Operativní leasing krok za krokem: Na co si dát pozor?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Operativní leasing – myslíme tím u fyzických osob, protože ve firmách funguje léta – zažívá zlaté časy. Co za tím stojí? Poslední roky se dost proměnil pohled na vlastnictví auta i mobilitu obecně. Touha mít vůz napsaný na sebe není tak silná jako za časů minulých.

O co v operativním leasingu jde? Auto je během pronájmu ve stálém vlastnictví leasingové společnosti, která zodpovídá za jeho provozuschopnost, i povinné ručení a havarijní pojištění máte v ceně. „Člověk vlastně jen platí měsíční splátky za pronajímání – a k tomu za palivo,“ říká Jan Pařízek ze společnosti Volkswagen Financial Services. Za velkou výhodu považujeme právě to, že řidič nedává žádnou počáteční akontaci. Padá tak vstupní bariéra pro pořízení vozu i pro mnoho mladých lidí, co teprve začali vydělávat a nemají našetřeno. Také se říká, že je provoz bez starostí – vše zařizuje leasingová společnost. Pár věcí ale udělat musíte. Jaké?

Přebírání auta

Papírování není moc: začnete tím, že podepíšete smlouvu. Autem odjedete buď hned, nebo za den dva, pokud není vámi zvolené ještě přihlášeno do registru vozidel. Všechny procedury zařizuje leasingová firma: auto dostanete přihlášené na doklady, s přimontovanými registračními značkami a připravené k jízdě.

Provoz auta

Podle sjednané smlouvy jezdíte s autem nejčastěji tři čtyři roky, což znamená, že vás občas čeká servis a několik přezouvání pneumatik. Servis s výměnou oleje a filtrů je běžný po dvou letech případně 30.000 kilometrech. Značí to jediné: objednat se do autorizovaného servisu, tam ukázat servisní kartu a malý techničák. Servis i pneuservis jsou v rámci operativního leasingu zdarma. Po dobu, kdy je auto v servisu, dostanete náhradní vůz. Pokud vás potká nehoda, vždy kontaktujte leasingovou společnost. Smlouva vám zajišťuje asistenci, vyřešíte s ní i obyčejný defekt.

Vrácení auta

S velkým předstihem před koncem smlouvy se vám leasingová společnost ozve s nabídkou odkoupení auta nebo upozorněním, abyste si domluvili předání vozu zpět. S ním souvisí i závěrečná prohlídka s technikem. Ten si od vás převezme klíčky, veškeré doklady a celé auto důkladně zkontroluje. Drobných opotřebení typu poškození od odletujících kamínků či malých škrábanců se nemusíte bát, takové věci smlouva akceptuje.

Závěrečná kontrola: Drobné šrámy nevadí

Pokud chcete přijet na závěrečnou prohlídku bez obav, podívejte se na manuál řidiče, který s autem dostanete hned na začátku. Lehce podle něj zjistíte, co se s koncem leasingu na voze kontroluje a kdy už je to za hranou – podle obrázků to není těžké, v manuálu je i měrka velikosti škrábanců. Technik pak pro zápis prohlídky a fotodokumentaci používá vlastní software, který je uzpůsoben na mobilní zařízení. Má to výhodu: vytvořený předávací protokol obdrží klient ihned po prohlídce na e-mailovou adresu. A co všechno se na autě kontroluje? Detailně faktický stav interiéru a exteriéru, okrajově pak mechanické části vozidla. Veškerá poškození technik hodnotí právě na základě zmíněného manuálu vrácení. Nejčastější opotřebení – tečky od kamínků, malé škrábance na dveřích, náraznících, discích kol, drobná poškození čalounění – jsou v pohodě. Pokud přece máte obavy, můžete si za 605 Kč koupit předprohlídku.

Video se připravuje ...

Naše doporučení

Nebojte se drobných škrábanců, odřenin ani ošoupaného interiéru – s tím se při využívání auta na leasing počítá. Z poškození v rámci běžného opotřebení neplynou žádné sankce, jedná se pouze o informativní zanesení poškození do protokolu k dalšímu využití leasingové společnosti. V případě, že je nad rámec, firma vyčíslí přesnou částku za opravu daného poškození, což už pro klienta znamená určitou sankci ze strany leasingové společnosti. Proto je dobré veškerá větší poškození řešit před samotným vrácením z havarijního pojištění vozidla, které má auto na leasing automaticky.