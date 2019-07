Roční operativní leasing na vlastní kůži: Pozor při vracení auta!

Ve Světě motorů 29/2018 jsme na četná přání čtenářů rozjeli test Volkswagenu Golf na operativní leasing. Je zde Svět motorů 29/2019 a my jsme tu s vyhodnocením roční služby.

Zájem o operativní leasing – myslíme tím u fyzických osob, protože ve firmách funguje léta – zažil ve druhém desetiletí solidní oblibu.

Co za tím stojí? Poslední roky se dost proměnil pohled na vlastnictví auta i mobilitu obecně. Potřeba mít vůz napsaný na sebe zkrátka není tak silná jako za časů dnešních (skoro) seniorů.

Princip operace

O co v operativním leasingu jde? Auto je během pronájmu ve stálém vlastnictví leasingové společnosti, která zodpovídá za jeho provozuschopnost, pojištění a podobně. Člověk „jen“ platí měsíčně fixní splátky, palivo, a když potřebuje, pak dálniční známku.

Za velkou výhodu považujeme, že řidič nehradí žádnou počáteční akontaci. Padá tak vstupní bariéra pro pořízení vozu i pro mnoho mladých lidí, co právě začali vydělávat a nemají našetřeno.

Jak to začalo

Náš příběh s operativním leasingem začal před rokem, kdy jsme si u společnosti Volkswagen Financial Services vybrali na jejím oficiálním webu kombi Volkswagen Golf 1.0 TSI 81 kW ve stříbrné metalíze a výbavě Comfortline. Auto zcela nové, s dvanácti najetými kilometry, v ceně 465.325 Kč s DPH.

Rok s kompletním balíčkem služeb od pojištění přes přezutí na zimní a na jaře opět na letní pneumatiky až po silniční asistenci, kterou jsme také využili, nás přišel na 208.065 Kč ve třinácti splátkách. Měsíční platbu ve výši 17.325 Kč jsme si nastavili u banky.

Hlídat jsme si museli jedinou věc: dodržet nakonfigurovanou podmínku smlouvy ujet vozem během roku maximálně 25.000 kilometrů. Trest za porušení? Částka 2,52 Kč s DPH za každý přejetý kilometr. To jsme zvládli a auto vraceli s 23.592 ujetými kilometry, tedy pod zmíněným pětadvacetitisícovým limitem.

Co nás potkalo

Ke zmíněným nákladům přibyla v říjnu faktura na 2024 Kč s daní za opravu prasklé pneumatiky. Šlo o příběh, který jsme důkladně popsali v příloze Zimní pneumatiky ve Světě motorů 40/2018. Protože od loňského října zmizelo z povinné výbavy aut náhradní kolo, vyzkoušeli jsme, poté co nás potkal defekt, asistenční službu, která potíž s absencí rezervy řeší.

Zatímco celý proces s asistencí šel rychle a hodinu a něco po karambolu jsme se dočkali odtahovky i odvozu na metro, samotné přezutí se táhlo přes dva týdny.

V servisu, tentokrát ne na „domovské“ adrese Autodružstvo Podbabská, ale v pobočce firmy Auto Louda na Černém Mostě, kam zamířila odtahovka, nám tvrdili, že proražená pneumatika už se nevyrábí…

Nabídli výměnu celého páru – obou předních kol. Druhý den zavolali, že se přece jen náš plášť někde v moravském skladu našel. Ale než doputoval do pražského servisu, uteklo dlouhých šestnáct dní.

Týden nato jsme přitom už měli objednané přezutí na zimní pláště právě na Podbabské, v rámci operativního leasingu zdarma.

Co jsme odmítli

Druhé přezutí – na letní gumy – přišlo na jaře. Neb se letos zima nechtěla vzdát, ozvali jsme se servisu až na přelomu března a dubna, řada na nás přišla až na čarodějnice 30. dubna.

Ještě dřív – 19. března 2019 – dorazil do redakce dopis s informacemi o ukončení leasingové smlouvy, v němž nám Volkswagen Financial Services nabídl odkoupení auta za 350.000 Kč. Se zaplacenými 208.065 Kč ve splátkách by nás tak auto vyšlo na 558.065 Kč. Tedy o 92.740 korun dráž, než byla jeho pořizovací cena.

Jak to skončilo

Vůz jsme se rozhodli vrátit: 23. května 2019 jsme ho odvezli zpět do Autodružstva Podbabská, kde čekal technik firmy Dekra Michal Jirava, převzal si od nás klíčky, veškeré doklady a celé auto důkladně zkontroloval. K prodejci dovnitř jsme vůbec nemuseli, vše vyřídil technik sám. Našel jen drobná opotřebení typu poškození od odletujících kamínků, malé škrábance, jamku na předním prahu a znečištění interiéru. Vše akceptovatelné podle smlouvy, takže nám do minuty přišel protokol, že je auto v pořádku a nebudeme hradit nic navíc.

