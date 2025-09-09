Pětimetrová střela od Manhartu má plug-in hybridní V8 napumpovanou na výkon supersportu
Od svého debutu v roce 1984 je BMW M5 synonymem rychlého sedanu. Dnes, v éře plug-in hybridů, přichází Manhart s úpravou MH5 900E, která posouvá výkon za hranice 900 koní
V roce 1984 vypustilo BMW do světa první M5. Auto, které stálo u zrodu rychlých sedanů a svou pevnou pozici si udržuje dodnes. S tím, jak se výkon postupně navyšoval, dostal se u generace G9x na 524 kW a 1000 Nm točivého momentu. To je teritorium supersportovních vozů, a přesto komfortně svezete čtyři cestující. I tak to někomu může přijít málo.
V takovém případě je řešením navštívit zázemí německého úpravce Manhart, který rovněž vycítil potenciál pro zlepšení plug-in hybridního pohonu. Ten se skládá z dvakrát přeplňovaného osmiválce 4,4 l S68 a elektromotoru. Díky sadě Manhart Turbo Upgrade a řídicí jednotce MHtronik vystoupal výkon na 679 kW a 1200 Nm.
Sestavu doprovází nerezový výfuk s aktivními klapkami a čtveřicí matně černých koncovek o průměru 115 mm. Pro export jsou k dispozici také závodní downpipe bez homologace TÜV. O zpomalení se starají standardní karbon-keramické brzdy, jejichž barevné provedení lze na přání individualizovat.
Podvozek dostal možnost volby mezi snížením pomocí pružin H&R a stavitelnou sadou KW Variant 4. Obě řešení zlepšují jízdní dynamiku a zároveň dodávají autu vizuálně dravější postoj. Dokonalé vyplnění podběhů zajišťují kované disky Manhart Concave One, vpředu v rozměru 10,5 × 22 palců s pneumatikami 295/30 a vzadu v rozměru 11,5 × 22 palců s obutím 315/30. K dispozici je i alternativa s kombinací 21 a 22 palců. Povrchová úprava může být saténově černá, nebo v libovolném odstínu dle přání zákazníka.
Karoserii zdobí sada karbonových doplňků sestavená z předního spoileru s bočními křidélky a nástavců prahů, které plynule navazují na zadní nárazník s mohutným difuzorem. Opomenout nesmíme ani střešní spoiler a spojler na víku kufru. Vizuální dojem umocňuje firemní grafika v odstínu Champagne.
Protože jde hlavně o prezentaci vizuálních doplňků exteriéru, úpravy interiéru projektu Manhart MH5 900E se omezily jen na koberce s logem úpravce a stropnici potaženou černou Alcantarou.
Zdroj: Manhart