TEST Range Rover Sport D300: Skvělý prémiový společník

Předchozí Design, interiér Motor,jízdní vlastnosti Závěr Další

Motor,jízdní vlastnosti

Další skvostný šestiválec

Podobně jako klasický Range Rover, také Sport je dostupný se vznětovými a zážehovými šestiválci, dvojicí plug-in hybridů a vrcholným vidlicovým osmiválcem. V roce 2024 se navíc poprvé dočkáme i čistě elektrické verze.

K prvnímu seznámení jsme dostali Range Rover Sport s prostředním vznětovou motorizací, označovanou jako D300. Opět jde o řadový 3,0litrový vznětový šestiválec, který tentokrát nabízí nejvyšší výkon 221 kW při 4000 ot/min-1 a nejvyšší točivý moment 650 Nm v rozmezí 1500 až 2500 ot/min-1. Range Rover Sport s ním tak zrychluje z 0 na 100 km/h za 6,6 sekundy a uhání až 218 km/h.

Ve srovnání s klasickým Range Roverem D300 tak Sport zrychluje na stovku o 0,3 sekundy rychleji, což nejspíš můžeme přičítat i nižší pohotovostní hmotnosti. Zatímco Sport D300 váží od 2390 kg, klasický Range Rover od 2455 kilogramů. Maximální rychlost 218 km/h je stejná.

Motor je opět osazen 48V mild-hybridním systémem, který díky řemenem poháněnému startér-generátoru zlepšuje reakce motoru, zajišťuje plynulejší funkci systému stop-start, napájí aktivní stabilizátory a pomáhá i se snižováním spotřeby a emisí. O přenos výkonu na systém pohonu všech kol se u všech motorizací opět stará osmistupňová automatická převodovka ZF.

Podobně jako u dříve testovaného sedmimístného Range Roveru LWB osazeného vrcholným vznětovým šestiválcem D350, mě i slabší šestiválec D300 příjemně potěšil svou kultivovaností a charakterem. Motor je tichý, pružně reaguje na povely plynového pedálu a nikdy mu nechybí síla. Převodovka ho přitom většinu času drží v nižším pásmu otáčkoměru, kde se jen tiše povaluje. Při důraznějším sešlápnutí akcelerátoru, nebo povelu přes příjemná hliníková pádla za volantem, si ale záď vozu lehce přidřepne a motor začne parádně a silně táhnout. Nemůžu se zbavit dojmu, že tyhle vznětové řadové šestiválce jsou pro Range Rover skvělou volbou. To ostatně kromě dynamiky potvrzuje i spotřeba.

Range Rover Sport D300

Při pohodovém tempu není problém udržet kombinovanou spotřebu okolo 9 l/100 km, svižnější jízda znamená kombinovanou spotřebu spíše okolo 10 l/100 km. Klidnější řidiči, zejména na delších trasách, však nebudou mít problém srazit spotřebu pod 9 l/100 km. Díky nádrži o objemu 80 litrů se navíc nemusíte bát nepříjemně častých zastávek na čerpacích stanicích.

Univerzální parťák

Podobně jako klasický Range Rover, tak model Sport je nesmírně kultivovaným a pohodlným parťákem pro nejrůznější příležitosti. Vůz je standardně osazen systémem pneumatického odpružení Dynamic Air Suspension, jehož vzduchové měchy mají přepínatelný objem. Systém mění tlak v komorách (vyšší tlak zajišťuje tužší odpružení), díky čemuž nabízí komfort i dynamické jízdní vlastnosti. Ty navíc podtrhují i aktivní tlumiče s dvojicí ventilů, které potlačují nežádoucí pohyby karoserie. Třešničkou na dortu jsou aktivní stabilizátory, které díky 48V systému dokážou vyvinout točivý moment až 1400 Nm. Systém tak potlačuje náklony karoserie a v zatáčkách ukazuje vůz až překvapivou stabilitu.

Aby vůz nabídl vždy co nejlepší naladění, monitorují jeho systémy až 500x za sekundu vnější faktory, kterým se komponenty podvozku přizpůsobují. Zkrátka spousta sofistikovaných technologií, jejichž cílem je nabídnout vždy nadstandardní zážitek z jízdy. A ruku na srdce – většinu času se to Range Roveru Sport opravdu daří. A to i na příplatkových 23“ kolech, obutých do pneumatik Pirelli s rozměrem 285/45.

Stejně jako sedmimístný Range Rover LWB, i menší Range Rover Sport působí na českých silnicích stále velkolepým dojmem. Na menších okreskách tak člověka stále přepadají obavy, že pokud se v protisměru objeví autobus, někdo bude muset do škarpy. To však bývá asi jediné negativum na zapadlejších a horších okreskách, kde jinak podvozek odvádí skvělou práci a kvalitně filtruje naprostou většinu menších i větších nerovností.

Stabilita vozu v zatáčkách je až překvapivá, aktivní stabilizátory v kombinaci se sofistikovaným podvozkem skutečně odvádí mimořádnou práci. Agilitu může vylepšit volitelné řízení zadních kol, dostupné za příplatek či standardně u výbavy First Edition. Systém natáčení zadních kol zmenší průměr otáčení (stopový/obrysový) z 12,53/12,73 metru na 10,95/11,42 metru, takže manévrování na parkovištích i v užších uličkách centra je poměrně snadné. I tentokrát jsem ale ocenil skvělý 360° kamerový systém 3D Surround Camera s vysokým rozlišením, který výrazně usnadňuje parkování. I Range Rover Sport je totiž pořádný kus auta.

Range Rover Sport D300

Ačkoliv je Range Rover Sport dostupnější a kompaktnější, jeho technika a projev na silnicích je v mnoha ohledech podobný klasickému Range Roveru. Proto si dovolím odkázat se na svůj starší test Range Roveru s prodlouženým rozvorem, kde jsem technické aspekty vozu rozvedl trochu detailněji. Díky kompaktnějším rozměrům, nižší hmotnosti a stále působivé technice bych ale osobně volil spíše model Sport, který působí jednoduše agilněji a pro české podmínky vhodněji.