Po 6. etapě Dakaru: Macík létal, Ouředníček hasil

Vzhledem k tomu, že ne všichni účastníci mohli s ohledem na tmu dorazit včas do cíle páté etapy, byl start šesté odložen o devadesát minut. Měřený úsek dlouhý původně 448 kilometrů byl zkrácen na 347 kilometrů. Průběh pátečního dne zahrnoval vysoké duny všech tvarů a barev a testoval schopnosti řidičů řešit různé způsoby, jak je zdolat. Samozřejmě nechyběly ani tradiční navigační pasti.

Loprais: pět minut od medaile

Instaforex Loprais Praga Team úspěšně zvládl první polovinu Rally Dakar 2021. Po šesti ze dvanácti etap figuruje Praga V4S DKR s číslem 504 na pátém místě průběžného hodnocení kamionů. Od třetího místa ji dělí 5 minut a 17 sekund.

Etapa byla hodně rozhoupaná, písečná, dunová, se spoustou skoků i zrádných děr. Zezačátku jsme jeli moc pěkně,“ popisuje Aleš Loprais, jehož později mírně přibrzdila technika opotřebovaná prvním závodním týdnem. „Zhruba v půlce etapy se Lady unavily tlumiče, takže pak už poskakovala jako žába. Stále jsme se snažili držet tempo, ale v poslední pětině testu jsme měli trochu problémy s palivem. Museli jsme zvolnit a modlili se, ať se dostaneme do cíle. Podařilo se a výsledek je velmi slušný.“

Aleš Loprais, Khalid Alkendi a Petr Pokora sice klesli na páté místo absolutně, ale na Ajrata Mardějeva, který s Kamazem dnešní etapu vyhrál a poskočil na třetí příčku, ztrácejí jen nepatrně víc než pět minut. Od Mardějevova týmového kolegy Dmitrije Sotnikova, jenž v polovině závodu vede, dělí posádku Instaforex Loprais Praga Teamu hodina a sedm minut.

V sobotu 9. ledna čeká účastníky Rallye Dakar den odpočinku v Háilu. Za sebou mají sedm dnů, během nichž absolvovali 2288 kilometrů rychlostních zkoušek. Přesto na ně drsnější část pravděpodobně teprve čeká. V neděli je do tempa dostane rovnou maratonská etapa, v jejímž cíli se budou muset obejít bez pomoci ostatních členů svých týmů. Organizátoři na druhý týden naplánovali ještě o sto kilometrů speciálek navíc.

Sobota bude volnějším dnem pro soutěžní posádky, ovšem mechanici budou mít napilno. V případě Pragy V4S DKR je v plánu pouze běžná údržba a preventivní výměny některých komponentů, s nimiž se počíalo už před závodem. Pracovat se však bude také na Tatře Jamal posádky Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, Jiří Stross, která ve čtvrtek ze závodu odstoupila, ale v neděli by se měla na trati objevit v rámci Dakar Experience. Její přítomnost může právě při maratonské etapě sehrát klíčovou roli. „Sehnali jsme novou převodovku, ale není úplně stejná. V Háilu budeme muset obě převodovky rozdělat a z nové vše naskládat do původního obalu. Pokud se neobjeví žádný zádrhel, mělo by se to podařit,“ věří Jan Tománek.

Michek znovu zlobil soupeře

Modrá motorka s číslem 31 byla na Dakaru opět hodně vidět. Její pán Martin Michek dojel v šesté etapě slavné rallye na 15. místě, kvůli minutové penalizaci byl v klasifikaci nakonec šestnáctý. „To umístění je vynikající. Škoda té penalizace. Poprvé v životě jsem byl na Dakaru v cíli pod deset minut za vítězem, což je úplná bomba,“ radoval se českobudějovický rodák. Jeho parťák z týmu ORION – Moto Racing Group Milan Engel zajel 29. čas. „Nastavil jsem si svoje tempo, ale v těch dunách jsem docela ztrácel. Nedařilo se mi je projíždět rychle,“ mrzelo ho.

Páteční rychlostní zkouška byla podle českých jezdců nádherná. „Fakt krásná. Moc jsem si ji užil. Byla rychlá, jelo se pořád na písku, různá esíčka. Byly tam zákeřné duny a rychlé pisty. Udržet v té rychlosti motorku v písku, není nic jednoduchého. Bylo to fyzicky strašně náročné,“ popsal Michek. „To stokilometrové zkrácení jsme myslím všichni uvítali, protože jsme byli z té předešlé etapy dost unaveni. Bylo to dost obtížné,“ přidal své postřehy Engel.

