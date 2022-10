Plug-in hybridní Volvo XC60 v testu na 100.000 km: Dvě závady dojem pokazily

Kolegové z německého magazínu Auto Bild se pochlubili další rozborkou automobilu, který v jejich rukou podstupoval dlouhodobý test odolnosti. V tomto případě šlo o model Volvo XC60 s plug-in hybridní motorizací T7, se kterým němečtí kolegové najeli během dvou let 102.007 kilometrů napříč evropskými silnicemi. A jak vůz ve zkoušce času obstál?

Než se podíváme na odpověď, vrací se němečtí kolegové na začátek. K zahájení dlouhodobého testu došlo 14. ledna 2020, kdy si kolegové vůz převzali v podzemních garážích společnosti Auto Bild. Testovací vůz dostal motorizaci s označením T8, tedy plug-in hybrid s benzinovým čtyřválcem. Zážehový motor o objemu 2,0 litru nabízí nejvyšší výkon 235 kW (+ 34 kW díky startér generátoru), elektromotor na zadní nápravě pak přidával dalších 65 kW. Nakonec se tak bavíme o systémovém výkonu až 300 kW.

Hodně peněz za vůz střední třídy

Základní cena motorizace T8 začínala v Německu tou dobou od 75.150 eur (cca 1.858.000 Kč), plně vybavená kabina v podání Auto Bild však cenovku vystřelila na úroveň 92.290 eur - tedy zhruba 2.263.000 Kč. Na auto střední třídy je to opravdu dost peněz! Volvo XC60 přitom měří na délku 4,69 metru, čímž se vyrovná BMW X3. Zážitek z kabiny byl přesto zcela jiný. Expert na pneumatiky Henning Klipp cestou do zimního Švédska poznamenal: "Skvělý vůz na dlouhé vzdálenosti, pohodlná sedadla s mnoha možnostmi nastavení, skvělý jízdní komfort, tichý motor." Ostatní testující si do protokolu poznamenali: "Famózní interiér s prvotřídním pocitem", což krátce před koncem vytrvalostního testu znovu potvrdil redaktor Malte Büttner: "Toto Volvo nestárne. Kůže sedadel, plasty, koberce - vše je stále ve stavu předváděcího vozu."