Ojetá Škoda Octavia III po faceliftu: Nejdříve vysmívaná, ale kupujte, nebudou!

Zájemci o ojetiny léta tvrdí, že poslední poctivě vyrobený model je vždy ten předchozí. Nemusí je pak tolik mrzet, že na zcela nový nemají. Horečné změny v automobilovém průmyslu však někdejší zakomplexované výkřiky staví do reálného světla.

Třetí generace Škody Octavia z let 2012 až 2020 je asi opravdu poslední auto, o jehož podobě a funkci rozhodovala více přání zákazníků než ekologické restrikce, bezpečnostní požadavky či termíny homologací.

U nás pochopení našli

Aktuální, čtvrtou generaci jsme dlouho hájili, neboť jsme lidově řečeno „od fochu“ a chápeme vývojáře, jak málo možností měli. Že vzhledem k širokému spektru různých výbav a požadavkům na unifikaci dílů je nejjednodušší ovládání všeho vecpat do dotykového displeje – v němž holt bohatší najdou víc funkcí než chudší. Že bez pětihvězdičkového hodnocení Euro NCAP dnes některé národy auto vůbec nekoupí a že kdyby se nestihlo uvést na trh před koncem roku 2019, muselo by plnit další přísnější požadavky, jsme také i chápali. A věřili, že nedostatky dané uspěchaným příchodem se nějak dodělají. Jenže už to budou dva roky a stále nám píšete, že pořád něco nefunguje, typicky vzdálený přístup Škoda Connect. Že kvůli němu jste si připlatili za nezávislé topení a moc se těšili, jak si jej pustíte i přes mobil.

Video se připravuje ...

U vás moc ne

Ale zlobí i zcela obyčejné věci, třeba naladění standardního mechanického podvozku. „Rázy a bouchání od přední nápravy jsou tak nesnesitelné, že zvažuji reklamaci. I na mírných nerovnostech jdou příliš měkké tlumiče až do dorazů,“ napsal nám nedávno Jakub Šrámek. Mnozí další si zase nemohou zvyknout na ovládání topení v displeji, které poslepu nenahmatáte, či na asistent jízdy v pruzích, který se znovu zapne i po kratičkém zastavení.

„Nedávno jsem měl ze servisu zapůjčenou tu trojkovou a musím říci, že to byla neskutečně svobodná a odpočinková jízda. Prostě nastartovat a jet, nemuset čekat na probuzení displeje a v něm začít lovit topení,“ napsal nám měsíc nazpět Petr Kopecký. Je smutným obrazem dnešní doby, že Škodovka nenajde jediného zákazníka, který by současné provedení octavie chválil. A přesto to tak je a předělávat se nic nebude, protože je tu homologace, vývojové náklady, a hlavně technika sdílená s Volkswagenem.