Etapu vyhrál Joan Barreda ze Španělska. Michek zaostal za továrním jezdcem Hondy jen o 9:28 minuty, až kvůli následné penalizaci bylo manko o minutu větší. „Ten trest jsem dostal za to, že jsem ve speciálce nedobrzdil do kontrolního bodu. Ale bylo to kvůli kamenu. Místo zpomalení rychlosti jsem musel přidat, abych ho přeskočil a nespadl,“ vysvětlil Michek, který je průběžně osmnáctý. Ani jeho parťák se drobnému problému nevyhnul. „Při jednom najetí do duny mi tím tlakem vyletěl airbag. Stalo se mi to poprvé, takže jsem z toho byl trochu vykulený,“ přiznal Engel. I on bohužel dostal za příliš rychlé projetí padesátky minutový trest.

Jejich výkony v Saúdské Arábii si pochvaluje i šéf týmu Ervín Krajčovič. „Martin zajel absolutně skvělou etapu. Viděli jsme, jak srovnatelně bojoval s tou absolutní špičkou. Ještě asi nikdy jsme nebyli v každé etapě od začátku v TOP 20. Vždy tam byl nějaký etapový výpadek. Letos jsme každou etapu mezi těmi nejlepšími. Kluci makají na sto procent,“ prohlásil Krajčovič.

V sobotu je na Dakaru volný den. „Ale bude týkat jen závodníků, nikoliv mechaniků a zbytku týmu. Čeká nás velká prohlídka motorek. Bude se měnit vše, co je povolené. Je potřeba dát techniku do co možná nejlepšího stavu. A budeme se také takticky připravovat na maratonskou etapu,“ dodal Krajčovič. Ta spočívá v tom, že po nedělním dojezdu nebudou v cíli na závodníky čekat doprovodné týmy. Na pondělní trať tak vyrazí bez jejich pomoci.

Pabiška v TOP 5

Rally Dakar 2021 má za sebou zkrácenou 6. etapu do Hailu, která uzavřela první polovinu závodu. Była čistě písečná s dunovými pasážemi a náročností, při které se předpokládalo, že někteří nedojedou za světla do cíle a budou muset bivakovat v poušti. Na dosažení cíle mají čas do zítřejší 14 hodiny.

Zítra pak čeká na všechny závodníky volný den.

David Pabiška zajel v etapě 41. čas a v celkovém pořadí si po včerejším skoku vzhůru o dvě místa pohoršil a je 38. V pořadí Original by Motul dojel David etapu na 5. místě a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení kategorie. „Nebylo to úplně dobré. Etapa byla velice náročná a přiznám se, že tentokrát necítím ruce. Jel jsem na svém limitu. Jsem rád, že jsem v bivaku, protože den volna se mi bude hodit, abych se dal dohromady, prohlédnul pořádně motorku a v rámci možností nabral i nové síly,“ uvedl Pabiška.

Rudolf Lhotský zajel v etapě 59. čas (14. místo v Original by Motul) a v celkovém pořadí je na 54. příčce. V pořadí Original by Motul si Ruda stále drží 13. místo. „Upřímně jsem velice rád, že pořadatel etapu zkrátil o 100 kilometrů. Včera jsem dojel pozdě a než jsem dal dohromady motorku, byla půlnoc. Jelo se mi dobře, až na posledních 50 kilometrů. Ty byly už rozryté od kamionů a hluboké koleje mi dávaly zabrat i vzhledem k velkému mozolu, co mám na ruce od druhé etapy se mi motorka hůře ovládá. Hlavně, že si můžeme zítra odpočinout. Díky všem co drží palce,“ řekl Lhotský.

Macík: auto funguje, nálada je výborná

Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda z týmu Big Shock! Racing po 6. etapě Dakaru drží parádní celkově čtvrté místo, poté, co v etapě získali 7. pozici. Posádce žlutého speciálu Iveco se v náročné písečné rychlostní zkoušce postupně dařilo přes soupeře prokousávat vpřed. Tempo bylo opět hodně rychlé. Odnesla ho jedna pneumatika, kterou čeští závodníci zvládli vyměnit za pět minut. A hladké přistání měl naštěstí i dvacetimetrový let Macíkova kamionu po projetí jedné děravé zatáčky. Do další etapy už bude žlutý speciál Karel startovat ze 4. místa. Závodní vůz je bez zásadnější újmy a všichni účastníci mají hromadu nových zážitků.

