Palubní kamery pomáhají i škodí: Jak vybrat tu správnou?

Případy nebezpečných vybrzďovačů z poslední doby by se nejspíš nepodařilo prokázat, kdyby oběti neměly v autech palubní kamery. Záznamové zařízení je šikovný pomocník. Jenže naráží na GDPR, v řadě zemí jsou proto kamery tabu.

Palubní kamery jsou fenoménem dneška. Když se podíváte do deseti jedoucích aut, minimálně v jednom – ale spíš ve dvou třech – je uvidíte za čelním oknem. A to třeba ani nevíte o dalších, nenápadně zamaskovaných v zrcátku či za stínítkem, jež nejsou vidět.

Liberálové ze šmírování zuří, zatímco konzervativci míní, že silniční zákony se mají dodržovat a ať každý jezdí slušně bez ohledu na natáčení kamerou. Nejednoznačný pohled mají i dopravní odborníci, policisté, právníci a psychologové.

Klidně zaznamenávejte

V řadě zemí jsou kamery za čelním oknem zcela zakázané, třeba v Rakousku nesmíte pořizovat záznamy veřejných prostor ani se hájit u soudu videem z průběhu nehody. V Lucembursku je nesmíte také používat a třeba v Portugalsku dokonce ani vlastnit. Důvodem je ochrana osobních údajů GDPR v Evropě. Zato v České republice a řadě dalších evropských zemí si můžete v zásadě za čelním oknem auta filmovat, co kde chcete. A třeba Rusové bez kamer skoro nevyjíždějí kvůli policejní korupci nebo pojišťovacím podvodům ze strany chodců, kteří se sebevražedně vrhají pod kola.

Obecně vás omezuje pouze fakt, že kamera nesmí zaclánět ve výhledu. Protože ale neexistuje žádný závazný předpis toho, co je bránění ve výhledu, bude se policista na silnici řídit vlastními smysly a rozumem – obecná poučka říká nelepit kameru do činné plochy stěračů. Nejvhodnější umístění je za vnitřním zpětným zrcátkem, kde vás neruší a dá se tam dobře přidělat.

I v benevolentních zemích ovšem platí omezení pro další využití záznamu. Tady narazíte i v ČR. Pokud video uschováte jen pro vlastní potřebu případné obhajoby, je všechno v pořádku.

Svět motorů 27/2020

Ale pozor, kdybyste ho chtěli sdílet na internetu pro výstrahu „všem silničním pirátům“! Pak totiž sami jednáte protiprávně. „Osoba provozující kameru je považována za správce osobních údajů. Získané nahrávky a záznamy lze využít pouze v souvislosti s řešením dopravního incidentu, jehož je provozovatel kamery přímým nebo nepřímým účastníkem,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy Vize nula.

Máme a umíme

Libor Budina z Autoklubu ČR upozorňuje, že jediným způsobem, jak se podělit o záznam s někým dalším, je předání Policii ČR. „Při jakékoli manipulaci s pořízenými nahrávkami musíte totiž vždy respektovat práva monitorovaných osob na ochranu soukromí, které je garantováno řadou dalších právních předpisů,“ končí. Ten, kdo dal příspěvek na internet, tak může být za zásah do osobních práv zaznamenaných osob popotahován. V praxi se to ale často neděje…

Policie se podle našich dotazů záznamy běžně zabývá. „Záznamy oceňujeme při vyšetřování dopravních nehod nebo pátrání po osobách a vozidlech. Jenže často nemáme k dispozici další informace, třeba ani místo a čas události, takže nezbývá než ji odložit,“ přiznává Hana Rubášová z Policejního prezidia.

Dodává také, že mimo běžnou výpočetní techniku pro zhlédnutí záznamu disponuje policie i speciálními odděleními, která jsou schopna se záznamy dále pracovat – přiblížit je, zastavit, vytáhnout detaily. Od občanů mají policisté podnětů dost a dost na zkoumání, v ohlašování nekalostí se Češi zrovna nedrží zpátky.

Kaňkou je ovšem fakt, že místo aby záznam s detaily rovnou předali policii, sdílejí ho na internetu a tím sami porušují zákon. A policie se často o přestupku dozví až na upozornění od někoho, kdo záznam zhlédl.

Pojišťovno, zkoumej!

Také pojišťovny už záznamy běžně přijímají a zkoumají. „Video se dá stejně jako fotky nahrát snadno do naší aplikace určené k řešení škod. Vzhledem k omezené velikosti ale jen jako výseč, která obvykle pro prokázání stačí. A pokud ne, lze pochopitelně přinést záznam na jakoukoliv pobočku,“ vysvětluje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Záznam se pochopitelně hodí zejména v případě nějaké soudní pře, kde ho lze v ČR na rozdíl od řady jiných zemí použít. „Nedokážu si představit, že by důkaz kamerovým záznamem soudce nepřipustil. Nejedná se o nezákonně získaný důkaz,“ říká advokát Lukáš Fládr z občanského sdružení Pomoc poškozeným. Jenže ani jasný záznam ještě neznamená, že soud vyřkne rozhodnutí jen na základě jeho zhlédnutí. „Soudy v rámci zásady volného hodnocení důkazů hodnotí každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v souvislosti. Záznam z autokamery tak bude pro soudce střípkem do skládačky, který by měl ve vzájemné souvislosti s jinými důkazy vytvořit ucelený řetězec směřující k objasnění děje,“ upozorňuje právník.

