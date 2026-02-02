Pamatuji ještě průpisáky, dnes je všechno jinak, říká Pavel Wiesner z ČPP
V pojišťovnictví není žádným zelenáčem: jen v České podnikatelské pojišťovně (ČPP) pracuje Pavel Wiesner čtvrtstoletí. Už tři roky pak sedí v křesle jejího šéfa. Jak vidí vlnu změn, které pojištění aut potkalo v poslední době? Nejen o tom jsme si s ním povídali v podcastu „Za volantem“.
„Na pojišťovnictví mě baví to, jak je obor komplexní. A pestrý. Celá desetiletí řidiči jednali s pojišťovnou osobně, tváří v tvář – najednou se vše překlopilo do obrazovek. Mnohým lidem se po osobním kontaktu stýskalo a těšili se, až se vrátí k osobnímu jednání. To se ale nakonec tak úplně nestalo,“ říká Pavel Wiesner. Ale posun je i tak velký.
„Nejsem ještě nijak starý, přitom si živě vybavuji dobu, kdy se smlouvy uzavíraly přes průpisáky. Dnes je vše daleko jednodušší, a hlavně rychlejší. Vždyť likvidátoři už ani nemusejí jezdit k nabouraným autům,“ vysvětluje v našem podcastu. Prozrazuje ale mnohem víc!
Kdo je Pavel Wiesner
- V pojišťovnictví působí bezmála třicet let.
- Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor Pojišťovnictví.
- Od roku 1998 pracoval v Kooperativě, v roce 2001 přestoupil do ČPP.
- Od ledna 2023 je v ČPP předsedou představenstva.
Zdroj: Autorský článek