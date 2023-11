Jak v dnešní době financovat auto? Jde to bez hotovosti a s výhodami navíc

Pokud chcete nové nebo ojeté auto, neznamená to, že musíte mít nutně nachystanou hotovost. Cest k němu je řada. Financování s sebou navrch nese mnoho služeb k dobru.

Zájemce o financování auta si dnes může vybrat z několika možností: od úvěru po operativní leasing přes jeho kombinaci. „Operativní leasing je skvělý pro ty, kdo chtějí mít auto k dispozici bez starostí s pojištěním, servisem a dalšími náklady. Klasický úvěr zas pro ty, kteří touží být majiteli vozu a splácet ho postupně. A kdo by nejraději okusil od obojího, máme v nabídce i takzvaný úvěr Chytře. Ten je ideální pro ty, kdo chtějí mít nízké měsíční splátky a možnost po určité době vyměnit auto za nové,“ říká Jan Pařízek, ředitel fleetového prodeje a remarketingu ve společnosti Volkswagen Financial Services.

Auta všech značek

Ta se specializuje na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. „Každý třetí prodaný vůz koncernu Volkswagen v Česku odjíždí s financováním od VWFS,“ dodává Pařízek.

Vedle vozidel koncernu ale společnost nabízí financování i ostatních značek dostupných na českém trhu. „Zařídíme tedy v podstatě jakékoliv vozidlo. Čím dál víc klientů, kteří u nás financují parky o stovkách vozidel, se totiž ptá z nejrůznějších důvodů i na auta jiných značek. Tuto poptávku jsme vyslyšeli a přizpůsobili jsme se jí. Ze značek, které nejsou součástí koncernu, volí zákazníci nejčastěji Hyundai, Peugeot, Ford a Kiu.“

Škála služeb

Samozřejmostí je široká škála doplňků, která zahrnuje mimo jiné pojištění, servis, pneuservis, dálniční známky, volné limity ujetých kilometrů, vedení elektronické knihy jízd i komplexní správu vozového parku. Specifická řešení jsou připravena pro zákazníky, kteří plánují obohatit svou flotilu o hybridní či plně elektrický vůz.

Zvláštní pozornost věnují ve Volkswagen Financial Services operativnímu leasingu, jehož koncept průběžně adaptují na měnící se situaci na trhu a zákaznické preference. „Podíl tohoto produktu neustále roste, i když u nás zdaleka ještě nedosahuje výše jako například v Německu, kde automobily v majetku prakticky nemají a své vozové parky pořizují na leasing,“ říká Jan Pařízek a dodává: „V poslední době však pozorujeme, že i u nás chce stále více zákazníků využívat mobilitu jako službu. Proto očekávám, že v budoucnu bude operativní leasing dominantním produktem i v Česku, a to nejen pro velké a střední firmy, jako je tomu doposud, ale i pro živnostníky a obyčejné lidi.“

Právě pro zákazníky s operativním leasingem je připravena služba Servis a údržba, zajišťující služby spojené s provozem vozidla. Smlouva se uzavírá na předem dohodnutou ujetou vzdálenost po dobu platnosti operativního leasingu. Klient s touto smlouvou jezdí do autorizovaného servisu a za služby pokryté smlouvou nic neplatí. Hradí předem dohodnutou částku v rámci měsíčních splátek operativního leasingu.

Klasický úvěr Úvěr chytře Operativní leasing PLUSY Auto ihned vlastním Žádný počáteční vklad Kombinace operáku a úvěru včetně služeb Balíčky služeb Vše ohledně auta je v ceně: služby, servis Auto vlastním V součtu nepřeplatím tolik Auto si mohu po skončení leasingu odkoupit nebo vyměnit za nové Nízké měsíční splátky MINUSY Vyšší měsíční náklady na splátky, případně velký prvotní náklad na akontaci Auto není moje, celou dobu ho mám v nájmu Vyšší náklad na zaplacení první splátky Po splacení úvěru už nemám žádné služby a balíčky Musím si hlídat nájezdy kilometrů a opotřebení Na konci zbude poslední nerovnoměrná splátka: musím se rozhodnout, jestli ji doplatím, použiji ji po odprodání na nákup nového auta, nebo si ji rozložím do dalších splátek

Avšak i pro ty, kdo vozy nefinancují přes operativní leasing, ale jinými formami, je služba k dispozici. Jmenuje se předplacený servis, pořizuje se na pět let s volbou ze tří variant nájezdu 60.000, 100.000 nebo 150.000 kilometrů. „Výhodou balíčku je skutečnost, že je vázaný na VIN automobilu, takže v případě prodeje vozu v době trvání smlouvy je přenositelný na nového majitele,“ upozorňuje Pařízek. Balíček kryje náklady na servisní prohlídky, výměny oleje a filtrů a podle zvolené varianty též výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení.

