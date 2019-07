Mini Cooper SE: Elektrický miník se představuje světu. Umí rychlé nabíjení a slibuje sportovní jízdu

O elektrickém Mini se hovoří už několik měsíců. Viděli jsme sérii špionážních snímků, ale i oficiální upoutávky přímo od samotné automobilky. A dnes jsme se dočkali kompletního odhalení vozu, který Mini právem tituluje jako první malý vůz prémiového segmentu, jenž jezdí pouze na elektřinu.

Pohon novinky obstarává synchronní elektromotor s integrovanou řídicí elektronikou a převodovkou uchycený v přední části nosného rámu prostřednictvím pevné trubkové konstrukce. Disponuje výkonem 135 kW a 270 newtonmetry točivého momentu. Že jste o těchto parametrech už někde slyšeli? Správně. Elektrické mini sdílí ústrojí se sourozeneckým BMW i3s.

Energie se ukládá do lithium-iontových akumulátorů uspořádaných atypicky do tvaru písmene T. Články jsou rozděleny do 12 modulů v podlaze a disponují celkovou kapacitou 32,6 kWh. Pokud jde o nabíjení, můžete využít domácí zásuvku, wallbox či veřejné nabíjecí stanice a stejnosměrný proud až do výkonu 50 kW. Při použití nejvýkonnějšího řešení se „miník“ doplní na 80 % kapacity za pětatřicet minut. Vůz slibuje dojezd až 270 kilometrů, tedy o něco více než konkurenční Honda e.

Mini Cooper SE zrychluje z klidu na 60 km/h za 3,9 sekundy, stovku protíná ručička tachometru po 7,3 s. Maximální rychlost je omezena na 150 km/h. Tvůrci ale nevyzdvihují jen zrychlení v přímce, ale i celkové jízdní vlastnosti této hravé předokolky. Pomáhá jim nízko položené těžiště či řídicí jednotka protiprokluzového systému umístěná u regulačního členu. K dispozici jsou rovněž dvě úrovně rekuperace, takže auto můžete třeba v městském provozu ovládat jediným pedálem.

Řidič si může vybrat ze čtyř jízdních režimů. Sportovní přináší vůbec největší potěšení z jízdy a bezprostřední reakce na sešlápnutí plynového pedálu, pro běžnou jízdu je k dispozici nastavení Mid, naopak hospodárnější motoristé budou preferovat režimy Green a Green+. Ten poslední je vůbec nejvíce uzpůsoben úspoře energie a jsou v něm omezeny, případně zcela deaktivovány veškeré komfortní spotřebiče. Úspoře pomáhá třeba i vytápění tepelným čerpadlem, které shromažďuje odpadní teplo z motoru, elektroniky a baterie.

První elektrické mini disponuje bohatou standardní výbavou, nechybí diodové přední světlomety, dvouzónová klimatizace, nezávislé topení, elektrická parkovací brzda či navigační systém. V závislosti na výbavě dostanete obutí o šestnácti či sedmnácti palcích v pěti různých variantách. Objem zavazadelníku zůstává shodný s konvenčním třídveřovým hatchbackem: 211 litrů, případně 711 l po sklopení zadních sedaček.

Premiéra pro veřejnost je naplánována na frankfurtském autosalonu v září, sériová produkce odstartuje v listopadu a první vozy zamíří k zákazníkům na jaře roku 2020. Na oficiální ceny si ještě musíme počkat, Britové však mají přislíbenou základní cenovku nižší než 25 tisíc liber (zhruba 700.000 Kč).

Tak uvidíme!