Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Pamatuji ještě průpisáky, dnes je všechno jinak, říká Pavel Wiesner z ČPP

Video placeholder
Rozhovor s Pavel Wiesner | Zdroj: auto.cz
David Šprincl
David Šprincl
Diskuze (0)

V pojišťovnictví není žádným zelenáčem: jen v České podnikatelské pojišťovně (ČPP) pracuje Pavel Wiesner čtvrtstoletí. Už tři roky pak sedí v křesle jejího šéfa. Jak vidí vlnu změn, které pojištění aut potkalo v poslední době? Nejen o tom jsme si s ním povídali v podcastu „Za volantem“.

„Na pojišťovnictví mě baví to, jak je obor komplexní. A pestrý. Celá desetiletí řidiči jednali s pojišťovnou osobně, tváří v tvář – najednou se vše překlopilo do obrazovek. Mnohým lidem se po osobním kontaktu stýskalo a těšili se, až se vrátí k osobnímu jednání. To se ale nakonec tak úplně nestalo,“ říká Pavel Wiesner. Ale posun je i tak velký.

„Nejsem ještě nijak starý, přitom si živě vybavuji dobu, kdy se smlouvy uzavíraly přes průpisáky. Dnes je vše daleko jednodušší, a hlavně rychlejší. Vždyť likvidátoři už ani nemusejí jezdit k nabouraným autům,“ vysvětluje v našem podcastu. Prozrazuje ale mnohem víc!

Kdo je Pavel Wiesner

  • V pojišťovnictví působí bezmála třicet let.
  • Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor Pojišťovnictví.
  • Od roku 1998 pracoval v Kooperativě, v roce 2001 přestoupil do ČPP.
  • Od ledna 2023 je v ČPP předsedou představenstva.

Zdroj: Autorský článek

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů