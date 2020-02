Opel Astra bude v nové generaci revoluční. Takto bude vypadat!

V loňském roce prošla Astra omlazovací procedurou, v tom následujícím už se fanoušci automobilky mohou těšit na zbrusu novou generaci. Zkrácený životní cyklus má prostý důvod: společnost se co nejdříve potřebuje „zbavit“ techniky amerického koncernu General Motors a přezbrojit na základy nového vlastníka v podobě skupiny PSA.

Příští Opel Astra tak dorazí s modulární architekturou EMP2, jíž bude sdílet například s novou generací Peugeotu 308. Paleta pohonných jednotek bude čítat motor 1.2 PureTech (v případě Opelu s označením 1.2 Turbo), jehož lze kombinovat se šestistupňovou manuální, případně osmistupňovou automatickou převodovkou. O slovo se přihlásí elektrifikace, z vybraných variant se stanou mild-hybridy. Nezapomnělo se ani na naftu, kterou zastoupí patnáctistovka BlueHDi (chcete-li CDTI). Očekáváme také příjezd plug-in hybridu kombinujícího benzinovou jedna šestku se dvěma elektromotory.

Astra se na rozdíl od jiných konkurentů v toku času mění výrazněji a neodkazuje na dřívější historické prvky. Opel navíc slíbil, že novinka bude jiná a odvážnější, máme tedy očekávat takovou malou vzhledovou revoluci. Náš šikovný grafik Honza se pustil do práce a nakreslil, jak by asi novinka mohla vypadat. I když automobilka na novince pečlivě pracuje, její špionážní snímky jsou zatím nedostatkovým zbožím, tudíž autor o to více pustil uzdu fantazii.

Na vizualizaci si můžete všimnout inspirace Grandlandem X, příď vozu zase odkazuje na poslední studii zvanou GT-X. Uvidíme, jak moc se Opel nakonec odváže. Některé spekulace dokonce hovoří o tom, že by silueta měla ještě více připomínat kupé a takové zadní kliky budou přemístěny do oblasti C sloupků. Nechme se překvapit!

Také uvnitř nás čekají velké změny. Novinka chce držet krok s dobou, tudíž dostane velkou obrazovku multimediálního systému či 3D přístrojový štít, jenž se prvně objevil v novém Peugeotu 208. Ale nebojte, Opel vedle extravagantního Peugeotu pořád zůstane tím „normálnějším“ vozem, stejně jako tomu bylo v případě sourozeneckých modelů 3008 a Grandland X. Budeme se těšit v roce 2021!