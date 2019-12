Ostré Mini John Cooper Works nemusí mít spalovací motor, vzkázal viceprezident značky

Elektrická budoucnost se nevyhne ani nejostřejším modelům ze stáje Mini. Chvíli to však ještě potrvá.

Zástupci automobilky Mini v minulosti již několikrát naznačili, že budoucnost značky může být čistě elektrická. Na rozdíl od některých konkurentů se však Mini nechystá ukončit vývoj spalovacích motorů, protože si uvědomuje jejich potřebu.

Mike Peyton, viceprezident amerického zastoupení Mini, v rozhovoru pro web Motor Authority uvedl, že Mini plánuje i nadále pokračovat v souběžném vývoji spalovacích i čistě elektrických pohonných jednotek. A to minimálně pro americký trh.

V současnosti však není elektrifikovaná nabídky automobilky zrovna ohromující. Na trhu má již několik let plug-in hybridní model Countryman SE, který by měl v průběhu příštího roku doplnit čistě elektrický model Mini SE. Do budoucna se však bude nabídka výrazně rozrůstat.

Peyton sice nebyl nijak konkrétní, v rozhovoru pro kolegy z Motor Authority však uvedl, že ani ostře laděný Mini Cooper John Cooper Works nemusí být poháněn benzínovým motorem a nemusí mít zvuk výfuku. Zákazníci JCW prý totiž „oceňují aspekt ovládání produktu a jeho estetiku,“ uvedl Peyton.

Na otázku, zda by mohl být model John Cooper Works v budoucnu poháněn baterie, pak Peyton odpověděl „Myslím si, že tu ten potenciál je. Nemyslím si, že to musí být jen benzín a nafta, co má být definicí výkonu.“

Definicí výkonu nemá být podle Peytona palivo ani pohonná soustava, ale dynamika a pocit. V tomto ohledu pak Peyton zřejmě směřoval k průniku elektromobilů i do světa motosportu. Konkrétně pak do světa závodů Formule E, ve kterém se pohybuje i automobilka BMW – mateřský podnik značky Mini.

Peyton si však dobře uvědomuje, že současná technologie baterií zatím není příliš vhodná pro použití ve sportovních elektromobilech. Dynamická jízda totiž spotřebovává elektrickou energii podstatně rychleji, než jen poskakování v městské zácpě. Podle Peytona je sice značka blízko „dalšímu kroku ve světě technologie baterií,“ přesto by rád viděl ještě lepší výsledky.

Čistě elektrické Mini JCW tak zatím zůstává hudbou vzdálení budoucnosti – tedy alespoň pokud nepřijde nenadálý průlom v oblasti vývoje nových baterií. V závěru rozhovoru však Peyton nakousl ještě jedno téma, kterému jsme se v nedávné minulosti věnovali.

Podle prodejních statistik je totiž nejprodávanějším modelem Mini na americkém trhu model Countryman, který je současně největším Mini z nabídky. Zákazníci automobilky přitom prý stále touží po větším prostoru pro zavazadla a cestující na zadních sedadlech, což je prý „velká příležitost,“ dodal Peyton.