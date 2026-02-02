Martin Vaculík vyzkoušel nejvýhodnější Volkswagen Touareg. Tohle zviklá nejednoho elektromobilistu!
Volkswagen Touareg třetí generace přišel na trh v roce 2018 a letos v březnu jeho výroba skončí bez přímého spalovacího nástupce.
Proslýchá se, že nová generace modelu Touareg bude čistě elektrická s podobnou technikou, jakou má již představené Porsche Cayenne. Pokud začnete nadskakovat, jaký je to nesmysl udělat místo poctivého naftového tahače těžkých vleků elektrickou hračku pro pár milionářů, tak místo psaní hejtů do diskuse zajděte k prodejci VW. Starý dobrý touareg v akční edici Friends teď totiž můžete mít za neskutečných 1.539.900 Kč.
Za podobné peníze se běžně nabízejí o kategorii menší SUV se čtyřválcovým motorem napříč a pohonem všech kol realizovaným připojováním zadní nápravy k trvale hnané přední. Příkladem budiž Škoda Kodiaq 2.0 TDI/142 kW Exclusive Selection za 1.460.000 Kč. Za tažné zařízení pro něj připlatíte dalších 25.000 Kč, zatímco Touareg Friends jej má v základu, stejně jako elektricky ovládané páté dveře či dojezdové rezervní kolo.
Připomeňme, že touareg má motor vpředu podélně, za ním poctivou osmistupňovou planetovou automatickou převodovku ZF s hydrodynamickým měničem točivého momentu, že pohon všech čtyř kol je u něj stálý s mezinápravovým diferenciálem Torsen a že skoro polovina dílů karoserie je zde hliníkových. Samozřejmostí jsou pneumatické odpružení s regulovatelnou světlou výškou a tlumiče s proměnným účinkem.
Na tuto bezesporu výhodnou nabídku jsem se podíval ve svém tradičním videotestu, kde vás neošidím o podrobnou prohlídku na zvedáku a nevynechám kontroverzní témata životnosti motoru 3.0 TDI V6.
Zdroj: Autorský text