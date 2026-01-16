Interceptor je zpět! Legendární britská značka se vrací s osmiválcovým kupé
Zatímco se většina automobilek sune vstříc hybridní a elektrické budoucnosti, ikonické jméno z Británie právě slíbilo návrat analogového vozu s osmiválcem. Po několika nepovedených pokusech se má letos vrátit Jensen Interceptor.
Málokterá země se může pochlubit tak významným automobilovým průmyslem jako Velká Británie a snad žádná jiná země nebyla schopna jej tak úspěšně zahubit. Většina tamních automobilek zkrachovala nebo byla odkoupena a úplně nebo částečně vystěhována ze země. Zůstala alespoň část malých výrobců sporťáků, kteří ale také mají časy největší slávy povětšinou za sebou.
Jednou ze zajímavých menších automobilek byl Jensen Motors z města West Bromwich. V roce 1922 založená firma začala s karosováním podvozků od jiných výrobců, jak lokálních, tak i amerických, a slavila s nimi docela úspěchy. Změna přišla ve 30. letech, kdy se Jensen pustil i do vývoje vlastních modelů.
Prvním takovým byl sedan a kabriolet S-Type, využívající osmiválec Ford. Krom toho se ale malá automobilka pustila také do výroby užitkových vozidel pod značkou JNSN. Druhou světovou válku automobilka přežila a po ní přišly nové modely, včetně první generace Jensen Interceptor. Produkce se postupně zaměřila převážně na sportovní modely, jako byla třeba řada 541 s karoserií ze sklolaminátu.
V 60. letech přišla druhá generace velkého kupé Interceptor, která je zřejmě nejikoničtějším modelem značky. Z něj odvozená varianta FF už v roce 1966 byla vůbec prvním silničním vozem světa s pohonem všech kol a také se systémem ABS. Ta moc úspěšná nebyla, ale klasického Interceptoru s pohonem zadní nápravy a osmiválcem od General Motors se vyrobilo přes 6400 kusů.
Ještě větší úspěch zaznamenal malý otevřený sporťák Jensen-Healey, nepřímý nástupce dřívějšího Austinu-Healey. Lehkého vozu s pohonem zadních kol a dvoulitrovým čtyřválcem od Lotusu se prodalo přes 10.500 kusů a krom domovské Británie a Evropy se spolu s interceptorem nabízel i v USA nebo v Japonsku.
V 70. letech ale přišly finanční problémy a firma několikrát změnila vedení. Od roku 1970 ji vlastnil automobilový dealer z Kalifornie, v půlce 70. let ale přišel bankrot a zbytky firmy byly prodány v aukci v roce 1976. Z pozůstatků vznikly dvě nové firmy, jedna zaměřená na distribuci náhradních dílů pro existující vozy Jensenu a druhá jakožto vývojářská firma nabízející své služby jiným automobilkám.
Překvapivě se Jensen Cars Limited, zabývající se náhradními díly, v 80. letech pustila také do malosériové výroby interceptoru. Do roku 1993 jich takto vyrobila 36 a začal dokonce vývoj nástupce, místo toho ale i tato firma zkrachovala.
Jensen se znovu pokusil o návrat v roce 2001, kdy uvedl nový model S-V8. Otevřený sporťák s retro designem využíval techniku Fordu Mustang a po představení firma hlásila 110 objednávek. Mezi roky 2001 a 2002 se údajně pár kusů doopravdy podařilo smontovat, i tento pokus ale nakonec dopadl krachem. O dalších pokusech britské značky vrátit se na trh jsme na Auto.cz psali ještě několikrát, znovuzrození bylo ohlášeno na roky 2011 a 2015. V tomto případě mělo jít o nové generace Interceptoru, zůstalo však jen u slibů.
Letos se situace opakuje a brzy se má odhalit nástupce interceptoru, nesoucí znovu logo Jensenu. Stojí za ním firma Jensen International Automotive, která byla založena v roce 2010 a věnuje se renovacím a restomodu původních Jensenů Interceptor a FF. Není žádným tajemstvím, že interceptoru propadlo i slavné trio moderátorů televizního pořadu Top Gear - Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May.
Novinka má být opět velkým kupé, inspirovaným druhou generací Interceptoru ze 60. let. Podle JIA jde o zcela nově vyvinutý vůz s hliníkovým podvozkem, nevyužívající existující základ od jiné automobilky. Motor ale bude pravděpodobně od existujícího výrobce, jak ostatně měl Jensen vždy ve zvyku. Znovu půjde o osmiválec, podle britského webu Autocar pravděpodobně z Chervoletu Corvette. Jak moc retro cestou se design vydá také zatím ze zveřejněné tmavé siluety nejde poznat. Vůz má být vyráběn ručně a ve velmi malém množství přímo v Británii, což znamená, že rozhodně nebude levný.
