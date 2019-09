Omlazený Opel Astra sice klame svým tělem, přesto se na něm dá najít pár desigových novinek. Tou nejvýraznější je poupravený přední nárazník, který se dočkal nepatrně pozměněných tvarů a nové horní i dolní mřížky. Kromě toho se designéři pustili ještě do pár aerodynamických úprav, díky čemuž se může nová Astra hatchback pochlubit součinitelem aerodynamického odporu C x 0,26 a kombi C x 0,25. Ve své třídě se tak Astra řadí k premiantům.

Změny v interiéru jsou opět minimální, přesto potěší novinky v podobě možnosti bezdrátového nabíjení telefonů, vyhřívaného skla, audio systému Bose nebo nové kamerky za zpětným zrcátkem. Ta je sice menší, díky novému procesoru ale nabídne podstatně lepší funkčnost, což by se mělo projevit u řady asistenčních systémů – včetně rozeznávání dopravních značek.

Vůbec nejzajímavější změny se však odehrály na podvozku a především pod kapotou, kam Opel nastěhoval zcela nové motory. Nejedná se přitom ani o úpravu motorů od původního vlastníka (GM), ani o motory z produkce současného vlastníka (PSA). Nové přeplňované benzínové tříválce pochází od vývojového centra Opel v německém Rüsselsheimu a dávají na výběr mezi objemem 1.2 a 1.4 litru.

Nové tříválce o objemu 1.2 litru nabízí výkonnostní varianty 81 kW (110 k), 96 kW (131 k) nebo 107 kW (145 k) a všechny jsou standardně spojeny s šestistupňovým manuálem. V nabídce by však neměl chybět ani bezstupňový (CVT) a devítistupňový automat. Výkonnější 1.4 litrový tříválec nabízí stejných 107 kW (145 k), jako menší dvanáctistovka. Standardně je však spojen s CVT převodovkou se sedmi přednastavenými rychlostmi a nabízí točivý moment až 236 Nm.

Nové motory, zejména v kombinaci s novými automaty, by měly nabídnout nízkou kombinovanou spotřebu (podle předběžných údajů v rozmezí 6,1 – 4,3 l/100 km) a nízké emise CO 2 . Menší tříválce by se měly vejít do 99 g/km a větší čtrnáctistovka by se měla pohybovat okolo 112 g/km.

V nabídce však nebude chybět ani naftová motorizace. Místo naftového čtyřválce 1.6 se ale pod kapotu nastěhoval naftový tříválec 1.5, který bude dostupný ve dvou provedeních. Slabší nabídne 77 kW (105 k), točivý moment 260 Nm a standardně bude spojen s šestistupňovým manuálem. Silnější motor nabídne 90 kW (122 k), točivý moment 300 Nm a za příplatek ho bude možné doplnit o nový devítistupňový automat.

Změny se však dotkly i naladění podvozku, který by měl být konkurenceschopnější i ve srovnání s novými zástupci ve třídě, jako je Ford Focus nebo Mazda 3. Podle informací ze zahraničí dostala nová Astra například i nové tlumiče, díky kterým by měl být vůz pohodlnější a lépe ovladatelný.

I přes nový facelift už je ale jasné, že si současná generace Astry v portfoliu automobilky už moc dlouho nepobude. Podle starších informací se plánuje výroba nové generace Astry již od roku 2021, čímž automobilka vyřeší hned dva palčivé finanční problémy. Tím prvním je skutečnost, že současná Astra byla vyvíjena ještě pod vedením koncernu GM, kvůli čemuž musí Opel/ PSA platit GM licenční poplatky za použitou techniku. Druhým důvodem je pak optimalizace výroby, kvůli které by se produkce nové Astry měla přesunout do závodu v domovském Rüsselsheimu.