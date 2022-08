Opel Astra OPC v nové generaci? Jedině jako elektromobil

Navíc k již vyráběné šesté generaci Opelu Astra automobilka plánuje příchod elektrické verze Astra-e. Ta by podle posledních spekulací mohla nabízet také ostrou verzi s označením OPC.

Elektrická Astra je momentálně ve fázi vývoje a bude stát na platformě Stellantisu EMP2 V3. Vůz se má stát konkurentem německého souseda z Wolfsburgu, Volkswagenu ID.3. Jelikož pro své portfolio modelů ID. Volkswagen postupně odhaluje výkonné varianty s označením GTX, lze něco podobného očekávat také u elektrických modelů konkurenčních značek, například Opelu?

V rozhovoru pro britský TopGear nám na tuto otázku možná odpověděl vedoucí designu pro Opel, Mark Adams: „Ano, pracujeme na věcech, které nejsou daleko a které nastaví nový směr. Leží zde tenká hranice mezi tím být sportovní a dynamický, což je, řekněme, pozitivní atribut. Ale zároveň nechcete nutně značku, která je drsná a agresivní. To je také práce nás designérů, abychom našli ten správný bod.”

Mark Adams tak možná trochu mírnil nadšení, aby milovníci automobilky z Rüsselsheimu nepočítali s hot-hatchem, který bude konkurovat těm nejvýkonnějším elektromobilům. Již zmíněný potenciální konkurent v podobě ID.3 GTX by mohl mít stejně jako větší modely ID.4 a ID.5 dva elektromotory s kombinovaným výkonem 220 kW, tedy bezmála 300 koní.

To by v podstatě měla být cesta, kterou se Opel s výkonnější verzí elektrické Astry bude vydávat. Jestli se bude jmenovat OPC, GSi nebo nakonec úplně jinak, na to si budeme muset počkat přinejmenším do příštího roku, kdy se Opel Astra-e oficiálně představí.