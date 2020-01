Panasonic & Tropos Motors představují koncept miniaturního hasičského elektromobilu

Společnost Panasonic zřejmě není třeba dlouze představovat. Málokdo však nejspíš ví, že tento gigant na poli technologií a elektrifikace automobilového průmyslu spolupracuje od roku 2019 s americkým start-upem Tropos Motors. Ten se přitom zaměřuje na výrobu malých elektrických dodávek s modulárním designem, díky čemuž nabízí využití v řadě segmentů.

Tropos Motors, sídlící jako správný americký start-up v Silicon Valles, již vyrábí tři řady elektrických dodávek, které mají několik společných rysů: čistě elektrický pohon, možnost legálního využití na silnicích, nízkou rychlost, nízkou cenu a modulární platformu. Snadno tak mohou posloužit pro přepravu nákladu, k doručování zboží nebo jako servisní či záchranářské vozy.

A zatímco otázku techniky už měla společnost Tropos Motors zřejmě zvládnutou, Panasonic ji pomohl svým speciálním softwarem a cloudovou službou OneConnect, která posouvá možnosti flotily malých elektrických dodávek na zcela novou úroveň.

Na veletrhu CES 2020 pak společnosti Panasonic a Tropos Motors společně představily dvojici produkčních konceptů, které kombinují bohaté technické i technologické možnosti. Prvním a pro běžného zákazníka bezpochyby zajímavějším strojem byl chladící vůz, který díky speciální chladící nástavbě udrží náklad až 13x chladnější, než běžné polyuretanové boxy. Jeho stěny jsou přitom tenčí, což umožní naložit více nákladu.

Podstatně zajímavějším konceptem by alel „Connected Right-Sized Emergency Firetruck“ s označením ABLE FRV (Electric Fire Response Vehicle). Ten je postaven na platformě modelu Tropos Motors ABLE, která byl osazen speciální hasičskou nástavbou Kimtek Firelite Transport Deluxe. Ta nabízí nádrž na 473 litrů vody, nádrž na 19 litrů pěnidla, elektrické čerpadlo o výkonu 9 koní, hadici o délce 31 metrů s elektrickým navijákem, hadici pro čerpání vody a bednu na nářadí.

Ve srovnání s běžným hasičským speciálem to je vlastně nic, koncept ABLE FRV se však chlubí rozměry pouhých 3,79 m x 1,35 m x 1,99 m. Snadno se tak dostane do míst, kam se hasiči se svými velkými a těžkými cisternami nedostanou – jako jsou třeba parkoviště, uzavřené areály, atd..

Kabina konceptu je navíc vybavena odolným tabletem Panasonic Toughbook FZ-G1, díky kterému může posádka komunikovat s centrálou, přijímat navigační pokyny a bližší informace o zásahu. Díky cloudovému systému OneConnect, kterým by měly být vybaveny všechny vozy, bude navíc možné na dálku sledovat nabití baterie, její technický stav, aktuální manipulaci s vozem nebo pokusy o krádež.

Dojezd hasičského speciálu je samozřejmě omezen, a to na pouhých 40 – 120 mil (64 – 193 km) při elektricky regulovatelné maximální rychlosti okolo 40 mil za hodinu (64 + km/h). To je sice na hasičský vůz zoufale málo, Tropos má však ještě jedno eso v rukávu. A tím je cena.

Zatímco běžný hasičský speciál se na americkém trhu pohybuje okolo 500.000 dolarů (cca 11.351.000 Kč), koncept elektrického hasičského vozu Tropos Motors by měl stát zhruba desetinu – tedy cca 50.000 dolarů (cca 1.135.000 Kč). Některé společnosti by si tak mohly pořídit vlastní kompaktní hasičský speciál, který by mohl být umístěn na stavbách, parkovištích, ve velkých komplexech, atd. Speciálně školení zaměstnanci by tak mohli požár zlikvidovat ještě v samotném počátku, čímž by požárníkům ušetřily čas i síly na větší či náročnější zásahy.