Mototest Vespa Primavera 125: Vespa nejen na jaro

I když je vespa spíš takový dámský skútr, tak v některých barvách sluší i mužům. My jsme dostali žlutou. Tu lze považovat za genderově neutrální, takže se za ni nemusí stydět ani muži. Ale záleží na velikosti.

Vespa znamená italsky vosa, a když si na ni sedne dvoumetrový chlap, zase on vypadá jak vosa – na bonbonu. Pro osoby menšího vzrůstu je ale skútr naprosto ideální. Nemusejí řešit, zda dosáhnou na zem a na křižovatkách balancovat na špičkách. I když má jarní vespa výkon jen 8,1 kW, jede vcelku svižně. Městský provoz dává s přehledem, navíc je to hbitý stroj, takže body nesbírá jen rychlostí, ale i možností ladně se prodírat kolonami.

Jen pro pořádek dodáme, že jde o stopětadvacítku, takže v ČR a některých dalších státech EU vám k řízení stačí skupina B. Ve kterých zemích se s řidičákem na auto dá jezdit i na skútru, jsme psali v nedávném článku.

Ručička tachometru

Primavera má typický vespovský design, takže si ji nespletete s jinou značkou. I když je vybavená palubním počítačem, tachometr je tady klasický analogový. V obci musíte hlídat, aby ručička nebyla za čárkou, která se nachází mezi číslicemi 40 a 60. Ostatní údaje se ale zobrazují na displeji.

Když opustíte město, nemusí vás rychloměr už moc zajímat. V technickém průkazu je psaná maximálka 91 km/h. Za číslicí 80 už ale ručička ztrácí dech a překročit devadesátku se nám podařilo jen z kopce. Zatímco ve městě je primavera živá, mimo něj se snadno dostane na své limity. Na dálnici nebo rušné silnici první třídy si moc neužijete. Cestu z Prahy do Brna po D1 byste tedy protrpěli a skútr s vámi. Tady se hodí cimrmanovská hláška: Když to srovnám s tím výletem na Kokořín…

Právě křivolaké silničky třeba na Kokořínsku jsou totiž ideálním místem, kde můžete relaxovat a vychutnávat si krásy stroje i krajiny. A to nejen na jaře, ale i v létě nebo na podzim.

Zrcadlo, zrcadlo

Vyšší jezdci mají na skútrech problém s pohledem za sebe. Zrcátka místo silnice za vozidlem ukazují, jaká má řidič ramena. To sice může svalnatým jedincům lechtat ego, ale k bezpečné a pohodlné jízdě v hustém provozu to moc nepomáhá. Naštěstí v zrcátkách této vespy vidíte dobře. Na otázku: zrcadlo, zrcadlo, co je za mnou, se vám tak dostane většinou velmi přesné odpovědi. A ta se při rychlém střídání pruhů v městském provozu více než hodí.

Ať už se za vámi, nebo před vámi objeví něco, co vyžaduje rychlé zastavení, můžete se spolehnout na účinné brzdy. A to je přitom zadní jen bubnová. Při velmi intenzivním brzdění cestou z kopce ale skútr vydává trochu podivné zvuky a zvláštně ťuká. Není to ABS, je to spíše zvuk něčeho, co se dotýká kola. Možná při zhoupnutí přední vidlice při silném brzdění jde blatník až na pneumatiku.

Kdo je ale opatrný a nebude primaveru moc honit, tak se s tímto jevem možná nikdy nepotká. Vespa je však italská, a to se všemi klady i zápory. Jak už jsme psali v testu Aprilie SR GT 125, Italové umějí skvělý design a taky trochu odfláknout zpracování. Nám během týdenního testu odpadlo gumové těsnění pod sedlem. Nejprve začalo trochu plandat, po další jízdě už kus gumy samovolně přesídlil do úložného prostoru. Nešlo o těsnění pod krajem sedla proti pronikání vody. Vlastně ani nevíme, k čemu tam bylo. Možná bylo zbytečné a tak se rozhodlo odpadnout.

Září do noci

Skútr sice není stroj, na kterém byste většinu času trávili v temnotě, ale otestovali jsme ho i v noci. Při jízdě ve volné krajině nás překvapilo, jak dobře reflektor osvětluje cestu. Na tu jsme viděli jak při tlumených, tak dálkových světlech.

Aniž bychom chtěli někoho hanět, tak u řady skútrů jsou světla spíše do počtu, protože je vyžaduje legislativa, ale jejich výkon neoslní. Vespa je tedy světlou výjimkou. Malou výtku bychom mohli mít k přepínači dálkových a tlumených světel. Není to klasická kolíbka, ale segment, který se přesouvá zleva doprava a obráceně. Kdo si vespu pořídí a bude na ní jezdit, zvykne si. Pro řidiče, který přesedne jen na pár dní z jiného skútru, je to trochu nezvyk, a tak občas přepínač hledá a místo ztlumení světel na protijedoucího řidiče zabliká směrovkou.

Zatímco třeba u Piaggia MP3 bylo ovládání směrovek a přepínání světel tak jemné, že bylo náročné v rukavicích, na vespě rukavice nevadí.

Plusy

Atraktivní design

Velká zrcátka

Výkonný světlomet

Minusy

Malá schránka pod sedlem

Menší výkon