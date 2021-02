Ojetá Toyota Auris Hybrid E180 (2012 - 2019): Kdo potřebuje diesel?

Některá auta stojí trochu ve stínu ostatních, ačkoliv jinak kvalitou vyčnívají. To je ostatně případ druhé generace Toyoty Auris, jež se s atmosférickou šestnáctistovkou Valvematic aktuálně vyprodává, aby udělala místo svěžejší a atraktivnější corolle. Ta se po zhruba třináctiletém intermezzu s novým označením vrací k legendárnímu jménu pro celou kompaktní řadu. Na auris bychom ovšem zapomínat neměli.

Sice nevyniká po stránce designu ani jízdních vlastností, na rozdíl od naprosté většiny svých konkurentů ale nabízel efektivní hybridní pohon, s nímž jste ušetřili nejen ve městě, ale i mimo něj. Jeho základem je atmosférická osmnáctistovka (73 kW) s 60kilowattovým elektromotorem, přičemž systémový výkon dosahuje rovných 100 kW. To už stačí i na svižnější jízdu po dálnici, kde se ovšem připravte na vyšší hlučnost při zátěži a postupně klesající úspornost elektrifikované soustavy. Té však i přesto nedělá problém usrknout si z nádrže každých 100 kilometrů zhruba pět litrů paliva, čímž se hravě vyrovná servisně náročnějším dieselům. Ty Toyota Auris nabízela hned tři. Vedle čtrnáctistovky i dvojici agregátů od BMW s objemy 1,6 a 2,0 litru. Ani jedna ze vznětových jednotek ovšem není bez chyb a s léty se přihlásí i s typickými starostmi zatěžujícími rodinný rozpočet.

Auto Tip 03/2021

To na první pohled komplikovanější hybrid je zatím takřka neprůstřelný. Jeho technologie prověřují i tisíce taxikářů po celém světě, jimž na aurisu i příbuzném priusu s totožným pohonem imponuje právě bezproblémový provoz. Proto vás ani nemusí trápit, že nové baterie vyjdou zhruba na čtyřicet tisíc. Přesto doporučujeme Auris HSD servisovat u specialistů, kteří mají s akumulátorem zkušenosti. U velmi jetých kusů může odejít planetová převodovka e-CVT, kterou na vrakovišti seženete za částky okolo 20.000 Kč.

Podvozek je velmi bytelný, častěji se však vyskytuje opotřebené horní uložení předních tlumičů pérování. Zlobí také brzdy (viz závady). U starších vozů se můžete setkat s vadnou 12V baterií, karoserie by si pak zasloužila lepší antikorozní ochranu. V porovnání se soupeři z Evropy se připravte také na horší kvalitu interiéru (hlavně do modernizace) a zastaralá multimédia, která ale neumí většina japonských automobilek. V ostatních ohledech je ovšem Toyota Auris Hybrid výjimečně spolehlivá, což slibuje dlouholetý provoz bez velkých investic. Navíc se všemi výhodami částečně elektrického pohonu.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2013 1.8 HSD 132 600 km 303 800 Kč 2015 1.8 HSD TS 88 900 km 365 400 Kč 2017 1.8 HSD TS 66 500 km 460 300 Kč

Motory

1.8 HSD 100 kW: Hybridní pohon složený z kombinace atmosférického čtyřválce s elektromotorem patří mezi naprosto bezproblémové. Může za to i kratší servisní interval nastavený na 15.000 km či jeden rok. Ačkoliv auris často jezdí po městě se zhasnutým motorem, nemusíte se bát z toho plynoucích následků. Jen se připravte na delší zahřívání v zimě a slabší výkon tepelné soustavy.

Náhradní díly na Toyotu Auris 1.8 HSD, 2015 Přední/zadní brzdový kotouč Ferodo Premier 1850/1252 Kč Sada předních/zadních brzdových destiček Champion 1457/1233 Kč Olejový filtr Mann 244 Kč Přední pravý/levý tlumič pérování Monroe Original 4010/3528 Kč

Závady

Interiér: Kabina je poseta tvrdými a nepříliš vzhlednými plasty. Naštěstí je jejich zpracování na úrovni.

Baterie: Standardní akumulátor s 12 V může občas zazlobit (hlavně u raných kusů). Nejde ovšem o nic zásadního.

Kotouče: Brzdy se díky rekuperaci nedostávají příliš často ke slovu, proto brzy korodují a zatuhnou. Jejich trvanlivost navíc není největší.

Antikorozní ochrana: Koroze zatím není hlavním tématem, avšak pečlivější štít proti oranžovému moru se s rostoucím věkem bude hodit. Určitě proto doporučujeme dodatečný nástřik podvozku i dutin.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Toyota Auris Hybrid

Proti nepříliš výraznému předchůdci dostala druhá generace aurisu nejen atraktivnější tvary, ale přinesla konečně i verzi kombi, bez které to na českém trhu do té doby nebylo to pravé ořechové. Právě kombíky Touring Sports jsou velmi populární volbou. Mezi tuzemskými ojetinami tvoří více než polovinu tržní nabídky, u hybridní verze převažují ještě výrazněji. Ojetých hybridů je ale i po pěti letech od uvedení v české inzerci na výběr jen pár desítek, jejich ceny startují nad hranicí 300 tisíc, na pěkný kus s rozumným nájezdem ale potřebujete ještě aspoň o padesát víc. Ceny klesají pomaleji než u standardních motorizací (ojetý hybrid běžně bývá až o sto tisíc dražší), ostatně poslední roky ukazují, že poptávka po ojetých hybridech už i v ČR stále roste. Z pohledu bazarového nakupování je u toyoty výhodou snadno prověřitelná servisní historie na webu historievozu.toyota.cz.

Závěr

Hybridní auris je ideálním kandidátem na dlouhověký rodinný vůz. Jeho odlišné koncepci sice musíte chvíli přicházet na chuť, jakmile si však zvyknete na neslyšný chod na elektřinu, nebudete chtít jinak. Za mě se jedná o jednu z nejlepších mladých ojetin na trhu.

Plusy

Efektivní hybridní soustava

Velmi slušná reálná spotřeba

Vysoká spolehlivost

Velmi slušná zůstatková hodnota

Bohatá výbava

Možnost budoucích výhod plynoucích z elektrifikovaného pohonu (levnější parkování atd.)

Robustní podvozek

Minusy

Kvalita interiéru pokulhává za konkurencí

Starší multimediální systém

Tužší odpružení

Hluk motoru při vyšší zátěži

Dražší některé díly

Vyšší nároky na servis

Autor: Ondřej Šámal