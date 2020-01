VW Golf VIII vs. konkurence. Jak si stojí proti Scale, Astře nebo Focusu?

Volkswagen Golf si dlouhodobě udržuje postavení jednoho z nejlépe prodávaných automobilů na evropském trhu a v mnoha zemích se řadí dokonce na samotnou špičku prodejů. Osmá generace sice nepřináší žádnou zásadní revoluci, přesto je jasné, že se pokusí navázat na úspěchy předchůdce. Jaké k tomu ale bude mít předpoklady ve srovnání s aktuální konkurencí?

Nedávno spuštěný český konfigurátor prozatím nabízí nový Golf pouze ve vyšších výbavových stupních Life a Style, nás však bude tentokrát zajímat zcela základní provedení „Golf“, jehož výroba bude zahájena v osmém týdnu tohoto roku.

Základní motorizací pro tento výbavový stupeň bude tříválec 1.0 TSI o výkonu 81 kW, za který zákazníci zaplatí 479.900 Kč. Nejlevnější Golf je tak v základní výbavě o cca 25.000 dražší, než minulá generace. To se však automobilka rozhodla vykompenzovat celkem bohatou základní výbavou.

V té nechybí například centrální bezklíčové zamykání Keyless, automatická klimatizace, přední a zadní LED světlomety, jízdní asistenti Lane Assist a Front Assist včetně nouzového brzdění City, digitální přístrojový panel, infotainment se systémem App Connect, služby We Connect a We Connect Plus, dva USB-C vstupy vpředu, vyhřívání předních sedadel a volantu, nebo telefonní rozhraní s Bluetooth. To rozhodně není málo.

A co na to konkurence? Začít můžeme například se Škodou Scala, kterou v základním provedení Ambition a s motorem 1.0 TSI 70 kW pořídíte již od 377.900 Kč. S výkonnějším motorem 1.0 TSI 85 pak cena začíná od 402.900 Kč. Scala přitom také nabízí přední a zadní LED světlomety, Front & Side Assist, infotainment s Bluetooth a dvojici USB-C portů vpředu. Klimatizace je však pouze manuální.

Potěšit může například přítomnost tempomatu a omezovače rychlosti, o kterých se u Golfu nemluví. Za virtuální kokpit se však připlácí 10.900 Kč a vyhřívání sedaček a volantu přijde v rámci paketu interiér na dalších 10.000 Kč.

Dalším zajímavým konkurentem může být nový Opel Astra, který v základní výbavě „Astra“ se základní motorizací 1.2 Turbo 81 kW začíná od 449.990 Kč. To už není od Golfu zas tak daleko, Opel však v současnosti nabízí slevu 50.000 Kč, díky které spadne cena na finálních 399.990 Kč.

Výbavou však Astra na Golf celkem ztrácí. Nabízí sice manuální klimatizaci nebo tempomat s omezovačem rychlosti, za LED Eco přední světlomety si však zákazníci připlatí 35.000 Kč a vyhřívání předních sedadel + kůží potaženého volantu vyjde v rámci paketu Zimní sada 1 na 14.000 Kč. Ve výsledku už tak může být zajímavé uvažovat spíše o výbavě Elegance, která startuje na akční ceně od 475.990 Kč a řadu příslušenství, včetně LED světel nebo automatické dvouzónové klimatizace, nabízí již ve standardu.

Dalším kandidátem na srovnání by mohl být třeba Ford Focus, který je v základní výbavě Trend dostupný s motorizací 1.0 EcoBoost 74 kW od 413.900 Kč. Ford přitom v základní výbavě nabízí LED projektorové potkávací světlomety, asistent pro jízdu v pruzích, Pre-Collision Assist nebo rádio s 4,2“ displejem a Bluetooth handsfree.

Vyhřívání sedadel a volantu je nutné připlatit společně s vyhříváním čelního skla v sadě Winter, která vyjde na 14.000 Kč, a přední i zadní LED svítilny budou vyžadovat investici dalších 27.900 Kč. Například digitální přístrojový štít se však v ceníku neobjevuje.

