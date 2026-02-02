TEST Chevrolet Silverado 6.2 – Jako injekce testosteronu
Silverado je v Česku vzácností. I konkurence od fordu vedle něj najednou vypadá docela mírně. Je opravdu tak děsivý, jak naznačují rozměry a objem motoru?
Design, interiér
Na českých silnicích působí Chevrolet Silverado jako auto z jiného světa. S délkou téměř 5,9 metru a šířkou přes dva metry už není parkování ani jízda po úzké vozovce nejsnazší, samozřejmě pokud se neživíte jako řidič autobusu. Naštěstí každý, kdo proti sobě vidí tohle monstrum, automaticky zpomaluje a uklízí se ke krajnici.
V chevy pomáhá kvalitní kamerový systém, díky kterému se dá i rychle doučit odhad rozměrů a vzdálenosti ke krajnici. S výškou kolem 1,9 metru není ve většině podzemních garážích problém. Dbát zvýšené pozornosti i tak donutí anténa, která z přední kapoty stoupá vysoko nad střechu a v mnoha nižších prostorách už o strop škrtá. Doprovází to celkem komický kovový zvuk pružícího drátu.
Design je prostý experimentů, stojí na svalnatých proporcích, světlech a obří masce. Loga chevroletu, tedy velké kříže, mohou být kromě typické zlaté vyvedeny také v černé, to už dle konkrétní specifikace. Výbava High Country přidává spoustu chromu, na offroadovou notu nehraje. Určitě nejefektivnějším prvkem jsou dvě velké podlouhlé koncovky výfuku, až by člověk mohl nabýt dojmu, že tenhle pick-up má i sportovní ambice.
Místnost na kolech
Obrovský vnitřní prostor vpředu i vzadu vytváří dojem, že kabina nikdy nekončí, a ani nejvyšší postavy nemají důvod řešit nepohodlí. Přední sedadla jsou měkká a pohodlná, jasně zaměřená na dálniční cestování a dlouhé hodiny za volantem. Materiály působí poctivě a odolně. Kvalitou zklamal snad jen obdélníkový panel na palubce před spolujezdcem, nelícuje přesně a imitace dřeva na dotyk působí velmi plastově. Inu, amerika…
I z vybíravého evropského pohledu je velmi silnou stránkou ergonomie. Chevrolet si i u modernizovaného interiéru zachoval velké množství fyzických ovladačů, takže klimatizaci, jízdní režimy nebo ovládání pohonu ovládáte bez zbytečného rozptylování.
Digitální přístrojový štít a centrální displej přinášejí moderní grafiku a dobrou čitelnost. Najdete zde jen to nejdůležitější, například infotainment konkurenčních fordů je mnohem obsáhlejší, po tom však netouží každý. Infotainment v chevy je funkční, logický a až překvapivě uklidňující. Pochválit musím také přesný překlad do češtiny, mnohé čínské vozy by se mohly přiučit. Skvěle a přirozeně funguje také digitální zpětné zrcátko.
Zadní pasažéři si však postěžovali na omezený komfort zadní lavice. Místa je sice dost ve všech směrech, ale zadní opěradlo je velmi vzpřímené, prostě jako v picku-pu. Ve spojení s tužším zadním odpružením je tak cestování vzadu mnohem méně pohodlné než pro přední pasažéry.
Silverado je proti modernější konkurenci od Fordu a Ramu nejblíže klasickému užitkovému vozidlu. Boduje promyšleným řešením korby, využitelný objem až 1780 litrů je špičkový. Uváděná tažná kapacita 3500 kg pramení z evropské legislativy, u americké specifikace je uvedeno až 6000 kg. Víko je chytře dělené, pro menší náklady stačí otevřít jeho horní část a dokáže se proměnit i ve schůdky pro pohodlná nástup na korbu. Nechybí americká 120 V zásuvka.
Roleta korby nejde objednat přímo z prvovýroby. Ta na testovacím kousku stojí zhruba 70.000 Kč a není elektricky ovládaná, během silného deště navíc do nákladového prostoru na několika místech lehce zateklo.
Motor, jízdní vlastnosti
Atmosférický osmiválec s objemem 6,2 litru je v evropském kontextu rarita. Nabízí výkon 313 kW a točivý moment 623 Nm. Přes desetistupňovou automatickou převodovku pohání buď zadní, nebo všechna čtyři kola. Předek může řidič připojit tlačítkem, nebo vše nechat na automatickém režimu. Nechybí redukční převod a na zadní nápravě je automatická uzávěrku zadního diferenciálu.
