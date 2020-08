Od Accentu po i20. Před 20 lety debutoval Hyundai v nejvyšší třídě WRC

Byť se Hyundai etabloval coby součást šampionátu WRC až v posledních letech, soutěžit začal podstatně dříve. Psal se rok 1998, kdy automobilka v kooperaci s britskou společností Motor Sports Development (MSD) naskočila v mistrovství světa do nižší kategorie F2 s vozem Hyundai Coupé Kit Car. Švéd Kenneth Eriksson tehdy vybojoval dvě třetí místa, Australan Wayne Bell přidal jednu bramborovou pozici a pár bodíků do sbírky přihodil také Brit Alister McRae, mladší bratr slavného Colina. Celkově z toho bylo páté místo a sedmnáct mistrovských bodů.

V dalším roce už Hyundai zaznamenal výraznější úspěchy. V hlavní roli byl opět Eriksson, který vybojoval tří vítězství, McRae přihodil další dvě. Celkem automobilka zaznamenala pětadevadesát bodů, což stačilo na celkově druhé místo.

Roku 2000 povýšil Hyundai do nejvyšší kategorie WRC, kde se tovární tým představil coby Hyundai Castrol World Rallye Team. Posádka zůstala stejná jako o rok dříve, jen výsledky už tak lichotivé nebyly. Eriksson vybojoval jedno čtvrté a jedno páté místo, což znamenalo zisk osmi mistrovských bodů a jen sedmé místo mezi týmy. Vzestupná tendence trvala pouze jeden rok, v sezoně 2001 si Hyundai připsal 11 bodů, o rok později deset, další rok dvanáct. Maximem v jednotlivých závodech přitom zůstala jen dvě čtvrtá místa z let 2000 a 2001.

Už v roce 2002 přišel Hyundai o klíčového partnera - společnost Castrol. A když se to o rok později sešlo s finančními potížemi a nespokojeností s prací britského přípravce vozů Accent WRC (stále společnosti MSD), Hyundai Motor Company definitivně rozhodlo o konci továrního týmu v soutěži. Tehdy padlo rozhodnutí, že se automobilka do soutěže vrátí, až postaví konkurenceschopné auto. Snad za rok, dva, tři… to nikdo netušil, že na oznámení comebacku budeme čekat devět let.

Velký návrat

Na pařížském autosalonu roku 2012 automobilka s velkou pompou odhalila, že se do soutěže WRC vrací od roku 2014 s modelem i20. Dne 19. prosince 2012 pak vznikla společnost Hyundai Motorsport GmbH, která za program značky ve světovém šampionátu rallye zodpovídá.

Za volant speciálu Hyundai i20 WRC usedlo v průběhu ročníku několik závodníků, klíčovým člověkem byl však belgický jezdec Thierry Neuville, vicemistr z předchozí sezony. Ten v prvním ročníku po návratu vybojoval pro automobilku také první vítězství, shodou okolností v Německu, kde společnost sídlí.

V dalším ročníku Neuville sice nevyhrál, pravidelně však sbíral mistrovské bodíky a továrnímu týmu dopomohl k třetímu místu a 224 získaným bodům. V dalším roce to bylo podobné, Neuvillovi a dalším jezdcům se však podařilo získat celou řadu umístění na stupních vítězů, což tým vyneslo na druhé místo v celkovém pořadí. Na stejném místě skončil mezi jezdci také sám Belgičan.

Roku 2017 se talentovaný jezdec znovu dočkal nejvyššího umístění, a to rovnou čtyřikrát. Celkem získal 208 bodů a skončil opět druhý, stejně jako jeho tým se ziskem 345 bodů. Další sezona a celkové umístění jako přes kopírák, jen vítězství získal Neuville o jedno méně. Sezona 2019 přinesla další druhé místo pro Neuvilla, avšak 380 bodů v šampionátu týmů znamenalo pro Hyundai historicky první vítězství v celkové soutěži. Neuville zůstal v týmu i pro letošní ročník, který je bohužel ovlivněn pandemií koronaviru. Hned v prvním závodě v Monaku zvítězil, celkově je třetí se ziskem 42 bodů. Prolomí konečně prokletí druhých míst? To se brzy dozvíme.