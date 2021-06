Peugeot 508 SW 1.6 PureTech vs. VW Arteon SB 2.0 TSI – Musíme se odlišit

Mezi designové kombíky přibyl ve střední třídě nově Volkswagen Arteon Shooting Brake, který tvoří zajímavější alternativu k Passatu Variant. Je to zároveň jediný přímý konkurent k podobně střiženému Peugeotu 508 SW.

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Tradiční vozy střední třídy vymírají, neboť řada lidí přesedla do SUV a automobilkám se klasické sedany a kombíky nevyplatí vyrábět. Kromě prémiových zástupců mají budoucnost jistou ještě příští generace passatu a superbu. Naopak třeba Opel Insignia či Ford Mondeo se posunou mezi crossovery, v případě Citroënu C5 se tak už stalo. Cestou, jak zde přežít, je přinést něco nového. Peugeot 508 tak přispěchal se sportovní karoserií a bezrámovými okny, což je dnes mezi mainstreamovými modely něco tak unikátního a netradičního, že to zaujme a líbí se. Podobný styl sice již delší dobu razil i Volkswagen Arteon, až dosud se však nabízel pouze coby liftback. To se změnilo loni, kdy se spolu s faceliftem představilo i sportovně střižené kombi s označením Shooting Brake.

Dravost vs. elegance

Proti výchozímu modelu se kombi nepatrně zvýšilo na 1447 mm (+18 mm), na délku měří s liftbackem shodně 4866 mm a stejný zůstal i rozvor 2840 mm. Peugeot je v každém ohledu o kus menší – na délku narostl na 4778 mm a je ještě nižší (1420 mm) než arteon, díky čemuž působí více připlácnutým dojmem. Mezi nápravami měří jen 2793 mm. Na pohled je to sice i tak pořádný kus auta, ale je jasné, že nahánění centimetrů a litrů přenechává superbu či passatu.

Oba vozy lákají především na atraktivní vzhled. Arteon se sice prodává už od roku 2017, ale stále mu to sluší. V rámci modernizace se tak měnilo jen málo, drobně se upravily nárazníky a grafika světel s přední maskou. Denní svícení může nově zasahovat až k logu a za příplatek se rovněž nabízí i diodové provedení blinkrů (v této cenové kategorii bychom to však čekali standardně). Shooting brake drží styl liftbacku i zezadu, sází tedy na horizontální světla, ale odlišuje se čirou optikou. Střecha i páté dveře klesají pozvolna a pod skromným zadním okénkem vyniknou efektně vytažené blatníky a ostré linie na bocích. Spodek vozu je lemovaný stříbrnou chromovanou linkou, což však nepůsobí nijak násilně ani kýčovitě a jen to podtrhuje sportovně-elegantní charakter.

Peugeot se tváří agresivněji, zaujme výraznými kly v předních světlech (u vyšších verzí slouží jako denní svícení a blinkry) a zamračenou přední maskou. Záď je rovněž sportovně vytvarovaná, ale klesá prudčeji než u arteonu. Koncová světla jsou taktéž pod čirým krytím a pod ním se ukrývají tři červené „drápy“. Černý pás mezi svítilnami doplňují v případě testované verze GT Pack i další černé doplňky karoserie.

Svět motorů 23/2021

Každý dle svého

Nápaditost, kterou Volkswagen předvedl na vnějšku, uvnitř nezopakoval. Na první pohled je tak interiér zařízený konvenčně, podobně jako v passatu. S faceliftem se v arteonu změnil především středový panel, z něhož zmizely otočné ovladače klimatizace a nahradily je dotykové posuvné plošky. Ergonomii ovládání to neprospělo, ale stejně dopadl i tiguan a trend doby je v tomto ohledu bohužel neúprosný. Můžeme být rádi, že jsou ovladače alespoň oddělené a není nutné nastavení lovit na displeji jako třeba v golfu. V rámci modernizace se změnily i výdechy v horní části palubní desky a dekorační lišty kolem nich. Ty vypadají velmi pěkně, tradicionalisty však může mrzet absence analogových hodin, které dříve čněly mezi výdechy.

Peugeot si razí také svůj tradiční styl, kterému dominuje malý volant a vyvýšená kaplička přístrojů i-cockpit. Palubní deska řidiče obklopuje a díky mohutnému středovému tunelu si připadáte opravdu jako v kokpitu. Ovladače jsou dobře dostupné, ale většina funkcí včetně klimatizace se nastavuje přes displej. Přístup k základním věcem si lze alespoň urychlit přes tlačítka přímé volby, která jsou ve tvaru kláves. Jiné nastavení – třeba ztlumování podsvícení přístrojů – je však hodně zanořené v menu a budete ho obtížně lovit, za jízdy je to skoro nemožné.