Proto vždy i nadále shánějte svědky, pořizujte fotografie a náčrtky. Může se to hodit stejně jako dřív! Kamera je dobrý pomocník, ale není samospasitelný. A cestou na dovolenou do ciziny ji často budete schovávat, protože se tam ostatní filmovat nesmí.

S kamerou do ciziny

Evropané jsou nejvíc hákliví na ochranu osobních údajů, proto zde najdete nejvíc omezení pro používání autokamer. „Mimo Evropu bývají v restrikcích pro používání kamer v automobilech umírněnější. V Rusku, Číně, Japonsku, Austrálii a většině států v rámci USA. Je jen třeba dbát na to, aby kamera nebránila řidiči ve výhledu z vozidla ani jeho bezpečnému ovládání,“ vysvětluje Roman Budský z Platformy Vize nula. A jak je to jinde?

Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Norsko, Rusko, Slovensko, Španělsko: Jen požadavek na umístění, aby nebránila řidiči ve výhledu.

Estonsko, Finsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie: Povinnost rozmazat registrační značky vozidel a obličeje lidí, aby nebyly identifikovatelné.

Belgie: Jen pro osobní potřebu. V případě projednávání nehody o tom musí být všechny zúčastněné strany informovány.

Francie: Zákaz umístit kamerový záznam na internet. Naopak může být zaslán přímo policii jako důkazní materiál.

Německo: Na pořízeném záznamu musí být rozmazány registrační značky vozidel a obličeje lidí, staré záznamy musí být nahrávacím systémem průběžně přehrávány, uchovány mohou být jen v případě zaznamenané dopravní nehody. Každá spolková země má své regule.

Řecko: Jen pro osobní účely a v případě vlastní obhajoby u probíhajícího trestního řízení.

Maďarsko: Záznamy jen pro osobní potřebu a ze záznamového zařízení vymazány po uplynutí pěti dnů.

Lotyšsko: Záznamy mohou být předloženy policii či soudu, musí však být rozmazány obličeje lidí a registrační značky vozidel.

Rakousko: Přísný zákaz pořizování jakýchkoliv záznamů pod pokutou v řádech statisíců korun. K obhajobě nelze předkládat ani záznamy průběhu nehody z kamery nebo mobilu. Jedinou výjimkou je video z následků nehody, nic víc!

Portugalsko: Kameru nesmíte ani vlastnit.

Lucembursko, Švýcarsko: Kameru smíte vlastnit, ale nesmíte ji používat.

Nevychovávejte!

Jednoduše dostupná záznamová technika pro všední den bohužel v řadě motoristů vyvolává dojem, že prostřednictvím sdílení záznamů vychovávají ostatní. „To je ale hloupost, dospělého člověka už stejně nevychováte. Kamery jsou tedy dobrá věc, ale vždycky se najdou takoví, co chtějí dělat pořádek a suplovat práci policie, která tam zrovna na silnici není vidět. Někdy až provokují ostatní a pak je na záznamech vidět jen jejich reakce na něco, co už nevidíte. Každý si ovšem nese svou zodpovědnost a nesmí se nechat vyprovokovat,“ ukazuje na negativní projev autokamer dopravní psycholog Michal Walter.

Jak správně vybrat autokameru: Aby kamera byla kamarád

U výběru autokamer se můžete v mnohém spálit. Čeho si hlavně všímat u nákupu? A u kterých dostanete hodně muziky za málo peněz? Poradíme!

Kritérií při pořizování autokamer existuje celá řada. Vše to samozřejmě startuje cenou. V zásadě můžeme rozlišit tři základní kategorie: produkty do 2000 Kč, skupinu pohybující se mezi 2000 až 4000 korun a nad čtyři tisíce. A od toho se pak odvíjí ostatní. Která hlediska jsou skutečně důležitá a jaká úplně zbytečná?

