Ojetý Opel Corsa B: Auto, které změnilo český trh. Jak funguje po letech?

Opel Corsa byl už v první generaci prodejně úspěšným vozem. Byla to však až ta druhá, která se v nespočetných verzích dostala do celého světa – a také třetího tisíciletí.

Robustní technika, nízké provozní náklady, dobré jízdní vlastnosti, a především líbivý vzhled. Když byla v roce 1993 představena corsa od Opelu v druhé generaci, naplňovala všechny tyto požadavky na prodejně úspěšný malý automobil. Že to ale bude takový trhák, že malou corsu po letech katapultuje mezi nejlépe se prodávající auta na světě, to čekal asi málokdo.

Ideově začal příběh béčkové corsy ještě mnohem dříve. V roce 1983 byl představen koncept městského vozu Junior s pokrokovou aerodynamikou a futuristickým, modulárním interiérem. Ve srovnání s o rok dříve představenou, hranatou Corsou A působil junior jako zjevení. Bohužel pro něj však zjevením zůstal až do března roku 1993, kdy přišla na trh nápadně kulatá Corsa B, a na futuristický koncept se mezitím úplně zapomnělo.

To ale nijak neovlivnilo úspěchy, které corsa sklízela na mezinárodních trzích. Její předchozí generace na věhlasná jména typu Fiatu Uno, Renaultu 5 nebo Fordu Fiesta vždy trochu ztrácela. Stejně jako soudobá astra střídající kadett, i corsa v devadesátých letech nabrala druhý dech. Renault, nedávno nahrazující stárnoucí pětku větším cliem a menším twingem, nedokázal udržet krok s líbivým Fiatem Punto ani tradiční fiestou, to zvládla jedině corsa coby šestý nejprodávanější vůz let 1993 až 1994.

V následujících letech se ale corsa stala na našich trzích téměř ikonou, protože představovala první cenově dostupnou „západní“ alternativu k domácí produkci, tehdy zastoupenou Škodou Felicia.