Kolik nás auto stálo Úvodní splátka při podpisu smlouvy 6249,30 Kč 11 splátek vždy k 1. dni v měsíci 17 325,68 Kč Poslední, 12. splátka před vrácením 11 233,68 Kč Nová pneumatika 2024,21 Kč Celkem 210 090 Kč

Závěrečná kontrola auta po operativním leasingu: Z běžného opotřebení neplynou žádné sankce

Ve čtvrtek 23. května v 11:11 náš život se stříbrným golfem na operativní leasing skončil. A to kontrolou s technikem Dekry. Jak probíhala?

Závěrečné prohlídky stavu aut po operativním leasingu běžně zajišťují specializované firmy.

Pro Volkswagen Financial Services, od něhož jsme měli auto my, konkrétně Dekra. „Ročně uděláme přes dvacet tisíc prohlídek. Ve většině případů se jedná právě o ty závěrečné na konci operativního leasingu a také preventivní před samotným vrácením, které si objedná řidič, nikoliv leasingová firma,“ říká Martin Jarůšek z Dekry, konkrétně vedoucí oddělení, pod nějž spadají vedle prohlídek také oceňování aut a vedení areálu v Klíčanech. „Věnujeme se i technickým či znaleckým posudkům,“ dodává.

Na prohlídku přijíždíme bez obav. V manuálu, spíš pořádně tlusté knize, kterou jsme dostali k autu už před rokem, jsme si prošli, co se na voze kontroluje. Jasně popisuje, kdy už je to za hranou – podle obrázků to není těžké. Navíc jsme auto nechali ručně umýt a vyčistit. „Auto v takhle bezvadném stavu nevidím často,“ chválí nás technik Dekry Michal Jirava.

David Šprincl mu nejprve předává dvoje klíčky, veškeré doklady, technik chce i druhý díl dálniční známky – tu jsme si přitom kupovali sami.

Pak golf důkladně kontroluje – zevnitř i zvenku. „Pro zápis prohlídky a fotodokumentaci používáme vlastní software, který je uzpůsoben na mobilní zařízení technika. Má to výhodu: vytvořený předávací protokol obdrží klient ihned po prohlídce na e-mailovou adresu. Pro samotnou prohlídku využíváme měřidlo poškození k jednoznačné identifi kaci velikosti poškození a také měřiče tloušťky laku a hloubky dezénu pneumatik,“ vysvětluje Martin Jarůšek.

A co všechno se na autě kontroluje? Detailně faktický stav interiéru a exteriéru, okrajově pak mechanické části vozidla. Veškerá poškození technik hodnotí právě na základě zmíněného manuálu vrácení. „Klient tak dopředu ví, jaká poškození jsou v rámci běžného opotřebení a která již nad něj. Pokud si člověk není jistý, nabízíme i preventivní prohlídku, kdy projdeme vůz zhruba měsíc před vrácením a klient má prostor na odstranění poškození nad rámec běžného opotřebení,“ objasňuje Martin Jarůšek. Nás by stála 605 Kč.

Naše poškození byla jen drobná, jak vidíte na fotografiích: tečky od kamínků, malé škrábance na dveřích a náraznících. „To jsou také nejčastější opotřebení, pak to bývají disky kol. V interiéru pak často čalounění, hlavně po neopatrném zacházení s nákladem. Občas se setkáváme s případy, kdy lidé poškození laku přetřou barvou, často jiného odstínu. Nedělejte to. Nechte opravy na servisu, protože technik tato poškození identifikuje a neodborné opravy hodnotíme do protokolu jako poškození nad rámec běžného opotřebení,“ radí Martin Jarůšek.

Jaké služby leasing obsahoval 1. Poskytnutí samotného vozu 2. Přihlášení i odhlášení vozu včetně poplatků 3. Povinné ručení u ČP s limitem 100.000.000 Kč 4. Havarijní pojištění u ČP se spoluúčastí 5 %, minimálně 5000 Kč 5. Pojištění všech skel s limitem plnění 10.000 Kč 6. Pojištění právní ochrany 7. Údržba a servisní náklady 8. Přezutí včetně zimních pneumatik 9. Silniční asistence pro ČR a EU (10 dnů) 10. Další poplatky (silniční daň, rádio)

Naše doporučení

Nebojte se drobných škrábanců, odřenin ani ošoupaného interiéru – s tím se při využívání auta na leasing počítá. Z poškození v rámci běžného opotřebení neplynou žádné sankce, jedná se pouze o informativní zanesení poškození do protokolu k dalšímu využití leasingové společnosti. V případě, že je nad rámec, firma vyčíslí přesnou částku za opravu daného poškození, což už pro klienta znamená určitou sankci ze strany leasingové společnosti. Proto je dobré veškerá větší poškození řešit před samotným vrácením z havarijního pojištění vozidla, které má auto na leasing automaticky.

Autor: David Šprincl