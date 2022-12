Ojetý Ford Ka: Auto, které facelift nepotřebovalo!

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, který z městských vozů devadesátých let byl nejkulatější? Kouzelné reflexní plochy se zeptala redakce Světa motorů a dostala očekávanou odpověď, že oblé přece tehdy bylo naprosto vše včetně stanic metra. Nespokojeni s alibistickou odpovědí jsme se vydali hledat pravdu sami v naší bazarové sekci. A jak může pozorný čtenář poznat, našli jsme se v legendě porevoluční ofenzivy Fordu: i po letech líbivém káčku.

Silný rok

Letopočet 1996 byl rokem bohatým na nadčasový design. Nelakované plastové nárazníky Fordovy novinky spatřily světlo světa přesně jedenáct dní po představení první novodobé Škody Octavia a jen tři měsíce po nestárnoucím Ferrari 550 Maranello. Již tehdy bylo jasné, že pro modrý ovál půjde o výrazný skok vpřed. Ka totiž byla navržena jako první vlaštovka ze sériové produkce v novém designérském jazyku New Edge, který definoval vzhled příštích fordů na více než dekádu dopředu. Kontury, které ka před dvaceti šesti lety přineslo, o dva roky později ovlivnily focus, facelift druhé generace mondea, malé a relativně úspěšné kupé Puma, velké a neúspěšné kupé Cougar a v neposlední řadě také Ford Mustang čtvrté generace.

Stejně tak platí, že ka i po všech ostatních fordech zůstalo nejtvrdohlavějším zástupcem filozofie New Edge. Vůz navržený jako striktně třídveřový si díky svému jasnému zaměření do města mohl dovolit vysunout kola až do rohů karoserie. Platforma odvozená z třetí (tehdy čerstvě předchozí) generace fiesty tedy nabrala úplně nové proporce. Jako by to nestačilo, konstruktéři udělili zadní části nezvykle kulatý tvar, který tehdy nebyl zrovna průmyslovým standardem. Snahy o futuristický vzhled ale již z dálky naznačovaly jisté kompromisy uvnitř.