Displej není povinnost

„Začal bych horizontálním úhlem snímání, jenž by měl být 130 stupňů,“ zdraví nás odborník na autokamery z firmy Autodohled Stanislav Pavelka s tím, že právě nemalé množství levnějších výrobků pohybujících se kolem tisícovky tuto funkci postrádá. Za druhý bod, jenž se často řeší u aut, platí velikost displeje: větší logicky přináší lepší přehlednost ovládání, jen je zapotřebí vždy dbát na to, aby nenarušoval výhled. Menší je naopak náročnější na manipulaci, nepřekáží však výhledu. „Trend nicméně směřuje jiným směrem. Na trhu se čím dál více lze setkat s autokamerami, které displeje nemají vůbec. Propojíte si je jednoduše s telefonem a obrazovku neřešíte,“ komentuje druhý expert na tuto oblast David Smetana. A rázem dodává: „S autokamerou je to jako s pojištěním. Taky ji řešíte, až když nastane krizová situace. Nejlepší stav tak má být, abyste o ní za jízdy nevěděli.“

Myslete na čitelnost

Neméně důležitou součástí autokamer je rozlišení. Drtivá většina (i nejlevnějších) nabízí Full HD – standard, který byste měli vyžadovat. S nižším rozlišením můžete pár korun ušetřit, ale třeba při snížených povětrnostních podmínkách nemusí být záběr čitelný, práce kamery tak přijde vniveč.

Na trh postupně čím dál více proplouvají kamery s vyšším rozlišením typu 4K. „To už je pro fajnšmekry, dovolím si tvrdit, že pro běžné motoristy zbytečné,“ říká natvrdo David Smetana a doplňuje ještě jeden důležitý parametr: frekvenci snímání, čili počet snímků za sekundu. Aby video bylo plynulé, vyžadujte základ 30 snímků za vteřinu, shodují se jednohlasně oba odborníci.

Na zlořády s baterkou

Nahrané záznamy se musí někam ukládat a od toho slouží paměť autokamer, další z podstatných měřítek. Kamery mají interní paměť, kterou lze doplňovat kartami SD. „Jelikož automobilové kamery fungují na základě takzvané smyčky, čili vymazáváním nejstarších záznamů, velikost dvaatřicet gigabytů pokládám za dostačující, čtyřiašedesát za ideál pro běžného řidiče,“ komentuje Stanislav Pavelka. Lidé kromě paměti zhusta řeší rovněž výdrž akumulátoru. „Hlavní význam baterie spočívá v parkovacím módu. Nahrávání tak běží i bez nastartování vozu, čímž si pomůžete například tehdy, když vám nějaký vandal poničí auto,“ doplňuje Smetana. V nabídce se však začínají objevovat autokamery s kondenzátorem namísto klasických baterií z důvodu údajné lepší odolnosti, jež ale bez připojeného napájení nic nenahrají.

Investujte chytře

Za následující vlastnost autokamer, jež stojí za zvážení, považujeme vybavení modulem GPS. Nejenže zvyšuje důvěryhodnost natočeného materiálu, ale jsou na něj navázané další užitečné funkce. „Lze si díky tomu například do autokamery nahrát databázi radarů,“ vypichuje Pavelka a vzápětí pokračuje: „Dražší kamery nabízejí dokonce asistenty hlídání jízdy v pruhu nebo detekci hrozící čelní kolize.“ Nač ale podle nás zbytečně připlácet za autokameru kvůli funkcím, které obyčejný šofér nevyužije, ba mu budou otravné. Jeví se nám proto jako vhodnější investovat spíš do její profesionální montáže, díky níž technik chvatně schová nepěkně trčící kabel. „Docela se rozmáhá, že si lidé koupí kameru a rovnou si ji profesionálně nechají nainstalovat. A znovu se vracím na začátek. Autokamera je příjemný doplněk, o kterém vesměs chcete, abyste o něm věděli co nejméně,“ uzavírá Smetana.

Sledujte při nákupu

Horizontální úhel snímání minimálně 130°

Rozlišení videa alespoň ve Full HD

Základ snímkovací frekvence 30 snímků za vteřinu

Paměťová kapacita autokamery ideálně 64 GB a výš

Funkce nočního režimu

Menu v češtině

Slovník pojmů

G-senzor: Jedná se o senzor, který rozpozná náraz kamery. Jeho základní funkcí je uzamknutí záběru, aby nedošlo k jeho poškození. Zaznamenává situaci také několik sekund před kolizí a po ní.

WDR (Wide Dynamic Range): Technologie umožňující snímání v širokém kontrastním poměru. Kamera si tak lépe poradí se situacemi, u kterých je část obrazu více a část méně osvětlená.

Typy autokamer

Klasická přední: Nejrozšířenější typ kamery (s displejem nebo bez), která je umístěná v přední části vozu. Snímá dění před automobilem.

Duální: Jde o typ, který tvoří dvě zařízení. Jedno snímá situaci před autem, druhé pak v zadní části.

Konstrukce kamer

Kamery na sklo: Umísťují se v zásadě do horní části čelního okna. Je třeba si kameru vyzkoušet v konkrétním voze, aby nepřekážela výhledu, jenž je klíčový.

Zrcátkové: Jde o kamery, které vypadají v podstatě jako zpětné zrcátko, přičemž na jeho místo také patří. Na přední straně jsou vybavené snímačem a na zadní mají displej.