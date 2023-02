Ojetý Opel Grandland X (i bez X): Kapka jedu na citlivém místě

Crossland X a Grandland X byly první dva modely upečené v kooperaci s Francouzi v předvečer začlenění značky Opel pod koncern PSA (dnes Stellantis, pod nějž už spadá i skupina Fiat/Chrysler). Grandland X, po faceliftu v roce 2021 označovaný už jen Grandland, je na rozdíl od menšího sourozence postaven na dospělejší platformě EMP2 a technicky má hodně blízko právě ke zmíněnému Peugeotu 3008. Kromě identické palety pohonných jednotek s ním sdílí i podvozek s rozvorem náprav 2675 mm a v prvních dvou letech rovněž společnou výrobní linku. Grandlandy vyrobené do jara 2019 tak pocházejí vždy z Francie (závod Sochaux), teprve po tomto datu byla montáž přesunuta do německého Eisenachu. Hybridní varianty grandlandu se vyráběly ve Francii dokonce až do léta 2020.

Náhradník v půli cesty

Model měl nahradit jak staré „korejské“ SUV Opel Antara (2007–2016), tak zčásti i pětimístnou verzi zafiry, jejíž přímý nástupce už se neplánoval. Reálně ustrnul někde mezi nimi, protože milovníkům zafiry nenabídne správnou prostornost ani variabilitu, na poli středně velkých SUV zase ztrácí body absencí konvenční čtyřkolky.

Platforma EMP2 totiž umí nabídnout pouze hybridní 4x4, tedy systém, kde jsou zadní kola poháněná elektromotorem. Tuhle „kavárenskou“ čtyřkolku navíc najdete pouze v nejvýkonnějším a nejdražším plug-in hybridu, označovaném přídomkem Hybrid4 (systémový výkon 221 kW). Ještě existuje i zjednodušená, slabší verze plug-in hybridu se 165 kW, bez zadního elektromotoru a výhradně s předním pohonem.