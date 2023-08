Mazda 6 je tak trochu smolař. Když už se dočkala lepší protikorozní ochrany, střelila se do nohy problémovým dieselem. Všechny ale neházejme do jednoho pytle.

Před osmi lety věštili novináři třetí generaci Mazdy 6 zářnou budoucnost. Nádherné a i přes zjednodušený podvozek stále řidičsky přitažlivé auto s náloží kompletně nové techniky od motorů po infotainment téměř slibovalo scénář z první poloviny devadesátých let, kdy všichni bláznili po „kulatém“ modelu 626. Leč historie se nezopakovala. Prodejně nejlukrativnější diesel se v počátku unikátně kazil a atmosférické benzinové čtyřválce neměly sílu zazářit nad konkurencí, takže to skončilo nějakými řečmi o charakteru a za pár let se nad modelem de facto zavřela voda.

Je ale potřeba zdůraznit, že rizikovější je tu výhradně jen starší diesel 2.2 SkyActiv-D v provedení bez SCR (nevyžaduje AdBlue), tedy z let 2012 až 2018. To je ten motor, který jeden čas odmítaly vykupovat velké autobazary a který také bude pod kapotou naprosté většiny kusů s cenovkou pod 400.000 Kč.

Pokud máte alespoň 600.000 Kč na kus z posledních dvou let výroby (tedy od léta 2018), můžete být zcela v klidu. V něm už bude spolehlivý inovovaný diesel, co potřebuje AdBlue, jehož zásluhou se už nemusí zalykat enormními objemy recirkulovaných spalin, a ani u něj nehrozí obávané opotřebení vaček, protože všechny trvale běží po vahadlech s rolnami. Ironií osudu je, že Mazda 6 po poslední modernizaci se už ve většině případů raději prodala „v benzinu“, takže starý strašák způsobil škodu dvojnásobnou – nejzajímavější motor současného provedení zůstal na okraji zájmu.

