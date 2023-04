Ojetý Range Rover Sport II (L494): Podruhé a zcela jinak

Druhá generace Range Roveru Sport se vzdala rámové koncepce a přešla na samonosnou karoserii, a to rovnou ve velmi sofistikovaném hliníkovém provedení. Nejstarším kusům bude osm let a jsou na čtvrtině původní ceny.

O první generaci z let 2005 až 2013 si můžeme myslet leccos. Technicky šlo o úlitbu marketingu, tedy snahu nenechat bonitní klientelu utéct k BMW X6, když se jí zalíbila protichůdná kombinace SUV a sportu. Land Rover však neměl techniku, která by se na to zcela hodila, a tak věc „spáchal“ normálně na rámu modelu Discovery III. Byť mnozí i jej nazývají SUV a vyčítají mu absenci tuhých náprav, v terénu moc schopnějších aut nenajdete.

Minule to byl ingot

Designové oddělení správně usoudilo, že tesat na rámu z liazu tvary formule by byla blbost, a tak první „sport“ tvarovali jako ingot, neboť to i krásně sedělo k prázdné hmotnosti minimálně 2600 kg, s posádkou a trochu nepořádku uvnitř běžně tři tuny. Byť o sportovní auto v žádném případě nešlo, kombinace nadčasových tvarů, chlapecké hmotnosti a náklaďácky plynulého pohybu po silnici okouzlila leckoho. Jakmile ceny spadly na 800.000 Kč, staly se z nich naprosto samoprodejné ojetiny. V bazarech se o ně vedly tvrdé boje, a to doslovně. Svého času šlo o vozidlo číslo 1 mezi příznivci silových sportů, boxery, zápasníky MMA či pouze ramenatými chlápky, kteří neradi o věcech moc diskutují. Samostatný profil modelu jsme přinesli ve Světě motorů číslo 13 v roce 2015. Pokud jej nemáte po ruce, připomeneme, že offroadový základ bohužel neznamenal žádnou zázračnou spolehlivost. Drahým závadám dominovalo zadírání nejrozšířenějších šestiválcových dieselů 2.7 a 3.0 TDV6 na klikové hřídeli. A jelikož na ně nikdo nedodával potřebné díly, bylo vlastně jedno, zda majitel závadu chytí včas, nebo nechá ojnici proletět blokem.

