Ostré modely Porsche Taycan Turbo a Taycan Turbo S působí díky úpravci ještě agresivněji

Na tuto situaci si připravil řešení německý tuningový úpravce Prior Design. Společnost sídlící nedaleko Duisburgu má za sebou zkušenosti s úpravami vozů jako Lamborghini Urus, McLaren 720S, Ferrari F458 nebo Tesla Model S. Nyní se soustředí na ostré verze Taycan Turbo a Taycan Turbo S.

Bodykit z materiálu Duraflex se objevuje na předním splitteru, který je propojen s rozšířenými černými blatníky. Přes masivní prahové lišty jsou stejně rozšířené blatníky u zadních kol. Agresivní bodykit završuje difuzor s decentním zadním spoilerem. Vše v černé barvě v kombinaci s lakováním (nebo fólií) limetkového nádechu na prezentačním modelu.

Video se připravuje ...

Kompletní sadu lze zakoupit za 8.950 eur (220.000 korun). Pokud chcete z bodykitu pouze některé části, přední splitter stojí 1.590 eur (39.000 korun), prahové lišty 1.490 (36.500 korun), zadní difuzor 1.590 eur (39.000 korun) a zadní spoiler 890 eur (22.000 korun).

Úpravce upozorňuje, že bodykit nelze použít u modelů Taycan s výbavou SportDesign. Určité části lze použít i na modely Taycan, Taycan 4 a Taycan 4S, ale pouze po využití originálního předního nárazníku a zadního difuzoru z modelů Taycan Turbo a Taycan Turbo S. To už je možná moc složité a hlavně by to bylo tak trochu “podvádění”. V Prior Design tento bodykit vytvořili pro zdůraznění silnějších modelů Taycanu, a to se jim povedlo.