávy o tom, že by značka mohla přijít s elektro-MPV s retro designem jako odkaz na původní espace, který by zároveň konkuroval Volkswagenu ID. Buzz, nejspíš nedojdou naplnění.

Podle Vidala totiž modely 4 a 5 zůstanou jedinými s retro designem v nabídce. „Všechno ostatní bude hledět do budoucnosti. Budeme inovativní, ale nebude to sci-fi, futuristické a bez emocí či osobnosti. Nechceme roboty,“ uzavřel šéfdesignér.

Citroen Spacetourer Shine XK 2.0 Blue HDi • Zdroj: auto.cz

zdroj: Autocar | zdroj foto: auto.cz | zdroj videa: Auto.cz