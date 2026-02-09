Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Genesis se vrací do Česka! Bude to dostupnější alternativa německé prémii

Genesis Electrified G80
Genesis Electrified G80
Genesis Electrified G80
Genesis Electrified G80
96 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Korejská prémiová značka Genesis rozšiřuje své působení v Evropě. A pomalu se vrací i do České republiky.

Pojem Genesis se u nás poprvé objevil ještě jako modelová řada značky Hyundai. Sportovní kupé Genesis a luxusní sedan Genesis nabízely pohon zadních kol a atmosférický vidlicový šestiválec, ale šlo o okrajové modely prodávané v nízkých počtech. V roce 2016 z českých showroomů definitivně zmizely.

V roce 2015, se však Genesis stal samostatnou luxusní značkou koncernu Hyundai. Tím se začala budovat nová automobilka s vlastní identitou, designem a ambicí konkurovat zavedené prémii. První roky se Genesis soustředil mimo Evropu – především na Jižní Koreu a USA. Do roku 2023 značka globálně prodala přes milion vozů.

Jedním z klíčových modelů nové éry se stal Genesis G80, luxusní sedan, který přímo navazuje na původní Hyundai Genesis a krátce se opět prodával i v Česku. Právě sedan G80 byl prodejně poměrně úspěšný a stal se dlouhodobou páteří značky.

Zapomenout nesmíme ani na sedan G70, respektive i krásné kombi s označením G70 Shooting Brake. Tyto modely se vyrábí už od roku 2017. Mohou mít šestiválec a k pohonu zadních kol lze přikoupit i čtyřkolka.

Teprve později Genesis rozšířil portfolio také o SUV, a to v roce 2020 s velkým modelem GV80. Na ten postupně navázaly menší alternativy GV70 a elektrický GV60, stojící na stejné technice jako Kia EV6 či Hyundai Ioniq 5.

V Evropě zase naplno

V návaznosti na rozšíření modelové řady Genesis v roce 2021 oficiálně oznámil vstup na evropský trh. Ten byl ale od začátku velmi selektivní a týkal se pouze Německa, Velké Británie a Švýcarska.

Česká republika se sice v té době objevovala mezi zvažovanými trhy a mluvilo se i o možném dovozu vozů přes Německo, k reálné distribuci však nikdy nedošlo. Genesis u nás nebyl po několik let oficiálně prodáván, české servisy nebyly autorizované a případní majitelé byli odkázáni spíše na servis v zahraničí.

To se nyní mění. Genesis mezitím rozšířil své evropské aktivity a na přelomu let 2025 a 2026 oficiálně vstoupil na italský trh. Současně začal řešit i Českou republiku – prozatím nikoli oficiálním prodejem, ale vytvořením zázemí.

Video placeholder
Genesis Ring TAXI a aktivity v Evropě • Zdroj: Genesis

V Česku opět přihořívá

„Byť si na plnohodnotné uvedení značky na český trh musíme ještě počkat, momentálně u nás probíhá tzv. soft launch. To znamená, že se v úvodní fázi snažíme zajistit plnohodnotnou podporu stávajícím majitelům, především servis, asistenci, infolinku apod.,“ říká David Pavlíček, PR manažer značky Hyundai v České republice.

Zásadní rozdíl oproti nedávné minulosti spočívá v tom, že Genesis má dnes v Česku autorizované servisní partnery. Konkrétně jde o Lenner Motors, Louda Auto, Auto Pokorný a LXM Motors. Majitelé vozů Genesis tak už nejsou odkázáni na servis v zahraničí.

„Tito dealeři navíc mohou zákazníkům nabídnout zánovní vozy prostřednictvím Genesis Motor Europe, případně zajistit individuální dovoz zcela nových vozů,“ doplňuje Pavlíček. O zcela plnohodnotném příchodu na český trh následně rozhodne zájem zákazníků a mnoho dalších faktorů.

Zdroje: Hyundai Česká republika, Genesis

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů