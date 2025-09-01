Oslava 50 let BMW art cars je elektrická. Stojí za ní přední korejský umělec
Karoserie elektrického BMW i7 posloužila jako plátno korejskému avantgardnímu umělci Liovi Kun-Jongovi, který na ní reflektuje „přesnost a odezvu přítomnou v dialogu mezi řidičem a vozem“.
První speciálně pomalované BMW se na světě objevilo před 50 lety. Od té doby s určitou periodicitou propůjčí mnichovská automobilka svůj vůz coby plátno některému z významných umělců, aby ztvárnil své myšlenky na plechu, karbonu či plastu. První bylo BMW 3.0 CSL v roce 1975, které zpracoval Alexander Calder, a následovalo 19 dalších vozů. Někdy závodních speciálů, jindy sériových čtyřválců, ale i dvanáctiválců.
Přesněji, dnes už 20. Automobilka totiž odhalila 21. art car, který je zároveň prvním ryze elektrickým modelem v této sbírce. Jde o BMW i7, na němž se korejský avantgardní umělec a performer Li Kun-Jong snažil ztvárnit spojení člověka s autem. Přesněji, „reflektuje přesnost a odezvu přítomnou v dialogu mezi řidičem a vozem“, stojí v tiskové zprávě.
Li se zabývá abstraktním uměním a až na tváře na stranách auta – všimněte si, že jsou na každé straně jiné – to je na karoserii vidět. Speciální i7 je součástí Liovy série s názvem Bodyscapes. Práce na voze zároveň bude inspirací pro jeho další performanci, která proběhne 4. září naživo. „Ztvární své myšlenky o mobilitě, času a prostoru ve fyzické podobě. Pohyb pro něj není jen rychlost. Je to vnímání, interakce s okolím a intimní dialog mezi tělem a strojem,“ uvádí dále automobilka.
„Pevně věřím, že umění může být mostem mezi různými předměty, různými lidmi a dokonce i různými perspektivami. Doufám, že skrz tuto spolupráci vytvořím nová setkání a spojení pomocí umění a těším se, že uvidím, jak se bude toto spojení umění a technologie vyvíjet,“ říká Li.
Vůz bude vystaven mezi 3. a 6. zářím na výstavišti v korejské čtvrti Gangnam v rámci festivalu Frieze Music, s jehož organizátory korejská divize BMW – která mimochodem slaví letos 30 let – spolupracuje.
zdroj: BMW