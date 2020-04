Peugeot 208 1.2 PureTech 75 (55 kW) – Když je levnější lepší

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Negativem malého Peugeotu je i vnitřní prostor. Jasně, pokud 208 nadále primárně berete jako auto do města pro dva, omezený nástup dozadu kvůli úzkým dveřím a málo místa na zadních sedadlech vám vadit tolik nebudou. Pravdou ale je, že konkurence nabízí na zadních sedadlech více prostoru. Navíc to nelze omluvit kompaktnějšími rozměry, Peugeot 208 s délkou 4.055 mm rovněž překonává magickou hranici čtyř metrů jako jiné subkompaktní hatchbacky. Stejně tak zavazadelník s objemem 309 litrů je proti takovému Volkswagenu Polo (351 l) průměr.

S analogovými přístroji je to ale mnohem lepší. Na pohled svoji jednoduchou grafikou možná nejsou tak efektní, jenže jsou přehlednější. A co víc, vykrojení budíků ve spodní části znamená, že si najednou můžu dát volant zhruba tak, jak bych si přál (zcela ideální to pořád není) a zároveň pořád vidím na všechny ukazatele.

Takovou možnost v poslední době tak často nemáme, protože členy novinářských flotil dnes obvykle bývají vozy se silnějšími motory v nabídce, testovaná 208 je tak spíše výjimka. Obvyklá je i bohatá výbava a v tomto směru je zkoušený exemplář rovněž unikát. Ne že by šlo o holý základ v podobě verze Like, jedná se ale o druhý stupeň Active, což se nám rovněž ne vždy stane. Tentokrát tak v testu nemáme automobil vyšperkovaný všemi možnými příplatky až po střechu, ale auto, které si vy nebo váš soused skutečně může pořídit. O stupni Active totiž Peugeot říká, že bude nejžádanější volbou zákazníků. A tak jsme 208 s nadšením vyzkoušeli znovu.

Motor, jízdní vlastnosti

Základ ve městě postačí

Co se však týče nabídky motorů, zůstává v případě 208 na dnešní poměry bohatá. Prim hraje benzinový tříválec 1.2 PureTech ve třech výkonových verzích – základní atmosférickou variantu s 55 kW doplňují dvě přeplňované verze se 74 a 96 kW. V portfoliu ale nadále zůstává i turbodiesel, konkrétně 1.5 BlueHDi naladěné na 75 kW. Pro alternativce je tu pak čistě elektrická e-208 s výkonem 100 kW.

Na elektromobil dojde až jindy, teď vyzkoušejme motor z opačného spektra nabídky, a to jak z hlediska ceny, tak výkonu. Řeč je o základním provedení 1.2 PureTech o výkonu 55 kW, který v základní verzi Like přijde na 298.000 korun. Levnější možnost v českém ceníku Peugeotu 208 nenajdete.

A nutno podotknout, že to nemusí být jen volba pro zákazníky hledající co nejdostupnější verzi. Pokud se totiž s 208 budete pohybovat výhradně po městě, dovedu si představit, že si s atmosférickým tříválcem o výkonu 55 kW a točivém momentu 118 N.m klidně vystačíte. Když ho totiž dostanete do otáček (vrcholný výkon je dostupný v 5750 otáčkách), dočkáte se slušného elánu. A špatné to není ani při opuštění města.

Ani na dálnici 208 vyloženou brzdou provozu není, dynamika ale zůstává průměrná a bez vytočeného motoru se zkrátka neobejdete. To sice znamená charakteristický tříválcový ryk, ten mně osobně ale tolik nevadil, protože působil až nečekaně sportovně. Na dálnici při 130km/h rychlosti každopádně motor točí vysokých 4000 otáček, což je zkrátka daň za pouze pětistupňovou manuální převodovkou, která je pro základní dvanáctistovku jedinou možností. Řazení však není vůbec špatné.

Spotřeba paliva se z dlouhodobého hlediska pohybuje kolem šesti litrů. Ve městě si pak auto řekne kolem pěti, šesti litrů benzinu na 100 kilometrů, na dálnici pak stoupá k sedmi.

Pohodlný podvozek, ale...

Na dálnici se ale obecně ukazuje, že je Peugeot 208 v této variantě primárně autem do města, co také jiného od základní varianty očekávat. O vytočeném motoru už řeč byla, druhý problém na dálnici souvisí s koncepcí i-Cockpit, jehož ústředním prvkem je maličký volant. Ve vyšší rychlosti mám totiž neustále pocit, že kvůli malému průměru volantu musím pořád korigovat směr, aby jelo auto rovně. V jiných malých automobilech je dálniční tempo rozhodně pohodlnější.

Test Peugeot 208 1.2 PureTech 75

Jinak si ale z hlediska komfortu není na co stěžovat. Dvěstěosmička nás už v dřívějších testech zaujala komfortně naladěným podvozkem, což platí i pro exemplář s nejslabším motorem v nabídce. Peugeot 208 si parádně poradí s různými nástrahami českých silnic, navíc se od zadní nápravy neozývají ani na výmolech žádné rány.

Celkově se tak ukazuje, že Peugeot 208 je se základním motorem dobrá volba pro leckteré zákazníky. Navíc v testované variantě zaujme i svojí cenovkou. Active přijde na slušných 308.000 korun, a tak se proti základní verzi Like vlastně vyplatí. Za příplatek pouhých 10.000 Kč přidává diodové světlomety, multimediální systém s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay, 16palcová kola, vrstvené akustické čelní sklo nebo elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka.