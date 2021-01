Rallye Dakar, 3. etapa: Čechům se dařilo, Enge bez problémů

Ve třetí etapě (630 km, 403 km RZ), kterou tvořila smyčka se startem a cílem ve Vadí d-Davásiru, dostali všichni účastníci pořádnou porci dun, které byly rozprostřeny v několika polích. Tento úsek se prolínal s technickými sekcemi, kde šlo dosahovat vysokých rychlostí.

Spravili si chuť

Po navigačních problémech ve druhé etapě, si Martin Prokop vylepšil náladu. Třetí měřený úsek dokončil na sedmém místě a v průběžném pořadí si polepšil o tři příčky na konec první desítky. „Byla to rychlá erzeta, které já moc nemusím. Loni se nám na nich vůbec nedařilo. Chytili jsme ovšem dobrý rytmus, Viktor (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci, našli jsme všechny kontrolní body, nikde nebloudili. Nemůžu říct, že bych nějak extra tahal, ale byla to čistá práce. Jsem rád, že po včerejším nezdaru jsme si trochu spravili chuť. Na Dakaru to někdy vyjde, někdy ne. Člověk to nesmí zahodit a musí bojovat dál,“ hodnotil situaci Prokop, který byl v cíli jen o 28 sekund pomalejší než legendární Sebastien Loeb.

Stupínek po stupínku se posouvá výše zkušený český jezdec Miroslav Zapletal (Ford), který si zopakoval dvacáté místo z předchozí etapy. Jezdec týmu Offroadsport je devatenáctý i průběžně a jen pouhých 46 sekund ho dělí od slavného Cyrila Desprese. Francouz vyhrál v předchozích letech Dakar pětkrát na motocyklu, ale již sedmým rokem startuje v kategorii automobilů a v roce 2017 byl třetí.

Michek šplhal po skále

Stejně jako v předešlých dvou etapách, tak i tentokrát byl ze sedmičky českých motocyklových závodníků nejrychlejší Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group. „V prvních třiceti kilometrech jsem narazil na skálu, která nešla pomalu ani vyjít. Popral jsem se s ní, vylezl úplně nahoru, ale ztratil asi dvě minutky. Jinak trať byla šíleně rychlá, po rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami," líčí Martin Michek.

Právě výkon motocyklu je handicapem jezdce Orion Moto Racing Group. „Továrním závodníkům to po rovince jede tak o 15 km/h rychleji, Dneska to bylo bohužel hodně rovinaté, duny byly tak z deseti procent. Doufám, že příští etapy budou technicky náročnější a pomalejší,“ dodal český závodník.

Etapa se vydařila dalšímu českému jezdci Romanovi Krejčímu, který dojel na 37. místě a třetí příčka mu patří v hodnocení Malle Moto, což je kategorie jezdců, kteří závodí bez asistence mechaniků. Ve stejné klasifikaci je David Pabiška šestý a Rudolf Lhotský desátý.

Macík si pořádně skočil

Čtyři české kamiony skončili v etapě v první desítce. Nejlepším z nich byl Martin Macík (Iveco). Obsadil čtvrté místo a na stejnou pozici si polepšil v aktuálním pořadí. „Bylo to rychlý a hodně dobrý. Na dunách jsme dvakrát couvali, jinak nebyl problém. Velký vítr hodně vířil písek a několikrát jsme si dost skočili. Jinak to prostě nejde, když chcete jet rychle a vepředu,“ uvedl jezdec týmu Big Shock! Racing. Pouhých 26 sekund mu scházelo na umístění mezi prvními třemi.

Do první desítky se vešla ještě pragovka řízená Alešem Lopraisem, tatrovka týmu Buggyra, kterou pilotuje Chilan Ignacio Casale a desátý dojel Jaroslav Valtr s ivekem. Do cíle úspěšně dorazily všechny posádky, které jsou dosud v soutěži.

V kategorii bugin (Lightweight Prototype) do cíle dorazili obě posádky stáje Buggyra zero Mileage – Josef Macháček a Tomáš Enge. Druhý jmenovaný nemusel po dvou předchozích etapách řešit technické problémy a 53. místa po dvou dnech si polepšil o devět příček v hodnocení kategorie.

Sainz bloudil, Loeb měl defekty

Francouz Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini) jede Dakar potřiatřicáté, z toho třináctkrát vyhrál a zjevně ze svých ambicí na další prvenství nepolevuje. Ještě nevyhrál etapu, ale vždy byl mezi prvními třemi a stále vede. Ovšem pouhých 5:09 je za ním Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota), který včetně prologu vyhrál letos už třetí speciálu.