Posádka Martina Macíka měla v šesté etapě v plánu, že si v dunách spraví náladu. Bylo třeba posunout se z 9. místa směrem ke špici. To se povedlo a čeští závodníci získali jako bonus i další nezapomenutelné zážitky. „Mírně nás zdržovala auta. Chtěli jsme pošetřit Karla, takže jsme tolik neskákali. A udělali si i jeden výlet do atmosféry. Díra v zatáčce, kterou jsme projížděli zhruba ve 100kilometrové rychlosti nás katapultovala, tipujeme, 20 metrů. Vznesli jsme se po zadních kolech a viděli jenom nebe. Ale naštěstí přistání bylo dobré. Nic jsme neutrhli,“ popisuje vývoj etapy Martin Macík.

Závodníky v cíli čekal bivak v Ha´il, kde stráví zaslouženou volnou sobotu. Všichni už se těší na volný den. Přestože se nezávodí, práce bude spousta. Následovat totiž bude maratonská etapa. A na tu se týmy musí opravdu dobře připravit. Dá se předpokládat, že Dakar se začne rozhodovat.

Ouředníček opět hasil auto!

Šesté dějství Rallye Dakar v Saudské Arábii opět znamenalo pro Tomáše s Davidem hašení požáru. Jejich Toyota Hilux chytla v cíli v motorovém prostoru. Asi radostí, že posádka má za sebou polovinu soutěže. Bonusem bylo 33. etapové místo a vylepšení pozice v celkovém pořadí.

„Zkrácení etapy na 347 kilometrů, což nám vyhovovalo. Posunul se ale náš start až na poledne. Celá etapa byla složena z dunových úseků s většími i menšími dunami a poměrně rychlých písečných cest. Samotné duny byly celkem náročné, střídaly se různé obtížnosti včetně velmi zákeřných pasáží,“ přibližuje dění na trati Ouředníček.

Pořadatelé už dopředu avizovali, že šestá etapa bude dalším sítem pro soutěžící, ve kterém někteří uvíznou. „V dunách asi skončil v soutěži Sebastian Löeb. Viděli jsme ho stát s odstaveným autem. A byli tam i další. Tihle závodníci se nejspíš nedostanou včas do bivaku a nebudou moci pokračovat v soutěži“, doplňuje navigátor David Křípal.

Toyota Hilux předvedla parádní jízdu. V cíli byla v kategorii aut 33. nejrychlejší. „Kráska fungovala dobře. Ale rozhodli jsme se, že ji přejmenujeme. Když jsme totiž dojeli do cíle a zkontrolovali motorový prostor, zase jsme viděli plameny. Byl to malý oheň, ale dost nás vystrašil. Podruhé jsme na rallye použili hasící přístroj. Místní fanoušci nám s hašením pomáhali. Házeli jsme na to i písek a oheň rychle ustal. Takže z krásky možná bude Plameňák,“ smál se v cíli Tomáš.

Etapový úspěch přinesl posádce Ultimate Dakar Racing Teamu postup v celkovém pořadí na 43. místo. „Jsme rádi, že se nám dneska podařilo zajet slušný výsledek. Opět jsme startovali vzadu, takže to nebylo jednoduché. David zase odvedl perfektní navigátorskou práci. V okamžiku, kdy většina závodníku u jedné velké duny bloudila, poslal mě doprava, krásně jsme ji objeli a chytili povinný průjezdní bod, dodal Tomáš Ouředníček.

Podmol se těší na volno

Každý, kdo na motorce dokončil Dakar, má u mě obrovský respekt. Tuhle větu prohlásil Libor Podmol po dojezdu 6. etapy slavné rallye, v níž obsadil 38. místo. „Dnes to bylo opět super náročný. Speciálka se jela skoro celá na písku, což je fakt neuvěřitelně vysilující. S motorkou je v něm totiž potřeba hodně pracovat,“ uvedl rodák z Ostravy.