Pro ty, kdo při pořizování vozu nevyužili žádného financování Volkswagen Financial Services, je určena služba Servisní prohlídka. V jejím rámci si mohou zákazníci předplatit pro svůj nový nebo ojetý vůz až tři servisní prohlídky předem a současně rozložit jejich úhradu do splátek bez zvýšení. „Zákazníci tím získají jistotu vysoké kvality servisu předepsaného výrobcem vozu za předem sjednanou cenu až na několik let dopředu. Vyhnou se tak riziku zvýšení cen servisu i dílů. Třešničkou na dortu pro majitele pravidelně servisovaných vozů je pak záruka mobility, s níž se nemusejí obávat ani nepředvídatelných událostí na cestách,“ doplňuje Pařízek. Zákazník si může předplatit hned několik servisních prohlídek nebo si tuto službu objednává postupně pro každou prohlídku zvlášť.

Příklady různých typů financování Pořizovací cena Klasický úvěr Úvěr Chytře Operativní leasing 4 roky, akontace 40 % 4 roky, akontace 40 %, zbyde poslední splátka 40 % 4 roky, nájezd 10.000 km ročně včetně služeb Škoda Scala 1.0 TSI Selection 459 900 Kč 7 438 Kč 3 937 Kč 6 328 Kč Seat Ateca 1.0 TSI 694 900 Kč 11 523 Kč 6 202 Kč 7 511 Kč Volkswagen Tiguan Life 1.5 TSI 877 900 Kč 13 424 Kč 7 024 Kč 11 842 Kč Cupra Formentor 1.5 TSI 879 900 Kč 13 893 Kč 7 156 Kč 7 854 Kč Audi Q3 35 TFSI 1 012 800 Kč 15 774 Kč 8 083 Kč 12 051 Kč Zdroj: VWFS

Nová služba pro všechny: Podpora elektromobility

Zajímavým příspěvkem k financování aut je půjčovna elektromobilů VWFS, která dává zájemcům o elektromobilitu možnost vyzkoušet bez závazků její výhody. Na výběr je průběžně rozšiřovaná škála modelů, jako jsou Audi Q4 e-tron Sportback, Škoda Enyaq i Enyaq Coupé, Cupra Born, Volkswagen ID.4 a ID.5 spolu s ID.Buzz v osobním i užitkovém provedení. Zákazník si může zvolit dobu pronájmu, a to od sedmi do 60 dní. Nájemné 500 Kč bez DPH za den zahrnuje 150 ujetých kilometrů za den, pojištění vozidla, nabíjecí kartu Chargee a servisní kartu s kontaktem na technickou asistenci. Zákazníci při zapůjčení elektromobilu získají také kompletní nabídku financování, včetně pojištění. Kartou Chargee lze nabít baterii elektromobilů u největších distributorů i v síti dealerů koncernu. Karta zahrnuje velké množství dobíjecích stanic na území České republiky a Evropy v síti firemních, domácích a veřejných dobíjecích stanic.

Součástí služby je aplikace, jejímž prostřednictvím může klient jednoduše vyhledat volnou dobíjecí stanici v okolí nebo monitorovat výdaje za dobíjení. Vedle dobíjecí karty nabízí VWFS výhodné financování dobíjecí infrastruktury v podobě wallboxu neboli dobíjecí stanice přímo v místě sídla společnosti. Komplexní pojištění elektromobilů zase nabízí rozšířené krytí. Pokud elektromobil zůstane stát z důvodu vybití vysokonapěťové baterie, zařídí a zaplatí v rámci možností její nabití na místě nebo odtah k nejbližší veřejné dobíjecí stanici. Odtah elektromobilu ale pojištění kryje i v jiných situacích, například pokud vůz zůstane stát z jiných důvodů, zařídí a zaplatí pojišťovna jeho odtah a odvoz posádky do nejbližšího smluvního autorizovaného servisu. Další výhodou pojištění je krytí nabíjecího příslušenství, které je pro elektromobily nezbytnou součástí. Jedinečnou výhodou pojištění je pak likvidace škod na baterii bez odečtu spoluúčasti.