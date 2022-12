Opel Movano Van 2.2 CDTi (103 kW) – Hledá se pracovní nezmar. Značka: Levně!

Italské kořeny, čtyři délky, tři výšky, diesel i elektřina. Movano Van nabízí nespočet konfigurací, my zkusili zlatý střed.

Dodávka Opel Movano je po Combu a Vivaru třetím a největším užitkovým vozem německé automobilky. Zatímco první dvě generace sdílely technický základ s Renaultem Master, současná třetí je sourozencem Fiatu Ducato.

Jeden diesel, tři výkony

To vlastně ničemu nevadí, neboť Ducato předchází pověst technicky spolehlivého dělníka. Movano má v nabídce překvapivě i elektrickou verzi, disponuje jedním elektromotorem s výkonem 90 kW a 37, případně 75kWh akumulátorem. My jsme však v testu sáhli po dieselu 2.2 CDTi, který je v závislosti na velikosti auta k dispozici s 88, 103 a konečně 121 kilowatty. K dispozici nám byla prostřední výkonnostní varianta s točivým momentem 340 newtonmetrů. Ve všech případech se motor pojí se šestistupňovou manuální převodovkou a roztáčí přední kola.

Movano je k dispozici ve čtyřech délkách (4963 mm až 6363 mm) a třech výškách (2254 až 2760 mm). I tady jde testovaný kus zlatou střední délkou. Provedení L3H2 značí dodávku 5998 milimetrů dlouhou a 2522 mm vysokou. Šířka nákladového prostoru je 1870 mm, v nejužším místě mezi podběhy naměříme 1422 milimetrů. Objem činí 13 m3, největší verze má 17 m3. Užitečné zatížení má hodnotu skoro půl druhé tuny a když na to přijde, může movano táhnout až třítunový přívěs.

Opel Movano Van 2.2 CDTi (103 kW)

Turbodiesel není žádným trhačem asfaltu, výkonu má k dispozici tak akorát. Za studena je agregát hrubší a víte o něm vlastně v jakékoliv jízdní situaci. Pořád je potřeba myslet na to, že Movano je především dostupný pracovní nástroj, a tak svezení v něm přináší jisté kompromisy v otázce komfortu i odhlučnění. Škoda absence automatu. Manuál sice není vyloženě špatný a líbí se mi jeho odstupňování, celkově ale řazení není úplně přesné.

Benefitem vozu je 90litrová nádrž a příznivá spotřeba paliva. Nezatížené auto korzuje okreskami za méně než osm litrů, dlouhodobý průměr včetně dálnic se ustálí kolem 8,5 l/100 km. Movano tak bez problému zvládne přes 1000 kilometrů na jedno natankování. Jen příliš nespoléhejte na udávaný dojezd. Vypočítává se na základě aktuální spotřeby, a tak stačí pár svižnějších rozjezdů a dojezd na pár stovkách metrů klidně klesne o 200 km.

Zatímco malé „zosobněné“ dodávky se v poslední době stále více orientují na komfort, neboť postupně přebírají úlohu velkoprostorových MPV, Movano zůstává typickým dělníkem se všemi klady i zápory. Prázdné auto i na obouvaných šestnáctkách poskakuje a do zatáček je lepší najíždět s rozvahou, což podtrhuje i dlouhý převod řízení. Když se ale dozadu naložil zhruba tunový náklad (zadní dveře lze vyklopit až k bočním panelům, takže je nakládání maximálně snadné), komfort se výrazně zlepšil. Naladění zkrátka počítá s tím, že Movano bude makat.

Funkční jednoduchost

Snadný je přístup nejen do nákladového prostoru, ale i samotné kabiny. Dveře se otevírají prakticky do pravého úhlu, uvnitř zase najdeme nespočet úložných prostor, přihrádek, uprostřed na přístrojové desce pak i netypický platový držák na telefon či tablet. To zejména rozvážkovým službám jistě přijde vhod.

Už po prvním usednutí vám bude jasné, že je tady všechno podrobeno dostupné cenovce a funkčnosti. Plasty kolem jsou tvrdé, rozsah nastavení sedačky a volantu ne tak velkorysý jako v menších užitkáčích, příliš pohodlné není ani samotné sezení. Místo řidiče lze mít za příplatek 16.000 Kč odpružené, výhřev sedačky řidiče je dostupný pouze v balíčku s nezávislým topením a stojí pětapadesát tisíc.

Opel Movano Van 2.2 CDTi (103 kW)

Na volantu obsloužíte základní funkce, tempomat se ovládá páčkou pod ním. Intuitivní řešení, které okamžitě dostanete do ruky. Chválím i zachování tlačítek vlevo od volantu, skrz které vypnete stop/start, zapnete mlhovky, případně nastavíte sklon hlavních světlometů. LED denní svícení a světelný dešťový senzor jsou za příplatek 20.000 Kč, z nějakého důvodu však jen pro nejdelší provedení.

Ano, Opel Movano je pracovní nástroj a musíme počítat s určitými kompromisy. Leckteré mu ale snadno odpustíte při pohledu do ceníku. Movano lze totiž koupit za sympatické peníze. Základní provedení s nejslabším dieselem se včetně DPH bezpečně vejde pod 900.000 Kč. „Naše“ auto L3H2 s prostřední naftou stojí 1.161.479 Kč. Ač jsou někteří konkurenti modernější a lépe vybavení, prodávají se také za výrazně vyšší částky.

Nejlevnější verze modelu 883.179 Kč (2.2 CDTi/88 kW L1H1 3000) Základ s testovaným motorem 973.929 Kč (2.2 CDTi/103 kW L1H1 3300) Testovaný vůz bez příplatků 1.161.479 Kč (2.2 CDTi/103 kW L3H2 3300)

Plusy

Snadný přístup do nákladového prostoru

Úsporná jízda

Sympatická cenovka

Mnoho konfigurací pro různé potřeby

Minusy