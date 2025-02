Nový Volkswagen California vstoupil na český trh. Známe ceny i doložnost

Plnohodnotný obytný vůz střední velikosti od Volkswagenu pořídíte za méně než dva miliony korun. Spolu s řadou zajímavostí to odhalila to prezentace v prvním California Centru v Česku.

Když automobilka Volkswagen oddělila multivan od řady T, protože ta je v generaci T7 v podstatě přeznačeným Fordem Transit, spolu s ním od ryzích „užitkáčů“ odsekla také obytný model California. Přišel sice se čtyřletým zpožděním oproti multivanu – představil se až v květnu 2024 – ale před několika dny konečně dorazil oficiálně i do Česka. To s sebou nese jak zveřejněný ceník všech verzí, tak i spuštěný konfigurátor na webu.

Californie všech verzí se budou nově u prodejců nabízet v tzv. California Centrech – upravených částech showroomů, které mají za cíl co nejlépe ukázat přednosti californie. A právě tam proběhla česká premiéra, která odhalila nejednu zajímavou novinku.

Volkswagen California Ocean • Volkswagen

Jednou z nich je nový koncept, označený Volkswagenem „3kk+2d“. To má znamenat místnost a dveře navíc. Nová prostřední california totiž má posuvné dveře i na levé straně vozu, což spolu s možností mít markýzu i zde podle Volkswagenu vytváří třetí místnost.

Další velkou výhodou dveří i vlevo jsou lepší možnosti nástupu do vozu i to, že u vyšších verzí Coast a Ocean, vybavených kuchyňkou, je lednička nově výsuvná z modulu kuchyňky. Snáze tak do ní uložíte tu část nákupu, kterou je třeba chladit. Lednička je s 37 litry objemu o něco větší než dřív, ovšem láhev kofoly se do ní vejde jen naležato a drobnosti je třeba naskládat kolem ní.

Také už tu, na rozdíl od californie T6 a T6.1, má vařič jen jeden hořák, nikoliv dva. Funguje na campingové kartuše, netřeba tedy shánět čistý propan, jako do grand californie či řady jiných obytných aut. Důvod je jednoduchý – na plyn je tu pouze vaření, o topení se stará buď elektřina při připojení do sítě v kempu, anebo klasický „bufík“, nezávislé topení.

Ovládání aplikací i displejem

K ovládání kempovací stránky vozu už není jen panel ve stropě, nýbrž jednak dotykový displej v C-sloupku a jednak aplikace ve smartphonu. Ta může fungovat jak po internetu na dálku, anebo – v situacích, kdy třeba není signál, nebo jste mimo EU a nechcete platit drahý roaming – pomocí bluetooth, jste-li poblíž vozidla.

Aplikace umí jednak ovládat osvětlení, topení či např. zapínat tzv. kempovací režim, který deaktivuje rozsvěcení světel při odemykání a podobné věci, abyste nerušili ostatní obyvatele kempu. A jednak poskytne návody třeba na to, jak vypouštět šedou vodu, včetně online návodu pro celé auto s fulltextovým vyhledáváním. Kromě ní je možné kempovací vestavbu ovládat také na několika fyzických tlačítkách a v infotainmentu vozu, pokud si do něj stáhnete z vlastního obchodu s aplikacemi tu správnou.

Potřebují 230 V zásuvky také externí připojení k síti? Chcete-li k nim připojit něco s větším odběrem, tak ano – u připojeného auta dají 10 ampér trvale, špičkově až 13. Jsou tu však i zásuvky, které běží na druhou baterii kempovací vestavby a externí zdroj nepotřebují; ty jsou omezené na 1,3 A trvalého proudu, tedy 300 W. Odpověď na samozřejmou otázku, jestli je dostupný solární panel k napájení baterie obytné vestavby, zní tak, že zatím k mání není, ale bude.

Bude doložnost stačit?

U verzí s kuchyňkou se musíme ptát také na otázku zásob vody a co to udělá s doložností. Nádrže nejsou velké, jen 29 litrů na čerstvou vodu a 22 litrů na šedou, ale do hmotností pro homologační účely se s jejich naplněním nepočítá. Doložnost je podle zástupců automobilky 330–640 kg v závislosti na verzi auta a pohonu.

Logicky je nejtěžší verze Ocean s plug-in hybridním pohonem a čtyřkolkou, u níž budete s užitečnou hmotností hluboko pod čtyřmi metráky. V provozní hmotnosti však už je započítán řidič a 90 % provozních náplní, takže zbylé kilogramy máte na tři členy osádky, zmíněnou vodu a veškerý náklad.

Pochopitelně je hmotnost pro každou konfiguraci vozu jiná a záleží to i na příplatkové výbavě. Zajímavostí v tomto ohledu je, jak je na to připraven podvozek. Duo multivan/california má několik možností, jaké zvolit odpružení, a tahle volba ve výrobním procesu závisí na každém konkrétním autě podle jeho specifikace, a tedy hmotnosti.

Oba modely se vyrábí v továrně v Hannoveru, u californie včetně obytné vestavby, což mimo jiné znamená plnou záruku na celý vůz, žádné přehazování závady jako horkého bramboru mezi výrobcem auta a vestavby.

Od půldruhého milionu

Konečně, český ceník. Základní verze Beach, která je de facto multivanem s manuálně výklopnou střechou, startuje na 1.499.900 korunách. Nabízí šest sedadel, dvě vpředu a následně čtyři samostatná sedadla ve druhé a třetí řadě, a dvě místa na lůžku pod výklopnou střechou.

Verze Beach Tour za cenu od 1.633.900 korun je pětimístná varianta s výbavou rozšířenou o otočná a výškově nastavitelná přední sedadla, skládací židle v zadních výklopných dveřích, sklopný stůl, posuvná okna v zadních bočních dveřích, ovládací jednotku campingových funkcí, dodatečný akumulátor, funkci sklápění obou krajních sedadel zcela vzad a rozkládací matraci pro další dvě osoby.

Prostřední varianta Beach Camper za nejméně 1.668.900 korun už má homologaci obytného vozidla. Nabízí pětimístnou kabinu s kompaktní výsuvnou kuchyňkou a 230V zásuvkou pro připojení k vnější elektrické síti kempu. Kuchyňka má plynový vařič s jedním hořákem, výsuvný příborník a úložné prostory v modulu v zavazadelníku.

Verze Coast za 1.938.900 korun je čtyřmístný model s dvěma samostatnými sedadly vzadu a druhou akumulátorovou baterií pro kempování. Hlavně však přidává plnohodnotnou kuchyňku s vařičem, dřezem, chladničkou a skříňkami uvnitř kabiny. Lůžko pro rozložení na sklopené zadní sedačky má plochu 1.980×1.060 mm.

Konečně, vrcholná verze Ocean je za cenu od 2.074.900 korun. Je to čtyřmístná specifikace s čalouněním tkaninou z recyklovaného materiálu, vyhříváním sedadel, horkovzdušným nezávislým topením, třízónovou automatickou klimatizací Climatronic, velkou stropní odkládací schránkou a dekoračním osvětlením kuchyňské linky, to vše navíc k verzi Coast.