Jen pro milionáře

Modely střední třídy zdražují rychlým tempem a milion platí v řadě případů spíše za startovací metu. Testované kombíky začínají s nejslabšími jednotkami kolem 900.000 Kč. Mezi konkurenty se cenou výrazně vymyká jen Opel Insignia, který dovoluje široké možnosti konfigurace, v nižších výbavách se nabízí i se silnými motory. S jednotkou 2.0 Turbo (147 kW) AT9 vyjde s námi požadovanou výbavou na skvělých 804.900 Kč, zdatně tak konkuruje i o třídu menší octavii. To peugeot se s nejsilnějším motorem nabízí jen ve specifikaci GT Pack a ta stojí už 1.170.000 Kč. Drobnou útěchou může být výbava, která zahrnuje navigaci, čalounění alcantarou, bezklíčkový přístup, prémiové audio nebo 19“ kola, avšak ani vrcholné diodové světlomety nemají funkci vykrývání a nenabízejí se třeba ani vyhřívaná zadní sedadla. I Volkswagen si nechává za arteon notně zaplatit. Testovaný motor sice můžete mít v základní výbavě Arteon za 1.017.900 Kč, avšak nelze si zde třeba připlatit za navigaci, a tak pro naše cenové srovnání uvažujeme až druhý stupeň Elegance za 1.129.000 Kč. Ten kromě navigace zahrnuje třeba částečně kožené čalounění, vyhřívaná přední sedadla, indukční dobíjení telefonu, dynamické zadní blinkry či multifunkční kožený volant. U obou vozů se nabízí řada příplatků, což celkovou sumu snadno vyšroubuje. Ceny náhradních dílů se vzájemně výrazně neliší. V případě peugeotu jsou dražší servisní prohlídky, ale zčásti to kompenzuje aspoň prodloužená záruka na 5 let, nebo 60.000 km.

Pořizovací náklady Opel Insignia ST 2.0 Turbo (147 kW) AT9 (etalon) Peugeot 508 SW 1.6 PureTech (165 kW) EAT8 Volkswagen Arteon SB 2.0 TSI (140 kW) Základní cena 779 990 Kč (Elegance) 1 170 000 Kč (GT Pack) 1 017 900 Kč (Arteon) Cena verze Světa motorů 804 900 Kč (Elegance + navi.) 1 170 000 Kč (GT Pack) 1 129 900 Kč (Elegance) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vpředu a vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace třízonová Ne Ne Ano Světlomety LED/Matrix LED Ano/40 000 Kč Ano/Ne Ano/Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel 5000 Kč (obojí) Ano/Ne Ano/8500 Kč Zpětná kamera 30 000 Kč Ano 10 900 Kč Litá kola Ano (17") Ano (19") Ano (18") Navigace 25 000 Kč Ano Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ano/35 000 Kč Ne/Ano Ne/Ano Bezklíčkové ovládání 5000 Kč Ano Ano Alcantara/kožené čalounění 20 000/45 000 Kč Ano/70 000 Kč Ano/27 600 Kč Metalíza 16 000 Kč 0 až 21 000 Kč (dle barvy) 17 400 Kč Porovnání cen 804 900 Kč (100 %) 1 170 000 Kč (o 45 % horší) 1 129 900 Kč (o 40 % horší) Známka* 1,00 3,00 3,00 POŘADÍ 2. 1. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Diametrálně odlišné světy

Délka vozu a rozvor bývají pro vnitřní prostornost určující a platí to i v případě naší dvojice. Peugeot dokáže nabídnout příjemnou volnost v ramenou, jinak však máte pocit, že se jedná o velikost slim fit. Záleží, jak moc jste vy a vaši spolucestující narostli a zda vám interiér bude připadat ušitý akorát na míru, nebo bude už malý.

Na šířku v loktech jsme naměřili vpředu o 6 cm a vzadu o 4 cm méně než v arteonu, což je rozdíl jedné třídy. Největší propast mezi vozy je však v podélném prostoru. Vyšší cestující mají v peugeotu vzadu před koleny jen malou rezervu. S výškou 1,9 m zde zůstává vůle asi 5 cm, zatímco v arteonu je prostor snad ještě větší než v superbu – naměřili jsme rezervu 17 cm a nevěřili svým očím. V tomto směru tedy nepřináší designově pojatý arteon žádný kompromis.

V obou autech se sedí níže, než je běžné, takže místa nad hlavou není méně než u konvenčněji pojatých konkurentů. I vzadu se lze napřímit, v případě testovaného peugeotu působí na dlouhány stísněně příplatkové panoramatické okno (32.000 Kč), které ubírá cenné centimetry (naštěstí jen vpředu). Jeho pořízení tedy doporučujeme důkladně zvážit.

Žádní stěhováci

Velké rozdíly najdeme i ve velikosti kufrů. Peugeot sice boduje příjemnou šířkou 113 cm mezi podběhy, ale na poměry střední třídy měří na délku pouze 107 cm, a zejména je velmi nízký – 49 cm, což znemožňuje vršit zavazadla na sebe. Ani arteon není zrovna stěhovací typ, ale nabízí větší ložnou délku (116 cm), výšku (51 cm) a rovné boky, byť tedy šířka mezi podběhy je jen 101 cm.

Nečekanou výhodou volkswagenu je možnost mít plnohodnotné rezervní kolo, což vzhledem k vskutku obřím rozměrům pneumatik (245/40 R19) mile překvapí. Řadu drobností tak lze naskládat i kolem rezervy. V případě peugeotu si musíte vystačit s dojezdovkou, která se dodává v rámci příslušenství. Výhodou pětsetosmičky je však nižší nákladová hrana, vstupní otvory jsou v obou případech téměř stejné.