Podmol strávil v pátek v sedle motorky jedenáct hodin. „První polovinu etapy jsem se pohyboval kolem třicátého místa, což bylo skvělé. V druhé polovině mě zaskočila navigace, která mi najednou začala hlásit, že jsem minul 41 waypointů. Bylo to právě kvůli tomu zkrácení speciálky. V tu chvíli jsem si to neuvědomil a říkal si, jak je to možné, že mi chybí tolik waypointů. Pár minut jsem tam kolem kroutil, ale pak jsem se na to vyprdl a ukázalo se to jako dobrý nápad,“ vyprávěl bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Nováček na legendární rallye se s tratí pere zatím statečně, občas však od obávaného protivníka dostane nepříjemný direkt. Karambolu se nevyhnul ani tentokrát. „Už jsem myslel, že to zvládnu bez pádu, ale dvacet kilometrů před koncem mě to doslova katapultovalo. Zázrakem se mi ale tentokrát neaktivoval airbag, což je dobře, protože pak bych okamžitě ztratil tak patnáct minut. Člověk se totiž musí svléknout, vyměnit tu bombičku a to nějaký čas zabere. Včera jsem to dělal třikrát, takže to bylo hned plus 45 minut,“ počítal.

Sám přiznává, že po sedmi dnech závodění už ztratil hodně sil. Sobotního volna už se proto nemůže dočkat. „Na volný den se hrozně těším. Ta soutěž je fakt ohromně vyčerpávající. A nejde jen o rychlostní zkoušky. Také ty přejezdy do bivaků jsou velmi těžké. Člověk je často úplně vyždímaný, navíc už je pak docela zima, takže cestou promrzne. Ale dobrý, dobiju baterky a zase to bude dobré,“ dodal Podmol, 43. muž průběžného pořadí

Na vteřinu shodný čas!

Šestou etapou se jezdci Rallye Dakar dostali do poloviny slavné soutěže. V týmu Buggyra Zero Mileage Racing se po dojezdu slavilo, když Tomáš Enge s Josefem Macháčkem zajeli na vteřinu shodný čas! Připomínalo to scénář z akčního thrilleru.

Etapu o délce 347 měřených kilometrů zajeli Tomáš Enge a Josef Macháček ve shodném čase. U obou Can-Amů se stopky zastavily na hodnotě 4:54:01 hod. „Bylo opravdu hodně dun. Do toho jen tuším čtyři pláně s kamením a my tu gumu musíme samozřejmě prorazit. Problémy ale mají všichni. Bylo to hodně zajímavý. Malý duny, ale až do cíle členitý a jezdivý,“ uvedl Macháček, který se třetím nejrychlejším časem posunul na páté místo průběžného pořadí. „Je to neuvěřitelné, že jsme zajeli s týmovým kolegou, legendou, Pepou Macháčkem naprosto shodný čas. Jsem rád, že se nám den takto vydařil,“ konstatoval Tomáš Enge, který však následně obdržel pětiminutovou penalizaci za překročení rychlosti a v etapovém pořadí klesl na šesté místo kategorie prototypů.

Obtížnou etapu za sebou mají obě posádky Tatra Buggyra Racing. „Od dvacátého kilometru se začaly z kabiny ozývat divné zvuky a od šedesátého kilometru jsme byli bez tlumiče kabiny. Kabina nepružila a všechny rány šly naplno do nás. Navíc se jednalo o pěknou rozbíječku, takže jsme museli zvolnit. Navíc jsme zůstali ke konci etapy bez výkonu, takže bylo nutné objíždět duny,“ řekl palubní mechanik David Hoffmann. „Unavený nejsem, ale rozbitý to ano. Bylo toho hodně a věřím, že kluci dají auto dohromady. Do druhé poloviny bychom potřebovali více štěstí,“ komentoval průběh etapy Chilan Ignacio Casale.

Ani druhé posádce se nevyhnuly problémy. Martin Šoltys, který obsadil v etapě čtrnácté místo, nejdříve měnil na trati prasklou spojovací tyč řízení. Následně Tatra Phoenix zapadla a posádka musela speciál odkopat a vytáhnout. Šoltysovi ovšem splatil dluh ruský kamaz. „Na sedmdesátém kilometru jsme zapadli v měkkém písku. Začali jsme kopat a jako první zastavil Kamaz, takže ta karma se nám vrátila. Oprava prasklé spojovačky nám dala zabrat a jsem rád, že jsme už tady. Byl to dlouhý den,“ řekl Martin Šoltys.