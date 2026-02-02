Tento Aston Martin Vanquish nemá na světě obdoby. Inspiruje se mořem i formulí 1
Studio zakázkových úprav Q by Aston Martin vytvořilo jedinečný Aston Martin Vanquish Volante, který odráží pohyby a barvy moře v oblasti Collier County na Floridě. Edici Wave Edition reprezentuje modrý perleťový lak, karbonové detaily, bílé zdobení a bílý interiér s černými dekory.
Na Floridě odhaluje Aston Martin unikátní jednokusovou edici modelu Vanquish Volante v linii Wave Edition. Ta je inspirovaná dynamikou a barevnými odstíny moře omílajícího pobřeží Collier County. Protože se jedná o vizuální kreaci vytvořenou zakázkovým centrem Q by Aston Martin, zůstává pod kapotou standardní vidlicový osmiválec o objemu 5,2 litru, výkonu 614 kW (835 koní) a točivém momentu 1000 Nm. Ten vůz dostane na stovku za 3,4 sekundy a maximální rychlost činí 340 km/h.
Karoserii pokrývá modrá barva Q Iridescent Sapphire doplněná karbonovými vložkami. Ty se nacházejí na zpětných zrcátkách, kapotě, kde je žebrování odvozené od vozů F1, dále na bočních výkrojích a v paketu lemujícím celou spodní část vozu. Zakázkové studio ještě přidalo bílé linky a znak V12. Třmeny mají výrazný červený odstín jako bóje plovoucí po hladině. Stejný odstín má tlačítko startování a vypínání motoru.
Zatímco exteriér má evokovat pohyb vodního živlu, interiér nabízí klidné a elegantní zázemí. Kombinuje bílou kůži Glacier s modrým prošíváním a ozdobnou perforací. Na opěrkách hlavy a vnitřních prazích najdeme reliéf s abstraktním vyobrazením vlny, zatímco panely dveří, palubní desku a středový panel zdobí tmavý dekor s lokálně karbonovým provedením.
Pokud se nechcete vystavovat slunečným paprskům, stačí stisknout tlačítko a elektricky ovládaná střecha se při rychlosti do 50 km/h zavře během 16 sekund. Otevření je o dvě sekundy rychlejší.
Zdroj: Aston Martin I Video: Aston Martin