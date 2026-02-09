Genesis se vrací do Česka! Bude to dostupnější alternativa německé prémii
Korejská prémiová značka Genesis rozšiřuje své působení v Evropě. A pomalu se vrací i do České republiky.
Pojem Genesis se u nás poprvé objevil ještě jako modelová řada značky Hyundai. Sportovní kupé Genesis a luxusní sedan Genesis nabízely pohon zadních kol a atmosférický vidlicový šestiválec, ale šlo o okrajové modely prodávané v nízkých počtech. V roce 2016 z českých showroomů definitivně zmizely.
V roce 2015, se však Genesis stal samostatnou luxusní značkou koncernu Hyundai. Tím se začala budovat nová automobilka s vlastní identitou, designem a ambicí konkurovat zavedené prémii. První roky se Genesis soustředil mimo Evropu – především na Jižní Koreu a USA. Do roku 2023 značka globálně prodala přes milion vozů.
Jedním z klíčových modelů nové éry se stal Genesis G80, luxusní sedan, který přímo navazuje na původní Hyundai Genesis a krátce se opět prodával i v Česku. Právě sedan G80 byl prodejně poměrně úspěšný a stal se dlouhodobou páteří značky.
Zapomenout nesmíme ani na sedan G70, respektive i krásné kombi s označením G70 Shooting Brake. Tyto modely se vyrábí už od roku 2017. Mohou mít šestiválec a k pohonu zadních kol lze přikoupit i čtyřkolka.
Teprve později Genesis rozšířil portfolio také o SUV, a to v roce 2020 s velkým modelem GV80. Na ten postupně navázaly menší alternativy GV70 a elektrický GV60, stojící na stejné technice jako Kia EV6 či Hyundai Ioniq 5.
V Evropě zase naplno
V návaznosti na rozšíření modelové řady Genesis v roce 2021 oficiálně oznámil vstup na evropský trh. Ten byl ale od začátku velmi selektivní a týkal se pouze Německa, Velké Británie a Švýcarska.
Česká republika se sice v té době objevovala mezi zvažovanými trhy a mluvilo se i o možném dovozu vozů přes Německo, k reálné distribuci však nikdy nedošlo. Genesis u nás nebyl po několik let oficiálně prodáván, české servisy nebyly autorizované a případní majitelé byli odkázáni spíše na servis v zahraničí.
To se nyní mění. Genesis mezitím rozšířil své evropské aktivity a na přelomu let 2025 a 2026 oficiálně vstoupil na italský trh. Současně začal řešit i Českou republiku – prozatím nikoli oficiálním prodejem, ale vytvořením zázemí.
V Česku opět přihořívá
„Byť si na plnohodnotné uvedení značky na český trh musíme ještě počkat, momentálně u nás probíhá tzv. soft launch. To znamená, že se v úvodní fázi snažíme zajistit plnohodnotnou podporu stávajícím majitelům, především servis, asistenci, infolinku apod.,“ říká David Pavlíček, PR manažer značky Hyundai v České republice.
Zásadní rozdíl oproti nedávné minulosti spočívá v tom, že Genesis má dnes v Česku autorizované servisní partnery. Konkrétně jde o Lenner Motors, Louda Auto, Auto Pokorný a LXM Motors. Majitelé vozů Genesis tak už nejsou odkázáni na servis v zahraničí.
„Tito dealeři navíc mohou zákazníkům nabídnout zánovní vozy prostřednictvím Genesis Motor Europe, případně zajistit individuální dovoz zcela nových vozů,“ doplňuje Pavlíček. O zcela plnohodnotném příchodu na český trh následně rozhodne zájem zákazníků a mnoho dalších faktorů.
Zdroje: Hyundai Česká republika, Genesis