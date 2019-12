Opel sice letos teprve modernizoval dnešní generaci kompaktního modelu Astra, už však čile pracuje na nástupci. Značka se chce totiž co nejdříve zbavit techniky z dílny bývalého majitele, amerického koncernu General Motors, a tak nová Astra dorazí již v roce 2021. Bude dalším krokem v přezbrojování Opelu na komponenty současného majitele, Skupiny PSA.

Z toho důvodu bude příští Astra využívat modulární architekturu EMP2 jako jiné kompakty PSA, konkrétně ji bude sdílet s příští generací Peugeotu 308. Šéf Vauxhallu, sesterské značky Opelu, působící na britském trhu, Stephen Norman, se však nechal slyšet, že nová Astra rozhodně nebude jen 308 s jinými logy.

Automobil totiž údajně nebude typickým hatchbackem jako dnešní provedení. Místo dnes tak populárního zvyšování do stylu crossoveru však Opel půjde opačnou cestou, nová Astra má údajně siluetou připomínat kupé. K něčemu takovému už automobilka přistoupila u větší Insignie. V Astře to má být zdůrazněno třeba i ukrytím klik zadních dveří do C sloupků.

Nová Astra bude opticky navazovat na letos představenou Corsu. Stejně jako ona má využít prvky loňského konceptu Opel GT X Experimental, který poprvé naznačil budoucí směřování designu německé značky. Konkrétně má být využita jeho grafika předních světlometů nebo tvary koncových světel.

Navzdory siluetě kupé však Opel bude chtít zachovat praktičnost Astry. Na zadních sedadlech tak má být dostatek místa, zavazadelník má pak velikostí konkurovat hlavnímu rivalovi, Volkswagenu Golf, který v nejnovější osmé generaci nabízí 380 litrů objemu pro zavazadla.

Také vnitřek údajně naváže na Golf, což má znamenat velkou obrazovku multimediálního systému na vrchu středového panelu nebo sázku na dotykové ovládání. Od PSA má být zase využit 3D přístrojový štít, poprvé prezentovaný v novém Peugeotu 208. Rozhodně ale nebude použito řešení i-Cockpit s vyvýšenou kapličkou přístrojů, které zůstane vyhrazeno francouzské značce.

Motory pak budou převzaty od PSA, což bude znamenat jen krátký životní cyklus tříválcového turbodieselu nebo 1,2litrového tříválce z modernizované Astry, které s koncem dnešní generace zmizí z nabídky Opelu.

Konkrétně bude využit benzinový tříválec 1.2 PureTech (v případě Opelu s obchodním označením 1.2 Trubo) a turbodieselu 1.5 BlueHDi (alias 1.5 CDTI), které v závislosti na verzi budou kombinovány s šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovým automatem. Očekává se navíc jejich elektrifikace díky mildhybridnímu provedení. Na něj se má podle dřívějších zpráv vázat nová dvouspojková převodovka od Punch Powertrain.

Opel ale nadto vyvíjí novou verzi zážehové šestnáctistovky (vycházející z 1.6 PureTech), která by se v příští Astře měla též objevit. Více než pravděpodobný je též příchod plug-in hybridu, zřejmě s technikou Grandlandu X Hybrid4, což by znamenalo kombinaci benzinové jedna šestky s dvěma elektromotory. V případě Astry by plug-in hybrid mohl sloužit jako vrcholná sportovní varianta.

Astra šesté generace (patrně s interním označením Astra L) přijde na trh 2021. O její výrobu se opět postará domovský závod Opelu v Rüsselsheimu, kam se přesune z britského Ellesmere Portu a polských Gliwic. Polská továrna se do budoucna přeorientuje na produkci dodávek, zatímco budoucnost anglického závodu je zatím nejasná.