Vzhledem ke hmotnosti okolo 2,4 tuny nemusí parametry motoru působit nijak velkolepě, ale v reálném provozu je dojem jiný. Nejpůsobivější je sprint z místa, motor reaguje okamžitě, bez prodlev a bez nutnosti vytáčení, jeho síla je dostupná prakticky od volnoběhu.
Zklamal mě až příliš tichý zvukový projev motoru. Auto neštěkne ani při studeném startu, ve středních rychlostech je motor v podstatě neslyšný. Převodovka rychle zařadí co nejvyšší možný kvalt a osmiválec se jen tiše převaluje. Možnost manuálního řazení pádly pod volantem je vyhrazena pro jízdní režimy do terénu a na tahání přívěsů, chevrolet převodovku záměrně chrání před sportovními ambicemi řidiče.
Motor s naprostou samozřejmostí zvládá tempo dálničního provozu, předjíždění i tahání. Výkon i točivý moment jsou dostupné bez stresu a bez pocitu, že motor pracuje na hraně. Pouze při úplném sešlápnutí plynu se ukáže i démonická stránka věci. Osmiválec o objemu 6,2 litru zní opravdu živočišně, je to jako jíst flákotu masa a já se nemohl nabažit. Na pětilitr od fordu jsem najednou zapomněl.
Ve městě drncá, za městem houpe
Podvozek odráží konstrukci klasického pick-upu s žebřinovým rámem a tuhou zadní nápravou odpruženou listovými pery. Zejména s prázdnou korbou to po městě docela drncá, více než v soudobém Fordu F-150, kterým jsem jezdil před pár týdny. Za městem se ale situace obrací.
Na kvalitních silnicích je jízda klidná a příjemná, na dlouhých trasách komfortní. Chevy se přes dlouhé nerovnosti jen dlouze pohupuje. Tato charakteristika podvozku mě přinutila zpomalit, houpání nahoru a dolů rapidně mění zatížení přední nápravy, zatáčet je tak třeba s rezervou. K tomu se hodí řízení, které je lehké a klidné, spíše jako z nákladního vozu.
Reálná spotřeba se pohybuje okolo 15 litrů na 100 kilometrů v kombinovaném provozu, což na tak objemný motor a monumentální hmotnost není vůbec špatné. Na dálnici při ustálené rychlosti kolem 130 km/h se lze dostat lehce pod 13 litrů, na krátkých trasách s vypnutým stop/startem zase není problém vidět hodnoty kolem 20 litrů.
Testovaný kousek je navíc vybaven systémem LPG, za který se připlácí zhruba 130.000 Kč. Při dnešních cenách paliv se tato investice může vrátit už zhruba po 50 tisících kilometrech.
Závěr
Chevrolet Silverado High Country 6.2 nehraje na univerzálnost, nesnaží se přizpůsobit městům ani evropským měřítkům a už vůbec neusiluje o to, aby se zalíbil každému. Jeho hodnota leží v klidu, s jakým zvládá situace, které by většinu běžných aut dostaly na hranici komfortu nebo možností. Zároveň určitě nejde o sterilní pracovní nástroj.
Velký motor bez složitostí a elektrifikace, jednoduchá logika ovládání a schopnost dlouhodobě a samozřejmě tahat břemena. Pokud přijmete provozní realitu a fakt, že se svět kolem vás musí občas přizpůsobit autu, odmění se klidem, nadhledem a schopnostmi, které moderní evropská SUV nemohou nahradit.
Evropská cena začíná zhruba na 1.923.900 Kč s DPH, vždy dle aktuálního přepočtu. Přes oficiální evropskou distribuci, kterou u nás zajišťuje společnost Tucar, nelze koupit menší motor a nižší výbavu, takže plná výbava je vlastně základ.
Silverado High Country 6.2 dělá přesně to, co slibuje. Ano, Chevrolet Silverado je občas jako výlet do minulosti, což je v lehkém kontrastu se čtyřhvězdičkovým hodnocením. Je ale tak svérázné a unikátní, že jsem nemohl hodnotit hůře.
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.923.900 Kč (High Country / 6.2 V8 / 313 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.191.900 Kč (High Country / 6.2 V8 LPG / 313 kW)