Oblíbené hyundaie se v Česku doprodají v zajímavé limitce. Prostor dostane i vodík
Značka Hyundai, která loni obsadila druhé místo na trhu osobních aut za domácí Škodou, chce letos udržet prodeje na loňské úrovni. Loni zvýšila odbyt o dvě procenta na 20.678 nových osobních vozů. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.
Letošní rok bude podle Saitze ve znamení doprodeje oblíbených modelů i30 a Tucson, které bude nabízet v limitovaných edicích Go Czech. V druhé polovině roku pak značka chystá nová dvě SUV s hybridním nebo spalovacím motorem a také čtyři elektrické modely v čele s modernizovaným Ioniq 6, dále vodíkový Nexo, velkoprostorový Staria EV a Ioniq 3.
„Modelová ofenziva začne v druhé polovině roku 2026 a bude pokračovat až do roku 2028," uvedl Saitz. Loni byly podle něj nejprodávanější právě výběhové modely i30 a Tucson s prodejem 8032, respektive 5966 aut. Podíl prodávaných benzinových vozů dosáhl 88 procent.
Letos se v Česku začne prodávat značka Genesis jako samostatná prémiová značka koncernu Hyundai. Vozy se budou zpočátku dovážet od německých dealerů. V Česku bude mít Genesis od letoška čtyři autorizované servisy, do tří let se počítá s autorizovanou prodejní sítí, tedy se samostatnými showroomy u vybraných dealerů Hyundai. Nabízet bude limuzíny G70, G80, G90 a SUV GV70 a GV80.
Většina v tuzemsku prodaných vozů pocházela z nošovického závodu. Ten loni vyrobil 276.175 aut, z toho 76 procent tvořil Tucson a zbytek Kona a i30. Letošní plán je 264.760 vozů. Na konci roku by měla začít výroba nového modelu.
Evropská divize jihokorejské automobilky Hyundai Motor v loňském roce zvýšila prodej o jedno procento na 603.542 vozů.