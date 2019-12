Peugeot odhalil koncept vozu, se kterým se vrací do Le Mans

Francouzská automobilka odhalila detaily svého plánovaného návratu do závodů Le Mans a zveřejnila první grafiku svého závodního speciálu, od kterého by měla výt odvozena limitovaná edice silničních hypersportů.

V polovině minulého měsíce nás automobilka Peugeot překvapila zprávou o chystaném návratu do vytrvalostních závodů v Le Mans, kterých se chce účastnit od roku 2022 – tedy po desetileté pauze. Peugeot navíc zamířil rovnou do nejvyšší kategorie Hypercar, kvůli které bude muset postavit speciální závodní hybrid.

Pravidla šampionátu FIA World Endurance Championship navíc vyžadují, aby byl od závodního speciálu odvozen i silniční hypersport, který by tak měl Peugeot postavit minimálně v počtu 20 kusů a to během dvou let. A nově zveřejněná grafika ukazuje, jak by zhruba mohl vypadat.

Technika vozu bude samozřejmě odpovídat požadavkům FIA WEC, design konceptu však celkem jasně odkazuje na současný designový jazyk silničních modelů Peugeot. Ten je dobře patrný především u předního nárazníku a světlometů s vertikálními „kly“ denního svícení.

Po organizační stránce je pak důležitým bodem oznámení spojení se závodním týmem Rebellion Racing, jehož program LMP1 by měl být začleněn do operační základny Peugeot Sport sídlící ve francouzském městě Santory – kousek od Paříže. Na tomto místě přitom běžel i program 908 HDi FAP, se kterým se Peugeot účastnil 24 hodinových závodů v Le Mans mezi lety 2007 až 2012.

Jean Marc Finnot, šéf oddělení PSA Motorsport, k novinkám uvedl: „Program odstartuje v roce 2022 a jsme extrémně šťastní, že spolupracujeme s jedním z velkých jmen ve vytrvalostních závodech.“ Alexander Pesci, majitel týmu Rebellion, dodává: „Věřím, že vášeň našich společností za nás mluví společným a jasným jazykem. Společně se chystáme postavit auto a tým, který bude soutěžit v něčem, co se zdá být intenzivně-konkurenčním šampionátem, ve kterém se chceme úspěšně zapsat.“

A o zajímavou konkurenci skutečně nebude nouze. Jak jsme psali již dříve, svou účast slibují týmy automobilek Aston Matin, který chce nasadit model Valkyrie, nebo Toyota, která by měla představit speciál vycházející z konceptu Gazoo GR Super Sport. Svou účast navíc zvažuje i značka Lamborghini.