Plug-in hybridní Jeep Gladiator nebude, místo něj přijde osmiválec
Elektrifikace značky Jeep pokračuje naplno, ale ve Spojených státech se strategie změnila. Gladiator 4xe byl zrušen a místo něj přijde verze s tradičním osmiválcem.
Jeep v Evropě rozjel elektrifikaci ve velkém stylu. Aktuálně téměř všechny modely nabízejí hybridní nebo plug-in hybridní variantu. Zatím jediným modelem bez elektrických berliček je pick-up Gladiator. Ten je na českém trhu dostupný pouze se vznětovým vidlicovým šestiválcem o objemu 3,0 litru a výkonu 194 kW, a to už jen prostřednictvím skladových vozů.
Při dnešní ekologické mánii by se dalo čekat, že ho nahradí menší spalovací motor s elektrickými berličkami. Předešlá vyjádření tomu aspoň nasvědčovala. Například Jeep Wrangler přijal plug-in hybridní verzi s elektromotorem na zadní nápravě už v roce 2021. Tehdy automobilka ohlásila plány na hybridizaci celé modelové řady a následně tuto vizi stvrdila modelem Grand Cherokee 4xe pro následující rok. Tyto plány se také naplnily.
Myšlenkou bylo nejen splnit stále přísnější emisní limity, ale i posílit schopnosti v terénu. Elektrická sestava má oproti mechanické jednodušší konstrukci a pružnější reakce. Právě z těchto důvodů byl pohon plug-in hybrid v roce 2023 ohlášen i pro Gladiator. Ještě loni měl Gladiator 4xe plánovanou premiéru na letošní rok, ale rozvolnění emisních norem v USA přineslo dramatický obrat.
Vývoj elektrifikovaného Jeepu Gladiator byl ukončen a místo toho se pod kapotu nastěhuje vidlicový osmiválec Hemi o objemu 6,4 litru. Stellantis potřebuje jít cestou jisté návratnosti, nikoliv utrácet za experimentování s tím, do jaké míry jsou zákazníci připraveni na hybridní užitkové vozy.
Uvolněné peníze Jeep nainvestuje do vývoje dalšího příslušenství a továrních dílů pro ještě větší možnosti individualizace. Pravdou je, že na hybridy si Američané zvykají – Wrangler 4xe tvořil loni 37 % objednávek a letos tempo nadále roste (meziročně +38 % ve druhém čtvrtletí), ale u Grand Cherokee 4xe byl podíl pouze 13 % (meziročně +8 % ve druhém čtvrtletí).
Zdroj: Car and Driver, Stellantis, Motor1 I Video: Jeep