Problémy měl obhájce prvenství Španěl Carlos Sainz (X-Raid Mini), který byl sice na 88. kilometru druhý, ale na 156. km udělal jeho navigátor chybu. Posádka se dostala dva kilometry mimo trasu a do cíle si přivezla manko 31:04 minuty. Celkově jsou čtvrtí, ale ztrácejí 33:34 na Peterhansela. Šestý v etapě i průběžně je Francouz Sebastien Loeb (Prodrive Hunter). Devítinásobný mistr světa v rallye si v cíli třetí etapy stěžoval, že udělal na trati tři defekty a k tomu se přidala malá navigační chyba v závěru. Na lídra má manko 45:49 minuty.

Dvojnásobný vítěz na motocyklu Australan Toby Price vyhrál svou druhou etapu na letošním ročníku a posunul se z patnáctého místa na aktuálně třetí pozici. „Výsledek moc neznamená, protože jednou jste dole, pak zase nahoře, ale stejně to pro mě byl dobrý den. Motorka funguje dobře, nespadl jsem a neměl problémy s palivem jako den předtím,“ prohlásil vítěz Dakaru z let 2016 a 2019.

Ve středu je na programu nejdelší etapa soutěže Vadí d-Davásir - Rijád (813 km, 337 km RZ), ale ze sportovního hlediska si nebudou muset účastníci sáhnout na hranici svých možností. Spousta zatáček a odboček však nedají posádkám čas na odpočinek. Je však třeba mít na paměti, že chyby mohou být časově hodně drahé.

Výsledky – 3. etapa

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 3:33:23; 2. Benavides (Arg./Honda) +1:16; 3. Walkner (Rak./KTM) +2:36; … 19. Michek (ČR/KTM) +17:03; 20. Brabec (ČR/KTM) +17:07; 35. Engel (ČR/KTM) +27:52; 38. Krejčí (ČR/KTM) +39:23; 43. Podmol (ČR/Husqvarna) +48:21; 46. Pabiška (ČR/KTM) +59:13; 60. Lhotský (ČR/KTM) +1:20:30.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 3:17:39; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) +2:27; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +4:05; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +13:42; 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +31:00; 46. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:31:52

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:25:49; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +1:00; 3. Andujar (Arg./) +4:08; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +26:03.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 4:20:57; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) +23 s; 3. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am XR5) +24 s.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 4:20:57; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +23 s; 3. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am XR5) +24 s; 21. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +19:32; 32. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +36:18.

Kamiony: 1. Vjazovič (Bělorus./MAZ) 3:45:14; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +18 s; 3. Šibalov ((Rus./Kamaz) +1:16; 4. Macík (ČR/Iveco) +1:42; … 7. Loprais (ČR/Praga) +6:19; 9. Casale (Chile/Tatra) +15:44; 10. Valtr (ČR/Iveco) +15:44; 13. Šoltys (ČR/Tatra) +37:03; 14. Tománek (ČR/Tatra) +1:07:17; 18. Tomeček (ČR/Tatra) 1:48:55.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/KTM) 12:04:48; 2. Benavides (Arg./Honda) +33 s; 3. De Soultrait (Fr./Husqvarna) +1:28; … 17. Michek (ČR/KTM) +19:30; 25. Brabec (ČR/KTM) +42:54; 30. Engel (ČR/KTM) +1:05:01; 36. Krejčí (ČR/KTM) +1:50:05; 45. Pabiška (ČR/KTM) +2:36:40; 49. Podmol (ČR/Husqvarna) +3:12:32; 56. Lhotský (ČR/KTM) +3:57:26.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 10:39:02; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +5:09; 3. Serradori, Lurquin (Fr., Bel./Century CR6) +26:21; … 10. Prokop (ČR/Ford) +56:30; 19. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +1:29:07; 45. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +4:35:38

Čtyřkolky: 1. Enrico (Chile/Yamaha) 14:36:46; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +4:06; 3. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +6:41; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +58:00.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 13:19:10; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +6:08; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +7:13.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 13:19:10; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +6:08; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +7:13; … 18. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:36:58; 44. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 11:01:56.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 11:47:11; 2. Vjazovič (Bělorus./MAZ) +16:56; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +23:01; 4. Macík (ČR/Iveco) +26:00; 5. Loprais (ČR/Praga) +36:34; … 7. Casale (Chile/Tatra) +50:20; 9. Šoltys (ČR/Tatra) +1:18:52; 11. Valtr (ČR/Iveco) +1:54:09; 16. Tománek (ČR/Tatra) +4:46:01; 18. Tomeček (ČR/Tatra) 9:30:31.

Výsledky jsou neoficiální.