Již zítra, tedy 13. července, Hyundai odhalí dlouho očekávaný model Ioniq 5 ve verzi N. Stane se tak na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který je pořádán od roku 1993 a letos tedy oslaví třicetileté výročí.

Prozatím jsme měli novinku šanci vidět pouze v podobě maskovaného prototypu a není divu, že byl o zítřejší představení nového „enka“ velký zájem. Zejména nedočkavé bylo australské zastoupení automobilky, které předčasně zveřejnilo video, ve kterém je vůz zachycen z každého úhlu a my máme po překvapení. V současné době je video již staženo. Nicméně, také v tomto případě platí, že co se jednou dostane na internet, to tam už zůstane.

Chystaný Hyundai Ioniq 5 N vypadá zhruba tak, jak si ho asi většina z nás představovala. Prezentovaný kus byl modré barvy (Performance Blue) s červenými detaily stojí na 21” kolech s červenými brzdovými třmeny nesoucí logo N. Elektrický hot-hatch se od standardní verze na první pohled liší přidanými aerodynamickými prvky včetně vzduchových otvorů v předním nárazníku, zadního difuzoru a masivního zadního spoileru. Rovněž se zdá, že má verze N menší světlou výšku, což značí tužší nastavení odpružení pro lepší jízdní vlastnosti.

Díky videu jsme měli šanci nahlédnout také do kabiny vozu, kde mnohé pobavil malý detail – tachometr končí číslem 300 km/h. Poněkud ambiciózní hodnota, nemyslíte? Změny jsou jinak vcelku povrchové - jediné dvě výjimky tvoří volant, který se dočkal nového tlačítka (s písmenem N uprostřed) a drobně přepracovaný středový tunel.

Video se připravuje ...

Vzhledem k tomu, že se video věnuje pouze designu, neobsahuje podrobnosti o technických specifikacích. Očekáváme však dvoumotorové uspořádání s pohonem všech kol a výkonem blížícím se 600 koní. Na potvrzení nebo vyvrácení těchto úsudků si musíme počkat do zítra.

Autor: Matyáš Kunst