Volkswagen Golf VIII - srovnání s konkurencí, benzínové motory Model VW Glolf Škoda Scala Opel Astra Ford Focus Motor 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI 74 kW) 1.2 Turbo (81 kW) 1.0 EcoBoost (74 kW) Výbava Golf Ambition Astra Trend Základní cena [Kč] 479.900 377.900 449.000 413.000 Akční cena [Kč] - - 399.990 - Bezklíčové centrální zamykání s DO Ano (Keyless) + 6.500 Kč (pouze s Alarmem) - - Klimatizace Ano, automatická Ano, manuální Ano, manuální Ano, manuální Plně digitální přístrojový panel Ano + 10.900 Kč (Virtuální kokpit) Ne Ne LED světlomety Vpředu i vzadu Vpředu i vzadu +35.000 Kč (LED Eco přední i zadní) Pouze potkávací/ +27.900 Kč (přední i zadní) Tempomat Ne Ano Ano +6.000 Kč Vyhřívaná sedadla vpředu Ano + 7.000 Kč (Zimní paket) +25.000 Kč (sada Comfort +14.000 (Sada Winter)

A co nafta?

Podle zatím dostupných informací bude naftový motor dostupný až od druhého výbavového stupně Life, který nabídne například 16“ litá kola, akustický parkovací systém ParkPilot, automatickou 3-zónovou klimatizaci climatronic, adaptivní tempomat ACC s Front Assist, bederní opěrku, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, variabilní podlahu zavazadlového prostoru nebo ambientní osvětlení interiéru I s výběrem z 10 barev. V kombinaci s motorem 2.0 TDI 85 kW pak cena začíná od 593.900 Kč.

Mladoboleslavská Scala nabízí vznětovou 1.6 TDI 85 kW již od základního stupně výbavy Ambition, pro objektivnější srovnání se však pojďme podívat raději na cenově lépe srovnatelný výbavový stupeň Style, který nabízí vznětovou 1.6 TDI 85 kW již od 501.900 Kč.

Takto nakonfigurovaná Scala nabídne již kromě výše zmíněného v základu například i 17“ kola, dvouzónovou automatickou klimatizaci, výškově stavitelná sedadla vpředu, vyhřívání volantu i sedadel, ambientní osvětlení nebo Bi-Led přední a Led zadní svítilny. Například za adaptivní tempomat se však připlácí.

Opel rovněž nabízí Astru s dieselovým motorem 1.5 CDTI i v základní výbavě Astra, a to za 535.900 Kč (Akční cena 458.990 Kč). Pro lepší srovnání jsme se však podívali na stejnou pohonnou jednotku ve výbavě Elegance, kde startuje od 610.990 Kč (akční cena 560.990 Kč).

Jak jsme naznačili již u srovnání zážehových motorů, Astra ve výbavě Elegance už nabízí celkem srovnatelnou výbavou, včetně dvouzónové automatické klimatizace, litých 16“ disku nebo LED Eco světlometů. Stále je však nutné si připlatit za vyhřívaná sedadla či volant, adaptivní tempomat nebo nastavitelnou bederní opěrku.

Volkswagen Golf VIII - srovnání s konkurencí, naftové motory Model VW Glolf Škoda Scala Opel Astra Ford Focus Motor 2.0 TDI 1.6 TDI 1.5 CDTI 77 kW 1.5 EcoBlue Výbava Life Style Astra Trend Edition Plus Základní cena [Kč] 593.000 501.900 Kč 610.990 574.900 Akční cena [Kč] - - 560.990 - Bezklíčové zamykání a startování Ano +4.800 (KESSY) +5.000 Kč +23.500 Kč (sada Comfort) Kola 16" litá 17" litá 16" litá 16" litá Klimatizace Automatická, 3 zóny Automatická, 2 zóny Automatická, 2 zóny Manuální (Automatická 2 zónová +23.500 Kč, sada Comfort) Plně digitální přístrojový panel Ano + 10.900 Kč (Virtuální kokpit) Ne, kombinace analog+ digital Ne LED světlomety Ano, přední i zadní Ano, Bi-LED Ano (LED ECO) Potkávací / + 22.400 Kč přední i zadní LED Adaptivní tempomat Ano +10.200 Kč +32.000 Kč (Driver Assistance 2) +16.500 Kč (sada Assist 2)

A co Focus? Ten je dostupný se základní naftovou pohonnou jednotkou 1.5 EcoBlue 70 kW již od výbavy Trend s cenou 475.900 Kč. Od 538.900 Kč už je ale možné dostat i výkonnější turbodiesel 1.5 EcoBlue 88 kW ve výbavě Trend Edition a s výbavou Trend Edition Plus je stejný motor dostupný od 574.900 Kč.

Ve výbavě Trend Edition Plus nabízí Focus například 16“ litá kola, infotainment s 8“ displejem, sportovně tvarovaná přední sedadla, tempomat nebo parkovací senzory. Přední a zadní LED světla však vyjdou na 28.300 Kč a adaptivní tempomat lze získat pouze v sadě Assist 2 za 16.500 Kč.