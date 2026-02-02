Auta už byla moc dobrá, proto Američané přidali tvrdší test. Prošly jím i vozy známé v Česku
Americký pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu IIHS zavádí nový simulovaný nárazový test do zadní části vozidla. Má lépe prověřit ochrannou schopnost opěrek hlavy.
Nehody, kdy jedno vozidlo narazí přídí do zadní části jiného vozidla, bývají v provozu velmi časté. Stačí, aby některý z řidičů nedobrzdil. Na rozdíl od čelních, bočních či šikmých nárazů je ochrana posádky vozidla havarovaného na zadní část dost omezená. Opírá se totiž pouze o dva konstrukční prvky: prvním je deformační zóna zádě vozu spolu s kompatibilitou přední deformační zóny vozidla, jež nehodu způsobilo, tím druhým je konstrukce, a tedy ochranná funkce opěrek hlavy.
Opěrky hlavy prodělaly za desítky let obrovský vývoj. Ještě u aut z 90. let byly řešeny spíše jako opěrka než bezpečnostní prvek. U naprosté většiny takto starých (a samozřejmě ještě starších) vozidel jsou malé a hlavně umístěné příliš vzadu a nízko, než aby mohly plnit skutečnou bezpečnostní funkci.
Americký pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu přitom testuje opěrky hlavy na předních sedadlech už celá desetiletí. I díky němu došlo v průběhu let k jejich razantnímu zlepšení. V původním testu tak již několik let dosahují nová auta dobrých až velmi dobrých výsledků. A právě to byl impulz k tomu test upravit a hlavně zpřísnit.
V novém testu, v němž se sedadlo auta upevní na speciální sáně (nejde tudíž o klasický nárazový test) se tak dělají dva samostatné testy. Při prvním se „bourá“ rychlostí 20 mph, tedy 32 km/h. To odpovídá původnímu testu coby prevenci proti poranění krční páteře. K němu se ale nově přidává druhý přísnější test při rychlosti 30 mph, tedy 48 km/h.
Proč ale IIHS zavedlo nový přísnější test? Důvodem je zjištění, kdy cestující i dobře hodnocených vozidel v reálných nehodách stále trpěli poraněním krční páteře. Vše vychází na základě míry pojistných událostí napříč různými modely. Zde je nutné poznamenat, že nedílnou součástí dobré ochrany je dle IIHS správné nastavení opěrek hlavy coby nedílná součást ochrany při reálných nehodách.
IIHS dosud otestovalo dle nové metodiky 18 malých SUV dostupných na americkém trhu, z nichž některá jsou běžně nabízena také u nás a potažmo v Evropě. Nový test bohužel odhalil poměrně velké rozdíly v ochraně krční páteře při nárazu zezadu napříč testovanými modely. Nejlepší hodnocení oznámkované písmenem G si odnesly Audi Q3 z roku 2025, odcházející Toyota RAV4 rovněž z roku 2025 a také Hyundai Ioniq 5 ze stejného roku. Trojici nejlepších doplňuje Subaru Forester.
Většina z testovaných modelů byla hodnocena jako přijatelná. Konkrétně Buick Encore GX, Chevrolet Equinox, které se u nás neprodávají. A dále Honda CR-V, Jeep Compass, Kia Sportage, Mercedes-Benz GLB, Mitsubishi Outlander, u nás neznámý Volkswagen Taos a skupinu uzavírá Volvo XC40.
Pouze okrajové hodnocení získaly BMW X1 a Nissan Rogue. Tři testovaná auta ale dopadla špatně, konkrétně šlo o Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson a Mazdu CX-60. U těchto modelů byly naměřeny vyšší hodnoty pohybu hlavy vůči krku.
Zdroj: tisková zpráva IIHS, server Jalopnik
Foto: IIHS
Video IIHS