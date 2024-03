Ojetý Opel Zafira Tourer (P12): Lidé chtějí prostor

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Do slibně se rozvíjející třídy velkoprostorových automobilů naskočil Opel v roce 1996. Namísto vývoje vlastního auta sáhl trochu narychlo po technice vyvinuté v zámoří. Trochu ji poevropštil a výsledkem byla sintra. Vyráběla se v USA a v Evropě vydržela v nabídce pouhé tři roky. Po debaklu v nárazových testech Euro NCAP, kde vůz získal pouhých dvě a půl hvězdičky, ji Opel přestal v podstatě ze dne na den nabízet. Ve stejném roce vyjela mnohem zdařilejší první zafira, už na základě Astry G. O šest let později ji vystřídala druhá generace, s technikou Astry H. Ve výrobě se udržela až do roku 2014. Už o tři roky dříve se ale představila recenzovaná třetí řada s technikou částečně vycházející z Astry J. Aby ji Opel marketingově odlišil od stále nabízené druhé generace, pojmenoval ji Zafira Tourer. Setkat se ovšem můžete také s označením Zafira C v duchu rozlišování generací opelů.

Místo obrazu tma

Jedním z lákadel zafiry byla vždy přepravní kapacita spolu s variabilitou kabiny, kdy vozidlo mohlo být až sedmimístné. V tomhle trendu pokračovala i třetí generace. V době uvedení činil příplatek za třetí řadu sedadel 45.400 korun, standardně ji měla pouze nejvyšší výbava Cosmo. Sedadla druhé řady rozdělená na tři části lze nezávisle posouvat a sklápět jejich opěradla.