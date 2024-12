Pět milých překvapení roku 2024 podle Romana Šitnera: EV je super, nafta neumírá!

Proti kolegům jsem ten nudný páprda, co chce od auta, aby ho co nejlépe někam dopravilo. Mezi golfem a supersportem bych si vždycky vybral golf. Praktičnosti auta či funkčnosti infotainmentu dávám obvykle větší váhu než samotnému pocitu řízení. Radši budu zpomalovat do zatáček než bych se smířil s horší ergonomií. I když mi na běžné ježdění přijde nejlepší elektromobil, i tak se do mého výběru zatoulala nafta. Přece jen je občas potřeba jet i trochu dál bez nutnosti zastavit a nabíjet.

Nejlepší balíček: Škoda Elroq

Myslím, že Škoda Elroq může být takovým golfem nové doby. Povedené auto, která nemá výraznější slabinu a vlastně všechno dělá tak, jak se od něj očekává. Parádní vnitřní prostor, slušné jízdní vlastnosti a přiměřená cena. Osobně nejsem příznivcem obřích obrazovek, ale v tomto případě ji umím odpustit.

Škodě se daří míchat všechny ingredience na úspěšný automobil. Konkurence občas na něco zapomene, tu na místo v kufru, tu na místo vzadu, tu na ergonomii… Nakonec tak nahrávají právě vozům jako je Škoda Elroq.

Dobrý, až na tu cenu: Hyundai Kona EV

Pro nás tlačítkové staromily je Hyundai Kona jako zjevení. Na klimatizaci, vyhřívání i ventilaci sedadel a na řadu dalších funkcí jsou tu fyzické čudlíky. Displeje také nejsou obří a všechno v podstatě funguje naprosto přirozeně a předvídatelně. Elektrický pohon patří k těm úsporným a povedeným a je až s podivem, že se tohle auto skoro neprodává. Vysvětlení je samozřejmě v ceně: je prostě příliš vysoká. Neváhejte tedy, pokud narazíte na hezkou předváděčku s pár tisíci najetými kilometry, ale desítkami tisíc z ceníkové ceny. Rozhodně se vyplatí ji alespoň zvážit. Mimochodem s autem jsem byl na jihu Řecka a potkal jsem tam další elektrickou Konu na českých značkách.

Polykač kilometrů: Škoda Superb

Po všech těch kilometrech v elektrických vozech mě naftový motor ve městě otravuje. Jenže když člověk potřebuje vyrazit třeba k moři, karta se obrací a Škoda Superb se rázem jeví jako nejlepší polykač kilometrů široko daleko. Tohle auto umí být úsporné, navíc je prostorné a praktické. Dálkové přesuny k moři s rodinou nebo manažerské létání mezi výrobním závodem v Česku a centrálou v Německu tohle auto zvládá skvěle a nabídne spoustu prostoru pro celou posádku i jejich zavazadla.

Kromě zbytečně obřího displeje jsou pro mne nakonec zklamáním otočné ovladače Smart dials. Zlaté klasické ovladače v trojkovém superbu! Tady musí řidič pořád myslet na to, co tam vlastně má nastaveno a čas od času to prostě poplete a musí se vracet a napravovat chybu. Pořád ale lepší než minimalismus sesterského Volkswagenu Passat. Superbu lze vyčíst i odvážnou cenovku. Už to není tak výhodná koupě, jak bývala.

Nečekané zlepšení: Dacia Spring

Původní Dacia Spring byla v podstatě fórový elektromobil. Úspory byly hlavně v interiéru hodně vidět. Auto cílilo na ty opravdu nenáročné zákazníky. Výrazný facelift to ale změnil. Stačilo trochu zapracovat na designu a novinka má sílu oslovit i náročnější klientelu. K tomu navíc přidává možnost z trakční baterie napájet elektřinou třeba gril nebo celou chatu. Tohle auto může i bez dotací dávat více ekonomického smyslu než auta se spalovacími motory.

Výrazné prokouknutí: novinky Toyoty

Opomenout nelze ani radikální zlepšení designu toyot. Nové generace modelů Prius a C-HR nebo sedan Camry po faceliftu vypadají velmi dobře a dřívější nuda je pryč. Osobně tuhle změnu považuju na jednu z největších událostí tohoto roku. Škoda, že se podobné změny neudály i v interiéru. Osobně jsem hodně zvědavý na novou Toyotu RAV4, která přijde v příštím roce. U Toyoty je také třeba ocenit, jak hybridní pohon krok za krokem zlepšují a s vozy lze nakonec jezdit s velmi nízkou spotřebou bez nutnosti externího nabíjení.